MÄRKTE EUROPA/DAX rutscht wieder unter 14.000 - L'Oreal fest

FRANKFURT (Dow Jones)--Europas Börsen sind mit Abgaben in den letzten Handelstag der Woche gestartet. Von den Vorlagen kommen kaum Impulse, auch weil in Asien wegen vieler Feiertage der Handel teilweise brach liegt. Indes gehen die Pandemie-Zahlen in Deutschland weiter in die richtige Richtung, so dass eine breitflächige Öffnung der Wirtschaft im März realistisch bleibt. Im Handel ist allerdings von Ermüdungserscheinungen die Rede.

Der DAX verliert 0,5 Prozent auf 13.968 Punkte und ist damit einmal mehr unter die Marke von 14.000 Punkten gefallen. Der Euro-Stoxx-50 gibt um 0,2 Prozent auf 3.664 Punkte nach.

Draghi hat Mehrheit für Regierungsbildung

Die Entwicklung in Italien stützt die Kurse nicht mehr, der FTSE-MIB fällt um 0,5 Prozent. Mario Draghi hat die nötige Mehrheit hinter sich, um Italiens nächster Premierminister zu werden. "In der aktuellen schwierigen wirtschaftlichen Situation ist das eine gute Nachricht für Italien und die gesamte Eurozone ", sagt Thomas Altmann von QC Partners. Mit der breiten Mehrheit im Rücken habe Draghi "ein ganz starkes Mandat", um die wirtschaftlichen Problemfelder Italiens wirklich anzugehen.

L'Oreal ziehen gegen den Gesamtmarkt um 1,8 Prozent an. "Die Zahlen liegen deutlich über den Erwartungen", so ein Händler. Das gelte sowohl für den Umsatz als auch für den Nettogewinn. Im vierten Quartal wuchs der Umsatz um knapp 5 Prozent, erwartet worden war lediglich ein Plus von 2,1 Prozent, wie es am Markt heißt. "Auch Beiersdorf könnten von dem Zahlenwerk einen Push bekommen", sagt ein anderer Marktteilnehmer. Das Beiersdorf-Papier hält sich mit plus 0,3 Prozent besser als der DAX.

"Der Gewinn ist weniger stark zurückgegangen als zu befürchten war", so ein Marktteilnehmer zu ING (+ 4,5%). Die Gewinnkennziffern lägen deutlich über den Schätzungen. Auch die Eigenkapitalquote von 15,5 Prozent sei gut. "Andererseits steigen auch die Kosten deutlich", ergänzt er. Die operativen Kosten hätten um 8,9 Prozent zugenommen. "Da haben andere Institute deutlich besser abgeschnitten", so der Marktteilnehmer.

Biotest mit guten Zahlen

Biotest könnten nach den Zahlen den Aufwärtstrend fortsetzen. Das Unternehmen hat im vergangenen Jahr sowohl beim Umsatz als auch beim EBIT die eigenen Prognosen übertroffen. Für die Biotest-Aktie geht es um 1,8 Prozent nach oben.

Keinen Impuls sieht ein Markteilnehmer in der Dividendenpolitik von Sartorius. Der Laborausrüster verdoppelt die Dividende auf 71 Cent je Vorzugs- und 70 Cent je Stammaktie. "Damit beträgt die Rendite knapp 0,2 Prozent", so der Marktteilnehmer. Sartorius legen um 0,7 Prozent zu.

===

Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 3.663,86 -0,21 -7,82 3,13

Stoxx-50 3.184,63 -0,02 -0,63 2,46

DAX 13.968,40 -0,52 -72,51 1,82

MDAX 32.477,10 -0,21 -69,46 5,46

TecDAX 3.540,04 0,08 2,67 10,19

SDAX 15.613,04 -0,37 -58,28 5,74

FTSE 6.519,71 -0,14 -9,01 1,06

CAC 5.653,44 -0,29 -16,38 1,84

Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD

Dt. Zehnjahresrendite -0,46 0,00 -0,70

US-Zehnjahresrendite 1,15 -0,01 -1,53

DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8:14 Uhr Do, 18:57 Uhr % YTD

EUR/USD 1,2109 -0,19% 1,2123 1,2129 -0,9%

EUR/JPY 127,11 +0,01% 127,09 127,04 +0,8%

EUR/CHF 1,0791 -0,06% 1,0794 1,0802 -0,2%

EUR/GBP 0,8779 -0,02% 0,8787 0,8783 -1,7%

USD/JPY 104,98 +0,22% 104,83 104,74 +1,6%

GBP/USD 1,3794 -0,17% 1,3796 1,3811 +0,9%

USD/CNH (Offshore) 6,4366 +0,23% 6,4310 6,4219 -1,0%

Bitcoin

BTC/USD 47.712,25 -0,03% 47.308,62 47.488,00 +64,2%

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 57,68 58,24 -1,0% -0,56 +18,6%

Brent/ICE 60,67 61,14 -0,8% -0,47 +17,3%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.813,91 1.826,50 -0,7% -12,59 -4,4%

Silber (Spot) 26,94 27,03 -0,3% -0,09 +2,1%

Platin (Spot) 1.218,90 1.239,18 -1,6% -20,28 +13,9%

Kupfer-Future 3,77 3,77 -0,1% -0,00 +7,1%

===

Kontakt zum Autor: manuel.priego-thimmel@wsj.com

DJG/mpt/ros

(END) Dow Jones Newswires

February 12, 2021 03:35 ET (08:35 GMT)