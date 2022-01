MÄRKTE EUROPA/DAX lauert auf US-Inflationsdaten

FRANKFURT (Dow Jones)--Leicht im Plus zeigen sich Europas Aktienmärkte am Mittwochmittag. Der DAX notiert wieder knapp an der 16.000er-Marke und legt um 0,3 Prozent auf 15.987 Punkte zu. Der Euro-Stoxx-50 gewinnt 0,5 Prozent auf 4.304 Zähler.

Im Fokus des Marktes steht allein die US-Inflation am frühen Nachmittag. Von den Verbraucherpreisen (CPI) wird ein erneuter Anstieg um 7,0 Prozent erwartet. Marktteilnehmer hoffen, dass zumindest der Höhepunkt in der Geschwindigkeit des Preisanstiegs nun überschritten ist, auch wenn die Preise weiter ungebremst zulegen. Ein über Erwarten schnellerer Anstieg könnte die Börsen jedoch wieder in den Zinsangst-Modus zurückbringen. Leidtragende wären dann wie üblich die Technologie- und Wachstumswerte.

Drei Zinserhöhungen in den USA gelten für dieses Jahr als sicher, immer mehr Analysten erwarten jedoch sogar vier, darunter Häuser wie Goldman Sachs und die Deutsche Bank. Im Vergleich dazu sieht die EZB dem Preistreiben bislang tatenlos zu. Allerdings nehmen offenbar Diskussionen auch innerhalb der EZB zu. In einem vielbeachteten Vortrag am Wochenende hatte EZB-Ratsmitglied Isabel Schnabel erklärt, dass die grüne Wende Aufwärtsrisiken für die Inflation berge.

Berichtssaison legt schon los - Philips brechen ein

Auf Unternehmensseite gibt es bereits erste Ergebnisse aus dem Schlussquartal 2021. Anleger blicken darauf, wie sich die Probleme in den Lieferketten und auch höhere Input- und Energiekosten auf die Margen der Unternehmen auswirken.

Teamviewer hat überzeugende Zahlen vorgelegt und wird mit 15,5 Prozent Plus belohnt. Der Softwareanbieter hat im vierten Quartal einen Endspurt hingelegt. Teamviewer erklärte am Mittwoch, im Gesamtjahr 2021 dürften die wichtigen Billings bei rund 548 Millionen liegen, was am oberen Rand der erwarteten Spanne liegt und einem Wachstum von 19 Prozent entspreche.

Philips brechen hingegen um über 14 Prozent ein. Das EBIT habe 9 Prozent unter den Erwartungen gelegen, heißt es von den Jefferies-Analysten. Ursächlich seien Lieferengpässe und der Rückruf von Beatmungsgeräten aus dem Segment Sleep Care wegen möglicher Gesundheitsrisiken. Vergrätzt ist der Markt laut Händler aber besonders wegen erhöhter Rückstellungen für die Rückrufaktion der Sleep-Care-Produkte. Hier hätte der Markt bereits eine Besserung eingepreist.

Gemischte Zahlen vom Jahresschluss 2021

Auch bei Süss Microtec geht es nach schwachen vorläufigen Zahlen um 7,2 Prozent abwärts. Diese lagen trotzt guter Auftragseingänge weiter unter den Prognosen. Vor allem die Marge soll nur 8 bis 9,5 Prozent erreichen, während z.B. Hauck & Aufhäuser (H&A) rund 11,5 Prozent gesehen hatten.

Für die Aktie von Sainsbury geht es um 2,8 Prozent nach oben. Positiv wirkt eine erhöhte Prognose des britischen Einzelhändlers für den bereinigten Vorsteuergewinn. Beim Lieferdienst Just Eat Takeaway geht es nach Zahlen 5,9 Prozent höher.

Die Südzucker-Tochter Cropenergies hat dagegen im Quartal trotz deutlich gestiegener Rohstoff- und Energiepreise spürbar mehr verdient. Der Jahresüberschuss kletterte auf 35,2 Millionen von 22 Millionen Euro im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Hilfreich waren dabei die Rally der Ethanol-Preise und bei den Lebens- und Futtermittel. Gewinnmitnahmen nach erstem Plus lassen die Aktien 0,6 Prozent nachgeben.

Bei den Small Caps legen Brain Biotech 6,4 Prozent zu. Ein Händler verweist darauf, dass Brain ein biochemisches Patent eingereicht hat und dieses nun Erfolgschancen beim Europäischen Patentamt hat.

===

Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 4.300,53 +0,4% 18,99 +0,1%

Stoxx-50 3.816,91 +0,4% 15,24 -0,0%

DAX 15.970,02 +0,2% 28,21 +0,5%

MDAX 34.814,18 +0,5% 165,11 -0,9%

TecDAX 3.650,48 +0,2% 7,95 -6,9%

SDAX 16.040,91 +0,9% 147,09 -2,3%

FTSE 7.534,00 +0,6% 42,63 +1,4%

CAC 7.206,16 +0,3% 22,78 +0,7%

Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD

Dt. Zehnjahresrendite -0,05 -0,02 +0,13

US-Zehnjahresrendite 1,74 +0,00 +0,23

DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:14 Uhr Di, 17:30 % YTD

EUR/USD 1,1363 -0,0% 1,1366 1,1362 -0,1%

EUR/JPY 131,11 +0,0% 131,05 131,10 +0,2%

EUR/CHF 1,0491 -0,1% 1,0499 1,0496 +1,1%

EUR/GBP 0,8333 -0,1% 0,8336 0,8344 -0,8%

USD/JPY 115,36 +0,0% 115,30 115,39 +0,2%

GBP/USD 1,3636 +0,0% 1,3634 1,3619 +0,8%

USD/CNH (Offshore) 6,3718 -0,1% 6,3685 6,3782 +0,3%

Bitcoin

BTC/USD 42.922,03 +0,4% 42.555,59 42.546,94 -7,2%

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 81,84 81,22 +0,8% 0,62 +8,8%

Brent/ICE 84,22 83,72 +0,6% 0,50 +8,1%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.817,40 1.821,58 -0,2% -4,19 -0,7%

Silber (Spot) 22,73 22,78 -0,2% -0,05 -2,5%

Platin (Spot) 975,57 975,12 +0,0% +0,45 +0,5%

Kupfer-Future 4,55 4,43 +2,8% +0,12 +2,0%

===

