MÄRKTE EUROPA/DAX nach Bundestagswahl im Plus

DOW JONES--Der deutsche Aktienmarkt ist nach der Bundestagswahl am Sonntag im Plus in die neue Woche gestartet. Der DAX notiert am Morgen 0,3 Prozent höher bei 22.348 Punkten. Nach dem Schwächeanfall an der Wall Street am Freitag ist dies schon beachtenswert. Zum einen wird der Ausgang der Bundestagswahl in Deutschland als "marktfreundlich" aufgenommen, zudem ist ein globales Umschichten der Investoren aus den hoch bewerteten Wachstumsaktien in eher defensive Titel zu beobachten - auch hier sollte Geld nach Europa fließen. Medial ist natürlich der Ausgang der Bundestagswahl Thema Nummer 1. Abzuwarten bleibt, ob das Plus über den Tag gehalten werden kann. Der Euro-Stoxx-50 handelt 0,2 Prozent im Minus.

Wer­bung Wer­bung

Eine "Große Koalition" mit CDU/CSU gemeinsam mit der SPD dürften die nächste Bundesregierung bilden. Ein solches Ergebnis ist für Michael Brown von Pepperstone die marktfreundlichste aller möglichen Koalitionen und dürfte eine relativ schnelle Regierungsbildung ermöglichen. Ein weiteres zentrales Thema für die Marktteilnehmer bleibe die sogenannte "Schuldenbremse". Für Holger Schmieding, Volkswirt bei Berenberg, könnte Friedrich Merz hier ein Kanzler mit begrenztem finanzpolitischen Spielraum sein. Die populistische Parteien von den politischen Rändern - die AfD und die Linkspartei - hätten zusammen mehr als ein Drittel der Sitze im Bundestag errungen. Dadurch können sie gemeinsam jede Änderung der deutschen Verfassung blockieren, da hierfür eine Zweidrittelmehrheit erforderlich ist. Damit haben die Populisten ein Vetorecht gegen jede Aufweichung der in der Verfassung verankerten Schuldenbremse - einschließlich einer Aufstockung des bestehenden Sondervermögens für die Verteidigung oder der Schaffung neuer Sonderfonds.

Von Jörg Krämer, Chefvolkswirt bei der Commerzbank, heißt es am Morgen, dass Union und SPD in vielen Bereichen der Wirtschaftspolitik deutlich unterschiedliche Meinungen vertreten - etwa in der Steuer-, Sozial- und Klimapolitik. Das dämpfe die Aussicht auf einen echten Neustart in der Wirtschaftspolitik in Deutschland, der nach fünfjähriger Stagnation des Bruttoinlandsprodukts dringend notwendig wäre. Mit Blick auf die Rüstungswerte legen Rheinmetall am Morgen 3,1 Prozent zu, Hensoldt und Renk notieren ebenfalls im Plus.

Wer­bung Wer­bung

Das Wahlergebnis aus Deutschland überrascht den Devisenmarkt nicht wirklich. Schließlich kam das Ergebnis heraus, das auch die Umfragen vor der Wahl nahelegten: Eine Koalition zwischen CDU/CSU und SPD ist möglich und für die Devisenstrategen der Commerzbank im Vergleich zu anderen Alternativen die einzige politisch realistische Koalitions-Option. Dass überhaupt etwas Euro-Positives herausspringe, müsse da schon eher verwundern und zeige, dass am Devisenmarkt eine Rest-Angst vor einem destruktiven Ergebnis bestehe. Der Euro notiert bei knapp 1,05 Dollar, die Anleihen tendieren einenn Tick leichter.

Prosus übernimmt Lieferando-Mutter Just Eat für 4,1 Mrd Euro

Die Lieferando-Mutter Just Eat Takeaway.Com wird übernommen. Wie das niederländische Unternehmen mitteilte, hat es sich mit dem Investor Prosus auf eine Übernahme geeinigt. In dem Deal wird der Essens-Lieferdienst, der in Deutschland unter der Marke Lieferando bekannt ist, mit rund 4,1 Milliarden Euro bewertet. Prosus zahlt 20,30 Euro je Aktie in bar. Das entspricht einem Aufschlag von 63 Prozent auf den Schlusskurs vom Freitag. Die Aktie ist 53 Prozent höher bei 54,35 Euro in den Handel gestartet. Damit richtet sich der Fokus der Investoren auf den Sektor, aus Deutschland legen Delivery Hero 5 Prozent zu.

Wer­bung Wer­bung

Siemens Energy verlieren im frühen Handel 6 Prozent. Hier belasten auch Berichte über Lieferengpässe für Komponenten aus Taiwan. Titel wie Nordex und Vestas zeigen sich daher unauffällig um die Nullinie.

===

Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 5.447,86 -0,5% -26,99 +11,3%

Stoxx-50 4.723,53 -0,2% -11,15 +9,6%

DAX 22.332,70 +0,2% 45,14 +12,2%

MDAX 27.747,51 +0,9% 246,00 +8,4%

TecDAX 3.858,65 +0,0% 1,62 +12,9%

SDAX 14.942,65 +0,4% 54,06 +9,0%

FTSE 8.672,34 +0,1% 12,97 +6,6%

CAC 8.105,57 -0,6% -48,94 +9,8%

Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD

Dt. Zehnjahresrendite 2,46 -0,01 +0,10

US-Zehnjahresrendite 4,42 -0,00 -0,15

DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 08:30 Fr, 17:16 % YTD

EUR/USD 1,0475 -0,0% 1,0507 1,0454 +1,1%

EUR/JPY 156,45 +0,1% 157,08 156,35 -4,0%

EUR/CHF 0,9402 -0,1% 0,9421 0,9402 +0,2%

EUR/GBP 0,8288 +0,0% 0,8301 0,8266 +0,2%

USD/JPY 149,36 +0,1% 149,50 149,57 -5,1%

GBP/USD 1,2639 -0,0% 1,2658 1,2647 +1,0%

USD/CNH (Offshore) 7,2505 -0,0% 7,2442 7,2507 -1,2%

Bitcoin

BTC/USD 95.623,90 -0,2% 95.798,95 98.536,55 +1,0%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 70,13 70,40 -0,4% -0,27 -1,0%

Brent/ICE 74,18 74,43 -0,3% -0,25 -0,3%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 46,18 45,95 +0,5% +0,23 -8,7%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.940,76 2.935,70 +0,2% +5,06 +12,1%

Silber (Spot) 32,52 32,46 +0,2% +0,07 +12,6%

Platin (Spot) 971,50 971,55 -0,0% -0,05 +7,1%

Kupfer-Future 4,53 4,56 -0,7% -0,03 +12,4%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/thl/err

(END) Dow Jones Newswires

February 24, 2025 03:29 ET (08:29 GMT)