MÄRKTE EUROPA/DAX-Rekordstand - Zooplus haussieren nach Zorro-Gebot

FRANKFURT (Dow Jones)--Europas Börsen sind am Freitag wenig verändert in den letzten Handelstag der Woche gestartet. Der DAX erklimmt wie schon am Vortag ein weiteres Allzeithoch. Mit den neuen Hochs an den Börsen habe sich die Stimmung deutlich verbessert, heißt es im Handel. Die stark gestiegenen Inflationsgefahren am Markt, die bislang im Handel ignoriert werden, dürften die Börsen früher oder später aber einholen. Der DAX gewinnt 0,2 Prozent auf 15.962 Punkte - die neue Rekordmarke liegt nun bei 15.969 Stellen und damit rund 5 Punkte über der bisherigen. Der Euro-Stoxx-50 notiert praktisch unverändert bei 4.227 Zählern.

Zorro bietet 390 Euro je Zooplus-Aktie

Derweil dreht sich das M&A-Karussell weiter. Zooplus-Aktien haussieren mit Aufschlägen von fast 40 Prozent auf 387,40 Euro. Zorro Bidco hat den Zooplus-Aktionären ein öffentlichen Übernahmeangebot für alle Stückaktien der Gesellschaft unterbreitet. Zorro bietet 390 Euro in bar je Anteilsschein. Die Mindestannahmeschwelle für das Gebot liegt bei nur 50 Prozent zuzüglich einer Zooplus-Aktie.

Hinter Zorro Bidco steht die US-Beteiligungsgesellschaft Hellman & Friedman. Zooplus schloss schon eine Investorenvereinbarung mit Zorro, um eine strategische Partnerschaft einzugehen und die eigene Position als Europas führende Online-Plattform für Heimtierbedarf auszubauen.

Varta-Aktien brechen dagegen nach Geschäftszahlen um 7,8 Prozent ein. Im Handel heißt es, dass die Umsätze im ersten Halbjahr die Erwartungen verfehlt hätten. Auch dürfte das Margenziel von 30 Prozent einige Anleger enttäuschen. Für Knorr-Bremse geht es nach Zahlenausweis um 2,1 Prozent nach unten. Das Ebitda liege unter den Schätzungen, heißt es.

Adidas gewinnen 2,1 Prozent. Der Sportartikelhersteller hatte am Vortag im späten Handel mitgeteilt, die Tochter Reebok für bis zu 2,1 Milliarden Euro verkauft zu haben. Käufer ist Authentic Brands, ein Marken-Managementunternehmen mit Sitz in New York, zu dessen Eigentümer unter anderem Blackrock gehört. Ursprüngliche hatte Adidas einmal mehr für Reebok gezahlt als die nun eingestrichene Summe.

Als ordentlich werden die Halbjahreszahlen von Deutsche Wohnen (+0,1%) im Handel gewertet. "Angesichts der laufenden Übernahme sind sie aber eigentlich irrelevant", sagt ein Händler. Die Aktie notiere daher nahe dem Vonovia-Gebot von 53 Euro, das nun von Aufsichtsrat und Vorstand der Deutsche Wohnen begrüßt wird. Große Kursänderungen seien daher nicht zu erwarten.

Gea mit Aktienrückkaufprogramm

Gea steigen dank der Ankündigung eines Aktienrückkaufprogramms um 2,1 Prozent. Es soll rund 300 Millionen Euro betragen und rund 4,4 Prozent des Grundkapitals bis Ende 2022 zurückkaufen. Das sei eine gute Nachricht über die Zuversicht, die Gea damit hinsichtlich ihrer finanziellen Stärke ausstrahle, meint ein Händler. Ein Kursfeuerwerk wie am Vortag bei Bilfinger erwartet er allerdings nicht, da bei Gea ein geringerer Anteil des Kapitals über einen längeren Zeitraum zurückgekauft werde.

Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 4.226,57 +0,0% 0,24 +19,0%

Stoxx-50 3.660,10 +0,1% 4,70 +17,8%

DAX 15.962,25 +0,2% 24,74 +16,4%

MDAX 35.817,67 +0,0% 13,18 +16,3%

TecDAX 3.820,19 -0,5% -18,44 +18,9%

SDAX 17.086,37 +1,2% 210,72 +15,7%

FTSE 7.221,05 +0,4% 27,82 +11,3%

CAC 6.890,67 +0,1% 8,20 +24,1%

Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD

Dt. Zehnjahresrendite -0,47 -0,00 +0,11

US-Zehnjahresrendite 1,34 -0,02 +0,42

DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8:55 Uhr Do, 17:25 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1737 +0,0% 1,1734 1,1733 -3,9%

EUR/JPY 129,44 -0,1% 129,52 129,45 +2,7%

EUR/CHF 1,0833 -0,0% 1,0838 1,0832 +0,2%

EUR/GBP 0,8502 +0,1% 0,8498 0,8482 -4,8%

USD/JPY 110,29 -0,1% 110,38 110,34 +6,8%

GBP/USD 1,3803 -0,1% 1,3807 1,3833 +1,0%

USD/CNH (Offshore) 6,4823 +0,1% 6,4803 6,4786 -0,3%

Bitcoin

BTC/USD 46.239,26 +4,5% 45.767,51 44.292,01 +59,2%

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 68,72 69,09 -0,5% -0,37 +42,6%

Brent/ICE 70,83 71,31 -0,7% -0,48 +39,0%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.758,26 1.752,73 +0,3% +5,54 -7,4%

Silber (Spot) 23,38 23,18 +0,9% +0,20 -11,4%

Platin (Spot) 1.023,30 1.021,65 +0,2% +1,65 -4,4%

Kupfer-Future 4,37 4,36 +0,1% +0,01 +23,8%

