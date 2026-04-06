MÄRKTE EUROPA/DAX leichter nach Ostern - Blicke auf Iran-Ultimatum gerichtet

DOW JONES--Mit leichten Abgaben zeigen sich nach dem langen Osterwochenende die europäischen Aktienmärkte am Dienstag. Der DAX notiert 0,3 Prozent tiefer bei 23.092 Punkten, für den Euro-Stoxx-50 geht es um 0,4 Prozent auf 5.672 Punkte nach unten.

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Am Morgen wurde zunächst der US-Arbeitsmarktbericht vom vergangenen Freitag eingepreist, der besser als erwartet ausgefallen war. Zwar lief die US-Wirtschaft damit auch im März besser, mit Blick auf die US-Notenbank erhöht dies jedoch die Wahrscheinlichkeit einer restriktiven Zinspolitik.

Unsicherheit herrscht dagegen weiter mit Blick auf den Nahost-Krieg. Nach dem Beginn der Angriffe auf den Iran steht nun ein Ultimatum der USA im Raum, um die Straße von Hormus für die Schifffahrt wieder passierbar zu machen. Die Frist läuft in der Nacht zum Mittwoch aus. US-Präsident Donald Trump droht mit einer weiteren Eskalation und sogar Angriffen gegen die zivile Infrastruktur im Iran, sowie Brücken und Energieanlagen.

Während der Preis für Brent auf die Nachrichten vom Wochenende mit einem Anstieg um 1,0 Prozent auf 110,79 Dollar je Barrel reagiert, deutet sich für Europa an, dass physisches Öl langsam knapper wird. Investoren dürften daher vor allem die Transportunternehmen im Auge behalten - und hier besonders Fluggesellschaften. Aktuell geht es für Lufthansa, IAG und Air France-KLM um bis zu 1,4 Prozent tiefer. Auch die Aktien von Reiseveranstalter Tui verlieren 0,7 Prozent. Tui Cruises muss derzeit Reisen absagen, weil nach wie vor zwei von acht Kreuzfahrtschiffen im Persischen Golf festsitzen.

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UMG haussieren mit Gebot

Für die Aktie von Universal Music Group (UMG) geht es um 9,3 Prozent nach oben, im frühen Handel notierte sie bereits deutlich höher. Hier liefert das Gebot der Investmentgesellschaft Pershing Square Capital von Bill Ackman den Impuls. Sie hat nach eigenen Angaben ein Angebot unterbreitet, das UMG mit über 55 Milliarden Euro bewertet. Der geplante Deal sieht vor, UMG mit Pershing Square Sparc Holdings zu fusionieren. Die neue Einheit würde an der New York Stock Exchange gelistet werden. Von dem Kursplus profitieren zudem die Aktien der Großaktionäre, so legen Bollore und Vivendi um bis zu 9,7 Prozent zu.

Auch mit den Aktien der europäischen Satelliten-Betreiber geht es nach oben. Eutelsat springen um 8,5 Prozent und ziehen OHB um 2,9 Prozent mit. Kurstreiber ist die Aussicht auf eine Zusammenarbeit von Eutelsat mit der indischen Raumfahrtbehörde ISRO. Dies könnte die Abhängikeit der Franzosen von der US-amerikanischen SpaceX reduzieren.

Kursverluste gibt es bei Rüstungsunternehmen. Hier wird auf die Möglichkeit einer Beruhigung der geopolitischen Lage verwiesen. So hat Pakistan angeboten, bei Gesprächen mit dem Iran zu vermitteln. Rheinmetall verlieren 2,2 Prozent. Bei Italiens Leonardo geht es sogar 7,5 Prozent tiefer. Hier belasten Medienberichte, wonach CEO Roberto Cingolani ersetzt werden soll.

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INDEX zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 5.671,53 -0,4 -21,33 5.692,86 -2,1

Stoxx-50 4.942,32 -0,5 -24,89 4.967,21 0,5

DAX 23.092,23 -0,3 -75,85 23.168,08 -5,7

MDAX 28.967,70 +0,2 51,44 27.039,42 -5,4

TecDAX 3.460,63 -0,2 -7,28 3.091,28 -4,5

SDAX 16.812,36 +0,5 88,29 13.062,07 -2,1

CAC 7.980,57 +0,2 18,18 7.962,39 -2,1

SMI 12.935,62 -0,4 -46,35 12.981,97 -2,5

ATX 5.470,26 +0,2 12,88 5.457,38 2,7

DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Mo, 17:21 Uhr

EUR/USD 1,1561 +0,2 0,0020 1,1541 1,1539

EUR/JPY 184,79 +0,3 0,5100 184,28 184,3600

EUR/CHF 0,9238 +0,3 0,0028 0,9210 0,9212

EUR/GBP 0,8725 +0,1 0,0005 0,872 0,8722

USD/JPY 159,81 +0,1 0,1300 159,68 159,7600

GBP/USD 1,3247 +0,1 0,0015 1,3232 1,3225

USD/CNY 6,8567 -0,4 -0,0257 6,8824 6,8824

USD/CNH 6,8637 -0,1 -0,0097 6,8734 6,8763

AUS/USD 0,6939 +0,3 0,0023 0,6916 0,6914

Bitcoin/USD 68.390,55 -2,1 -1.438,35 69.828,90 69.659,63

ROHÖL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 115,96 +3,2 3,55 112,41

Brent/ICE 110,79 +0,9 1,02 109,77

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 4.656,69 +0,2 9,30 4.647,39

Silber 72,14 -0,9 -0,65 72,79

Platin 1.944,86 -1,8 -34,65 1.979,51

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Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

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April 07, 2026 08:19 ET (12:19 GMT)