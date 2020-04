MÄRKTE EUROPA/DAX sehr fest - Banken- und Autowerte gesucht

FRANKFURT (Dow Jones)--Kräftig nach oben geht es am Montag an Europas Börsen. Die Hoffnung auf eine Entspannung in der Coronavirus-Krise treibt die Kurse. Vor allem das schrittweise Hochfahren der Volkswirtschaften und der Start der Produktion von Großunternehmen machen Hoffnung. Aber auch die Zahl der Neuinfektionen geht in den meisten Ländern Europas weiter zurück. Der DAX steigt um 2,5 Prozent auf 10.596 Punkte, der Euro-Stoxx-50 legt um 2,3 Prozent auf 2.874 Punkte zu.

Die Schweiz, Kroatien und andere europäische Länder lockern ab Montag in kleinen Schritten ihre Auflagen in der Coronavirus-Krise. Tschechien steht erstmals wieder Geschäftsreisenden offen. Norwegen und andere Staaten haben zudem die schrittweise Öffnung von Schulen und anderen Teilen des öffentlichen Lebens angekündigt. Großbritannien will noch diese Woche den Lockdown lockern. In Deutschland fahren die Autokonzerne die Produktion wieder hoch.

Gute Nachrichten von Deutscher Bank und Auto-Konzernen

Dazu gibt es gute Nachrichten von einzelnen DAX-Konzernen. So stufen Händler die Zahlen der Deutschen Bank als echte Überraschung ein. "Der Gewinn im 1. Quartal ist eine positive Überraschung", sagt ein Teilnehmer. Die Bank lieferte einen Gewinn nach Steuern von 66 Millionen Euro ab, hier wurde mit einem Minus im mittleren zweistelligen Bereich gerechnet. Der Kurs springt um 7,8 Prozent und zieht auch Commerzbank um 5,0 Prozent mit nach oben.

Auch Autoaktien legen kräftiger zu. Hier treibt die Wiederaufnahme der Produktion. Auch die Diskussion um neue Kaufanreize wie Abwrack-Prämien sollte die Kurse vor dem "Autogipfel" im Kanzler-Amt am 5. Mai stützen. Analysten unterstreichen dies: "Sollte sich die Volkswirtschaft in der zweiten Jahreshälfte erholen, sehe ich bei den Zyklikern Kurspotenzial", sagt Ulrich Stephan, Anlagestratege der Deutschen Bank. Daimler gewinnen 3,5 Prozent, für VW geht es um 3,1 Prozent nach oben.

Die Zahlen von Bayer werden gut aufgenommen und treiben die Aktien 2,7 Prozent in die Höhe. Bayer sei eines der wenigen Unternehmen, die im ersten Quartal sowohl den Gewinn als auch den Umsatz steigern konnten, und das auch noch stärker als erwartet, heißt es im Handel.

Lufthansa klettern um 6,9 Prozent. "Es ist allerdings fraglich, ob das nachhaltig ist", so ein Händler. Der Kurs sei seit Jahresbeginn um 60 Prozent gefallen und habe im Gegensatz zum DAX immer noch an den Jahrestiefs gelegen. Der Hoffnung auf eine Normalisierung im Tourismus und im Reiseverkehr stehe die Ungewissheit einer Zukunft mit einer Teilverstaatlichung gegenüber. Auch andere Luftfahrt-Aktien wie MTU und Fraport steigen bis zu 3 Prozent. Air France-KLM steigen in Paris 5,3 Prozent, sie werden Staatshilfen bekommen.

Adidas bleiben mit einem Plus von 0,4 Prozent deutlich hinter dem Gesamtmarkt zurück. Hier sind die Gewinne noch stärker als befürchtet eingebrochen. So lag der Nettogewinn lediglich bei 31 Millionen Euro anstatt der erwarteten 201 Millionen. Nachdem im Anfangsquartal vor allem das Geschäft in Asien weggebrochen sei, folgten nun Europa und Nordamerika. Für das zweite Quartal erwartet Adidas sogar einen noch stärkeren Umsatz- und Gewinnrückgang.

===

Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 2.873,52 2,29 64,45 -23,27

Stoxx-50 2.851,93 1,81 50,60 -16,19

DAX 10.595,54 2,51 259,45 -20,03

MDAX 22.560,71 1,44 320,02 -20,32

TecDAX 2.938,93 1,82 52,53 -2,52

SDAX 10.044,94 1,74 172,04 -19,72

FTSE 5.850,72 1,71 98,49 -23,74

CAC 4.483,16 2,05 89,85 -25,01

Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD

Dt. Zehnjahresrendite -0,48 0,00 -0,72

US-Zehnjahresrendite 0,62 0,01 -2,06

DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8:25 Do, 17:35 % YTD

EUR/USD 1,0840 +0,16% 1,0760 1,0823 -3,4%

EUR/JPY 116,17 -0,20% 115,80 116,52 -4,7%

EUR/CHF 1,0549 +0,19% 1,0518 1,0523 -2,8%

EUR/GBP 0,8720 -0,35% 0,8726 0,8747 +3,0%

USD/JPY 107,24 -0,35% 107,62 107,67 -1,4%

GBP/USD 1,2432 +0,53% 1,2331 1,2373 -6,2%

USD/CNH (Offshore) 7,0829 -0,12% 7,0953 7,0810 +1,7%

Bitcoin

BTC/USD 7.703,51 +0,93% 7.512,26 7.546,76 +6,8%

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 14,61 16,94 -13,8% -2,33 -75,4%

Brent/ICE 20,28 21,44 -5,4% -1,16 -68,4%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.722,70 1.728,64 -0,3% -5,94 +13,5%

Silber (Spot) 15,19 15,24 -0,4% -0,06 -14,9%

Platin (Spot) 763,45 766,50 -0,4% -3,05 -20,9%

Kupfer-Future 2,36 2,34 +0,9% +0,02 -16,0%

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mod/ros

(END) Dow Jones Newswires

April 27, 2020 03:39 ET (07:39 GMT)

