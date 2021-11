MÄRKTE EUROPA/DAX mit erneutem Allzeithoch

FRANKFURT (Dow Jones)--Europas Börsen sind mit kleinen Aufschlägen in den Handel am Mittwoch gestartet. Der DAX hat bei 16.284 ein neues Rekordhoch markiert. Fundamental stützend wirkt die anhaltende Euro-Schwäche, die Gemeinschaftswährung ist kurzzeitig unter die Marke von 1,13 Dollar gefallen. Kursschwächen werden schnell zum Kauf genutzt, was bislang eine schärfere Korrektur an den Börsen verhindert.

Der DAX gewinnt aktuell 0,2 Prozent auf 16.278 Punkte, für den Euro-Stoxx-50 geht es 0,1 Prozent auf 4.407 Punkte nach oben.

EU-Verbraucherpreise im Blick

Im Blick steht die Bekanntgabe der Verbraucherpreise für Oktober aus der Eurozone. Erwartet wird ein Plus von 4,1 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Abweichungen könnten neue Diskussionen um die Zinserwartungen auslösen. Die jährliche Inflation in Großbritannien hat sich im Oktober derweil beschleunigt und den höchsten Stand seit Dezember 2011 erreicht. Am Devisenmarkt hat das Pfund kurzfristig mit Aufschlägen auf die Daten reagiert.

Die wieder zunehmende Zinsspekulation dürfte die Börsen nicht belasten, so Deutsche-Bank-Stratege Ulrich Stephan. Er verweist darauf, dass US-Aktien bei Inflationsraten über 6 Prozent in den vergangenen 100 Jahren mit einem durchschnittlichen KGV von 13 gehandelt worden seien - aktuell liege es bei 22. "Ich halte die heutige Situation aber kaum für vergleichbar", so der Stratege. Die US-Notenbank werde trotz der hohen Inflation noch eine Zeitlang am historisch niedrigen Leitzinsniveau festhalten, und zum anderen sorge die Fiskalpolitik für kräftige Wachstumsimpulse.

"Das Ziel für die Eigenkapitalrendite ist hoch", so ein Marktteilnehmer mit Blick darauf, dass Talanx (+0,3%) im Jahr 2025 die Marke von 10 Prozent in der Erstversicherung knacken will. "Für einen Versicherer ist das viel", so der Teilnehmer. Die Frage sei allerdings, ob der Markt solche Langfristaussagen in steigende Kurse umsetze. Die für dieses Jahr geplante Dividendenerhöhung auf 1,60 Euro bewege sich lediglich im Rahmen der Schätzungen.

"Die hohen Vorräte sprechen für die Umsatzentwicklung im vierten Quartal und damit auch für die Aktie", sagt Heino Ruland von Ruland Research zu Auto1. "Die Preise für Gebrauchtwagen sind hoch, und im vierten Quartal sollte das Unternehmen davon stark profitieren, da es zum Quartalsbeginn bereits über hohe Vorräte verfügt hat", sagt er. Im dritten Quartal erzielte Auto1 einen Rekordeinkauf von über 160.000 Autos. Die Titel gewinnen 6,1 Prozent.

Mittelfristziele von Siemens Healthineers kommen gut an

Positiv für den Aktienkurs bewertet ein Marktteilnehmer die neuen Mittelfrist-Ziele von Siemens Healthineers (+5,3%). Angestrebt werden mittelfristig ein vergleichbares Umsatzplus von jährlich 6 bis 8 Prozent sowie jeweils 12 bis 15 Prozent mehr bereinigter Gewinn je Aktie, wie der Medizintechnik-Konzern mitteilte. Bisher waren es mehr als 5 Prozent beim Umsatz und etwa 10 Prozent beim Gewinn je Aktie gewesen. Das Ziel für die Synergien aus der Übernahme von Varian wurde außerdem auf mehr als 350 Millionen von mindestens 300 Millionen Euro erhöht.

Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 4.407,15 +0,1% 5,66 +24,1%

Stoxx-50 3.803,95 +0,1% 3,79 +22,4%

DAX 16.277,51 +0,2% 29,65 +18,7%

MDAX 36.293,24 +0,3% 92,91 +17,9%

TecDAX 3.949,26 +0,7% 27,79 +22,9%

SDAX 17.311,81 +0,1% 12,61 +17,3%

FTSE 7.321,24 -0,1% -5,73 +13,4%

CAC 7.159,39 +0,1% 6,79 +29,0%

Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD

Dt. Zehnjahresrendite -0,26 -0,01 +0,32

US-Zehnjahresrendite 1,62 -0,01 +0,71

DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:09 Uhr Di., 18:25 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1320 -0,0% 1,1301 1,1324 -7,3%

EUR/JPY 129,97 -0,0% 129,84 129,80 +3,1%

EUR/CHF 1,0536 +0,1% 1,0528 1,0539 -2,5%

EUR/GBP 0,8417 -0,2% 0,8401 0,8435 -5,8%

USD/JPY 114,81 -0,0% 114,85 114,62 +11,2%

GBP/USD 1,3450 +0,2% 1,3426 1,3425 -1,6%

USD/CNH (Offshore) 6,3813 -0,1% 6,3884 6,3936 -1,9%

Bitcoin

BTC/USD 59.589,76 -1,7% 59.470,51 60.398,51 +105,1%

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 80,45 80,76 -0,4% -0,31 +68,7%

Brent/ICE 81,94 82,43 -0,6% -0,49 +61,9%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.859,39 1.850,99 +0,5% +8,40 -2,0%

Silber (Spot) 25,12 24,83 +1,2% +0,29 -4,8%

Platin (Spot) 1.074,35 1.065,65 +0,8% +8,70 +0,4%

Kupfer-Future 4,33 4,35 -0,4% -0,02 +22,9%

