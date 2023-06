MÄRKTE EUROPA/DAX nimmt zum Halbjahresultimo 16.000er-Marke

FRANKFURT (Dow Jones)--Die europäischen Aktienmärkte sind am Freitag im Plus gestartet. So legt der DAX am Morgen um 0,5 Prozent auf 16.023 Punkte zu, auch der Euro-Stoxx-50 handelt im Plus - und steigt um 0,2 Prozent. Die Halbjahresperformance bei Aktien kann sich sehen lassen, so liegen der Performance-Index DAX sowie der Kursindex Euro-Stoxx-50 gegenüber dem Jahresbeginn rund 15 Prozent im Plus. Mit Blick auf die Börsen ist Athen der bisherige Spitzenreiter mit einem Plus von 37 Prozent. Die immer wieder genannten Belastungsfaktoren wie steigende Zinsen und eine anstehende Rezession konnten der guten Stimmung am Aktienmarkt bisher nichts anhaben. Auch die immer wieder zitierte "inverse Zinskurve", die am Anleihenmarkt einer Rezession vorläuft, besteht nun bereits seit einem guten Jahr.

Mit Blick auf das Handelsgeschehen zum Wochenschluss hält die übergeordnete Seitwärtsbewegung der europäischen Indizes zunächst weiter an. Dafür sprechen einmal mehr die Vorgaben. Zudem steht für Montag an der Wall Street nur ein halber Handelstag auf der Agenda, Dienstag bleibt die Börse wegen des Unabhängigkeitstages in den USA ganz geschlossen. Die Nachrichtenlage von Seiten der Unternehmen ist vergleichsweise dünn, hier dürfte die Berichtssaison zum zweiten Quartal bald wieder mehr Impulse liefern.

Adidas und Puma von Nike wenig beeindruckt

Mit Spannung wurde auf die Geschäftszahlen von Nike gewartet, und alles in allem konnten diese nicht überzeugen. Für die Aktie ging es in Folge im nachbörslichen US-Aktienhandel um 4 Prozent nach unten. Die Citi-Analysten stufen das Zahlenwerk als insgesamt gesund ein. Auch wenn der Lagerabbau länger dauere, liefere doch das Wachstum in China den Silberstreif am Horizont. Im Handel wird am Morgen davon ausgegangen, dass die Entwicklung bei Nike das Sentiment für die europäischen Wettbewerber allenfalls leicht trüben könnte. Jüngst hätte Puma die Community wissen lassen, dass deren Erwartungen an die Geschäftsaussichten zu viel Moll beinhalteten, in Folge schoss der Aktienkurs nach oben. Diese Aussagen seien nun gut eine Woche alt und sollten damit auch weiterhin Bestand haben, heißt es. Adidas erholen sich schnell von einem ersten Rücksetzer und notieren unverändert, für die Aktie von Puma geht es um 1 Prozent nach oben.

Gute Nachrichten kommen aus der Immobilienbranche, deren Aktien in diesem Jahr zu den Underperformern an der Börse gehören. Dabei hat sich LEG seit Jahresbeginn vergleichsweise gut gehalten und "nur" 13 Prozent an Wert verloren. Nun hat LEG Immobilien den Ausblick für die operative Gewinnmarge und den Mittelzufluss für das laufende Jahr angehoben. Die genannten Gründe für die Verbesserung des bereinigten operativen Mittelzuflusses (AFFO) lassen derweil aufhorchen. Zu rund der Hälfte geht die Verbesserung auf das Konto einer gegenüber der Planung geringeren Übergewinnbesteuerung der eigenen LEG-Stromproduktion sowie eine weitere Streichung von ursprünglich geplanten Neubauaktivitäten. Auf der anderen Seite erwartet der Konzern für das erste Halbjahr 2023 eine Abwertung seines Immobilienbestandes von ca. 7 Prozent und liegt eigenen Angaben zufolge damit im Rahmen der Erwartung. Die Aktien legen um 5 Prozent zu, für Vonovia im DAX geht es um 2 Prozent nach oben.

Der Zwischenbericht von Sodexo (-2,5%) stimmt die Analysten von Bernstein vorsichtig. So habe das Unternehmen zwar bisher eine gute Performance abgeliefert, allerdings könnte der Ausblick als Hinweis auf eine bevorstehende Flaute im Catering-Geschäft verstanden werden. So stehe die Prognose des französischen Unternehmens für das Geschäftsjahr 2023 für ein organisches Wachstum von 6,7 Prozent, was unter dem Konsens von 8,5 Prozent liege, so die Analysten. Die Erwartung niedrigerer Preise und ein Netto-Wachstum von 2 Prozent könnten darauf hindeuten, dass die Volumenerholung vorbei sei oder dass Sodexo eine Schwäche im vierten Quartal erwarte, so Bernstein.

===

Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 4.363,01 +0,2% 8,32 +15,0%

Stoxx-50 3.973,55 +0,3% 10,55 +8,8%

DAX 16.023,20 +0,5% 76,48 +15,1%

MDAX 27.363,58 +0,6% 169,25 +8,9%

TecDAX 3.161,08 +0,5% 16,33 +8,2%

SDAX 13.340,99 +0,5% 68,14 +11,9%

FTSE 7.486,64 +0,2% 14,95 +0,3%

CAC 7.353,70 +0,6% 40,97 +13,6%

Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD

Dt. Zehnjahresrendite 2,43 +0,01 -0,14

US-Zehnjahresrendite 3,86 +0,02 -0,02

DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8:16 Uhr Do, 17.20 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0861 -0,0% 1,0862 1,0888 +1,5%

EUR/JPY 157,26 +0,0% 157,16 157,47 +12,0%

EUR/CHF 0,9769 -0,0% 0,9771 0,9773 -1,3%

EUR/GBP 0,8594 -0,3% 0,8608 0,8632 -2,9%

USD/JPY 144,80 +0,0% 144,70 144,63 +10,4%

GBP/USD 1,2637 +0,2% 1,2616 1,2613 +4,5%

USD/CNH (Offshore) 7,2709 +0,0% 7,2663 7,2616 +5,0%

Bitcoin

BTC/USD 30.754,10 +1,1% 30.682,31 30.503,44 +85,3%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 70,18 69,86 +0,5% +0,32 -11,6%

Brent/ICE 74,91 74,51 +0,5% +0,40 -10,0%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.905,74 1.908,53 -0,1% -2,79 +4,5%

Silber (Spot) 22,44 22,58 -0,6% -0,13 -6,4%

Platin (Spot) 901,33 899,18 +0,2% +2,15 -15,6%

Kupfer-Future 3,71 3,68 +0,9% +0,03 -2,8%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

===

