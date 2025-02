MÄRKTE EUROPA/DAX mit neuem Rekordhoch - Unternehmeszahlen im Blick

Werte in diesem Artikel

DOW JONES--Europas Börsen sind wenig verändert in den Handel am Dienstag gestartet. Die Anleger bleiben vorsichtig optimistisch. Der Markt nimmt die jüngsten Zollankündigungen durch US-Präsident Donald Trump weiterhin nicht ernst und setzt darauf, dass es letztendlich zu einer Verhandlungslösung kommen wird. Die Aussetzung für einen Monat von US-Einfuhrzöllen auf mexikanische und kanadische Produkte haben die Börsianer in dieser Einschätzung bestärkt.

Der DAX gewinnt 0,2 Prozent auf 21.965 Punkte, der Index markierte bei 21.977 Punkten erneut ein Allzeithoch. Für den Euro-Stoxx-50 geht es um 0,1 Prozent auf 5.366 Punkte nach oben. Am Devisenmarkt handelt der Euro weiter um das Niveau von 1,0300 Dollar. Gold notiert aktuell mit 2.911 Dollar je Feinunze in der Nähe der Marke von 3.000 Dollar. Im Handel erwartet man, dass das Niveau bald erreicht wird.

Am Morgen setzt zunächst die Berichtssaison Akzente, diese hat bislang positiv überrascht und die Börsen gestützt. Am Nachmittag richtet sich dann die Aufmerksamkeit auf die Anhörung von Fed-Chairman Jerome Powell vor dem Bankenausschuss des Senats. Im weiteren Wochenverlauf stehen dann Preisdaten aus den USA auf der Agenda, veröffentlicht werden Verbraucher- wie auch Erzeugerpreise.

Organische Umsatzrückgang von Kering nicht so schlimm

Der organische Umsatzrückgang von Kering ist im vierten Quartal mit 12 Prozent geringer ausgefallen als die im Konsens erwarteten 14 Prozent, so RBC. Alle Sparten hätten sich relativ zum dritten Quartal verbessert. Die Zahlen dürften die Anleger bis zu einem gewissen Grad beruhigen, so die Analysten, angesichts des schlechten Sentiments für das Papier. Das Kering-Papier zieht um 3,8 Prozent an.

Unicredit hat laut JP Morgan (JPM) solide Geschäftszahlen vorgelegt. Die Einnahmen haben sich besser entwickelt dank einer guten Kostenkontrolle und starken Zinsseinnahmen. Der operative Gewinn liegt laut den Analysten 4 Prozent über den Konsensschätzungen. Auf Missfallen bei den Anlegern trifft allerdings der Ausblick auf das laufende Jahr stoßen. Diesen stuft JPM als zu konservativ ein. Die Unicredit stellt ein stabiles Nettoergebnis für 2025 in Aussicht. Die Aktie fällt um 3,7 Prozent.

Trotz besserer Zahlen fallen Tui im frühen Geschäft um mehr als 7 Prozent zurück. Als ermutigend bezeichnen die Analysten von Barclays das Gewinnwachstum im ersten Quartal - auch wenn die schwächere EBIT-Entwicklung bei Fusionen und Übernahmen für Nervosität sorgen könnte.

Aufstockung bei Renk - Ams-Osram haussieren mit Ausblick

Von ordentlichen Zahlen ist im Handel mit Blick auf Ceconomy die Rede. Die Umsätze im ersten Quartal sind besser, das bereinigte EBIT entspricht in etwa den Markterwartungen. Gerade das erste Quartal ist für die Entwicklung von Ceconomy im Gesamtjahr bedeutend. Der Konzern hat die Jahresziele bestätigt. Mit Gewinnmitnahmen gibt die Aktie 1 Prozent nach.

Trotz Quartalszahlen, die sich nur im Rahmen der Erwartungen bewegen, haussieren Ams-Osram im frühen Geschäft mit Aufschlägen von fast 20 Prozent. Wie Vontobel anmerkt, impliziere der Ausblick auf das erste Quartal zwar eine schwächere Performance, allerdings sei dieser nicht so schlecht wie befürchtet ausgefallen.

Die Panzerschmiede KNDS kauft Anteile des Panzergetrieberherstellers Renk. Die Renk-Aktionärin Rebecca BidCo hat Renk informiert, dass KNDS, entstanden aus einer Fusion von Krauss-Maffei Wegmann und Nexter, die Option ausgeübt habe und 18,3 Millionen Renk-Aktien von Rebecca BidCo erwerben werde. Die Durchführung der Transaktion steht unter dem Vorbehalt behördlicher Genehmigungen. KNDS hatte bereits zuvor Anteile an Renk gehalten. Renk gewinnen 8,4 Prozent.

===

Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 5.366,11 +0,1% 7,81 +9,6%

Stoxx-50 4.670,05 -0,1% -2,44 +8,4%

DAX 21.964,60 +0,2% 52,86 +10,3%

MDAX 27.221,62 -0,2% -62,33 +6,4%

TecDAX 3.824,05 +0,6% 21,37 +11,9%

SDAX 14.729,74 +0,3% 45,58 +7,4%

FTSE 8.774,81 +0,1% 7,01 +8,0%

CAC 8.016,49 +0,1% 10,27 +8,6%

Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD

Dt. Zehnjahresrendite 2,39 +0,03 +0,03

US-Zehnjahresrendite 4,51 +0,02 -0,06

DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:11 Mo, 17:20 % YTD

EUR/USD 1,0314 +0,1% 1,0304 1,0311 -0,4%

EUR/JPY 156,58 +0,0% 156,57 156,42 -3,9%

EUR/CHF 0,9402 +0,2% 0,9393 0,9391 +0,2%

EUR/GBP 0,8349 +0,2% 0,8341 0,8327 +0,9%

USD/JPY 151,83 -0,0% 151,94 151,70 -3,5%

GBP/USD 1,2352 -0,1% 1,2353 1,2382 -1,3%

USD/CNH (Offshore) 7,3084 -0,0% 7,3107 7,3107 -0,4%

Bitcoin

BTC/USD 98.218,50 +0,8% 98.410,65 97.088,00 +3,8%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 73,02 72,32 +1,0% +0,70 +2,5%

Brent/ICE 76,68 75,87 +1,1% +0,81 +3,0%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 57,76 58,24 -0,8% -0,48 +15,8%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.910,75 2.908,13 +0,1% +2,63 +10,9%

Silber (Spot) 31,74 32,05 -1,0% -0,31 +9,9%

Platin (Spot) 983,23 993,35 -1,0% -10,13 +8,4%

Kupfer-Future 4,64 4,71 -1,4% -0,07 +15,2%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

===

