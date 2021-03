MÄRKTE EUROPA/DAX legt Verschnaufpause ein - Conti schwach

FRANKFURT (Dow Jones)--Die europäischen Aktienmärkte sind am Dienstag etwas leichter in den Handel gestartet. Nachdem der DAX am Vortag ein neues Rekordhoch markiert hatte, verliert nun aktuell 0,4 Prozent auf 14.321 Punkte. Für den Euro-Stoxx-50 geht es um 0,2 Prozent auf 3.757 Punkte nach unten. Die Anleger haben die Corona-Pandemie weitgehend hinter sich gelassen und setzen auf eine starke wirtschaftliche Erholung im Jahresverlauf, heißt es.

"Es ist faszinierend, wie stark sich der DAX abkoppelt. Während die Pandemie-Gewinner aus dem US-Technologieindex abverkauft werden, dringt der DAX in neue Höhen vor", so QC Partners. Die Anleger wetteten auf eine florierende Post-Covid-19-Wirtschaft und kauften zyklische Aktien. "Wer jetzt kauft, wettet auf eine schnelle Verbesserung der Gewinnsituation bei den Unternehmen. Ohne schnell und stark steigende Unternehmensgewinne wären die DAX-30-Werte stark überbewertet", heißt es. Die Stimmung könne man durchaus als "euphorisch" bezeichnen.

Das Konjunkturpaket der Biden-Regierung dürfte nach Einschätzung der Devisen-Strategen der Commerzbank in dieser Woche - womöglich sogar schon heute - seine letzte Hürde nehmen. Dies und der schnelle Impffortschritt versprechen gute Aussichten für die US-Wirtschaft. Auch wenn sich eine Verabschiedung des Pakets bereits seit geraumer Zeit abgezeichnet hatte, dürfte die Konjunktureuphorie anhalten und den Dollar vorerst weiter stützen, insbesondere wenn die US-Renditen weiter steigen sollten. Der Euro notiert weiterhin unter 1,19 Dollar, die Rendite der zehnjährigen US-Anleihen 5 Basispunkte niedriger bei 1,55 Prozent.

Deutsche Post nimmt Mittelfristziele nach oben

Die Deutsche Post gilt als einer der mittelfristigen Profiteure der Corona-Pandemie. Der Logistiker will nun bis 2023 unter anderem den operativen Gewinn auf mehr als 6 Milliarden Euro steigern. Der Konzern, der 2020 schon operativ deutlich die jüngste Prognose übertroffen hat, hat auch unter dem Strich signifikant mehr verdient. Die Mittelfristziele für den Zeitraum 2021 bis 2023 bewegen sich im Rahmen der Markterwartungen. Nach der Vortagesrally würden Gewinnmitnahmen in der Aktie nicht überraschen, heißt es. Die Post hatte am Montag eine Dividende über Marktkonsens sowie ein Aktienrückkaufprogramm angekündigt. Der Wert notiert kaum verändert.

Für die Continental-Aktie geht es um 6,2 Prozent nach unten. Der Vorstand legte am Morgen den Ausblick für das Geschäftsjahr 2021 vor, wobei einige der Kennzahlen unterhalb der aktuellen Analystenschätzungen liegen. Continental rechnet mit einem Umsatzplus und einer Verbesserung der Margen. Die Erlöse sollen sich auf rund 40,5 Milliarden bis 42,5 Milliarden Euro verbessern. Die bereinigte EBIT-Marge wird voraussichtlich zwischen rund 5 und 6 Prozent liegen. Eine deutliche Abweichung liegt vor allem bei der Marge vor, hier liegt der Analystenkonsens mit 6,8 Prozent deutlich über dem Ausblick des Unternehmens.

Bei Fuchs Petrolub (-2,5%) wird auf den Ausblick des Unternehmens verwiesen. Fuchs Petrolub rechnet dieses Jahr trotz Gegenwinds durch gestiegene Rohstoffkosten mit guten Geschäften. Beim Umsatz will der Schmierstoffhersteller das Vorkrisenniveau erreichen, das heißt den Umsatz des Jahres 2019 von knapp 2,6 Milliarden Euro, was nach Aussage aus dem Handel auch im Rahmen der Markterwartung liegt. Beim Betriebsergebnis (EBIT) geht der Vorstand davon aus, das Niveau des Jahres 2020 zu halten, als ein Gewinn 313 Millionen Euro verzeichnet wurde. Hier geht der Konsens der Analysten dagegen von einem deutlichen Plus von 17 Prozent aus.

Vantage Towers kommt an die Börse

Vodafone und sein europäisches Mobilfunkmast-Geschäft Vantage Towers haben die Preisspanne für das geplante Börsendebüt auf 22,50 bis 29,00 Euro je Aktie festgelegt. Damit dürfte die Gesamtmarktkapitalisierung von Vantage Towers zwischen 11,4 und 14,7 Milliarden Euro liegen. Vodafone strebt mit dem Basisangebot einen Bruttoerlös von 2 Milliarden Euro aus dem Verkauf von bis zu 88,88 Millionen Aktien an. Der Angebotszeitraum startet am Dienstag und soll am oder um den 17. März 2021 enden. Der erste Handelstag im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse soll am oder um den 18. März erfolgen.

===

Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 3.756,89 -0,17 -6,35 5,75

Stoxx-50 3.225,87 -0,18 -5,82 3,78

DAX 14.321,49 -0,41 -59,42 4,39

MDAX 31.205,70 -0,34 -105,23 1,33

TecDAX 3.233,27 -0,58 -18,77 0,64

SDAX 14.913,22 -0,25 -36,78 1,00

FTSE 6.712,08 -0,10 -7,05 4,00

CAC 5.898,16 -0,08 -4,83 6,25

Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD

Dt. Zehnjahresrendite -0,30 -0,02 -0,54

US-Zehnjahresrendite 1,55 -0,04 -1,13

DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:40 Uhr Mo,17:24 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1882 +0,28% 1,1876 1,1862 -2,7%

EUR/JPY 129,42 +0,28% 129,28 129,09 +2,6%

EUR/CHF 1,1105 +0,05% 1,1096 1,1095 +2,7%

EUR/GBP 0,8571 -0,04% 0,8561 0,8583 -4,0%

USD/JPY 108,91 -0,01% 108,87 108,83 +5,4%

GBP/USD 1,3863 +0,34% 1,3871 1,3820 +1,5%

USD/CNH (Offshore) 6,5300 -0,32% 6,5340 6,5453 +0,4%

Bitcoin

BTC/USD 53.827,75 +4,32% 53.703,50 51.072,94 +85,3%

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 64,60 65,05 -0,7% -0,45 +32,7%

Brent/ICE 68,10 68,24 -0,2% -0,14 +31,7%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.696,05 1.684,50 +0,7% +11,55 -10,6%

Silber (Spot) 25,51 25,13 +1,5% +0,38 -3,4%

Platin (Spot) 1.162,43 1.140,00 +2,0% +22,43 +8,6%

Kupfer-Future 4,04 4,10 -1,6% -0,07 +14,8%

===

Kontakt zum Autor: thomas.leppert@wsj.com

DJG/thl/ros

(END) Dow Jones Newswires

March 09, 2021 03:30 ET (08:30 GMT)