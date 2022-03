MÄRKTE EUROPA/DAX plus 5% - Diplomatische Annäherungen treiben

FRANKFURT (Dow Jones)--An den europäischen Börsen geht es am Mittwochmittag in einer Erholungsbewegung nach den derben Einbußen wegen des Ukraine-Kriegs kräftig aufwärts. Der DAX schießt um 5,0 Prozent auf 13.468 Punkte nach oben. Der Euro-Stoxx-50 gewinnt ebenfalls 5 Prozent. Am Devisenmarkt kann sich der Euro etwas erholen, während die Anleihekurse nachgeben, die Renditen also steigen.

Treibend wirken Hoffnungen auf die Diplomatie im Ukraine-Konflikt. Der russische Außenminister Sergej Lawrow und sein ukrainisches Gegenüber Dmytro Kuleba wollen sich am Donnerstag in der Türkei treffen. Dabei gibt es deutliche Signale der Annäherung. Russland wolle nicht mehr den Sturz der Regierung in Kiew, hieß es vom russischen Außenministerium. Bereits am Vortag hatte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj mitgeteilt, sein Land dringe nicht länger auf eine Nato-Mitgliedschaft.

Auto- und Bankaktien vorne

Am stärksten legen bei den Branchen die besonders gebeutelten Autoaktien zu und zwar um 6,3 Prozent. Dahinter folgen die Banktitel (+5,7%). Sie werden auch gekauft, weil am Anleihemarkt die Renditen wieder steigen, zumal die Inflation global weiter stark erhöht ist und die Notenbanken darauf auch trotz des Ukraine-Kriegs mit Zinserhöhungen reagieren dürften.

Zugleich kommt es zu Gewinnmitnahmen bei den zuletzt sehr gut gelaufenen Aktien aus den Bereichen Erneuerbare Energien und Rüstung. Beide Branchen gelten als strukturelle Profiteure des Ukraine-Krieges. Rheinmetall verlieren 3,9 Prozent, BAE Systems 4 Prozent und Thales 3,2 Prozent. Nordex fallen 6 Prozent, Vestas 6,5 Prozent und Siemens Gamesa 3 Prozent.

Bei den Einzelwerten bewegen auch Quartalszahlen die Kurse. Die Resultate der Deutschen Post sind insgesamt leicht besser als erwartet ausgefallen. Der Ausblick eines operativen Ergebnisses von 8 Milliarden Euro - plus/minus 5 Prozent - liegt über der Schätzung der Analysten von Warburg. Positiv kommt auch an, dass die Post für bis zu 2 Milliarden Euro eigene Aktien zurückkaufen will. Der Kurs gewinnt 8,7 Prozent.

Adidas springen hoch

Adidas hat durchwachsene Zahlen vorgelegt. Allerdings hatte sich der Markt auf schwache Ergebnisse eingestellt. Die Aktie springt um gut 10 Prozent nach oben. Der Ausblick auf das laufende Jahr liest sich zuversichtlicher, Adidas peilt ein währungsbereinigtes Umsatzplus von 11 bis 13 Prozent an. Der Konsens lautete zuletzt auf nur 9 Prozent. Für Puma geht es um 5,1 Prozent nach oben. Hauck & Aufhäuser hat die Aktie auf "Kaufen" von "Halten" erhöht.

Die Zahlen des Chemikalienhändlers Brenntag (+4%)sind besser als erwartet ausgefallen. Einziger Wermutstropfen ist das Nachsteuerergebnis, das die Erwartungen verfehlte. Der Ausblick auf das laufende Jahr liegt dafür über der Konsensschätzung.

Als mehr oder weniger im Rahmen der Erwartungen liegend werden die Geschäftszahlen von Continental für das vergangene Jahr im Handel eingestuft. Der Fokus der Anleger dürfte daher auf dem Ausblick auf das laufende Jahr liegen. Und dieser sei zweigeteilt. Continental strebt Erlöse zwischen 38 bis 40 Milliarden Euro an, was klar über der Marktschätzung von 36,3 Milliarden liegt. Allerdings sei die angestrebte EBIT-Marge von 5,5 bis 6,5 Prozent klar unter der Schätzung von 7,2 Prozent. Die Aktie legt um 4,4 Prozent zu.

Siltronic haussieren mit plus 10,8 Prozent trotz eines schwächeren Ausblicks auf das laufende Jahr. Das angestrebte EBITDA liegt laut der Citigroup 2 Prozent unter der Konsensschätzung im Markt. Die Aktie wird gestützt von der Erholung an den Gesamtmärkten. Das Papier befinde sich seit Jahresbeginn im Zusammenhang mit der gescheiterten Übernahme durch Globalwafers praktisch im freien Fall und hat rund 40 Prozent an Wert verloren.

Lufthansa verteuern sich um 8 Prozent, nachdem der Speditionsunternehmer Klaus-Michael Kühne bei der Fluglinie eingestiegen ist. Er hat sich mit rund 5 Prozent beteiligt. Im Handel ist von einem Vertrauensbeweis in das Unternehmen die Rede.

===

Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 3.679,54 +5,0% 174,25 -14,4%

Stoxx-50 3.485,49 +2,8% 96,49 -8,7%

DAX 13.467,75 +5,0% 636,24 -15,2%

MDAX 29.542,69 +4,9% 1371,73 -15,9%

TecDAX 3.032,43 +3,8% 111,50 -22,7%

SDAX 13.613,17 +4,0% 528,37 -17,1%

FTSE 7.087,63 +1,8% 123,52 -5,7%

CAC 6.243,89 +4,7% 280,93 -12,7%

Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD

Dt. Zehnjahresrendite 0,17 +0,06 +0,35

US-Zehnjahresrendite 1,90 +0,05 +0,39

DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:15 Uhr Di, 17:35 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0964 +0,6% 1,0915 1,0882 -3,6%

EUR/JPY 127,03 +0,7% 126,43 125,87 -2,9%

EUR/CHF 1,0173 +0,4% 1,0137 1,0120 -2,0%

EUR/GBP 0,8329 +0,1% 0,8323 0,8309 -0,9%

USD/JPY 115,87 +0,2% 115,80 115,67 +0,7%

GBP/USD 1,3162 +0,5% 1,3114 1,3097 -2,7%

USD/CNH (Offshore) 6,3231 -0,0% 6,3241 6,3260 -0,5%

Bitcoin

BTC/USD 42.182,83 +9,4% 41.588,94 38.307,43 -8,8%

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 120,79 123,70 -2,4% -2,91 +62,2%

Brent/ICE 125,85 127,98 -1,7% -2,13 +63,3%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.012,10 2.051,20 -1,9% -39,10 +10,0%

Silber (Spot) 26,12 26,08 +0,2% +0,05 +12,1%

Platin (Spot) 1.115,15 1.156,78 -3,6% -41,63 +14,9%

Kupfer-Future 4,62 4,70 -1,8% -0,08 +3,4%

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/raz/smh

(END) Dow Jones Newswires

March 09, 2022 06:22 ET (11:22 GMT)