DAX22.710 +0,7%Est505.568 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,8300 +3,1%Nas20.795 -0,7%Bitcoin57.915 -0,5%Euro1,1499 +0,3%Öl117,1 +2,3%Gold4.577 +1,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y NVIDIA 918422 BASF BASF11 Lufthansa 823212 Microsoft 870747 Deutsche Telekom 555750 DroneShield A2DMAA Allianz 840400 RENK RENK73 BYD A0M4W9 Novo Nordisk A3EU6F Vonovia A1ML7J Volkswagen (VW) vz. 766403
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fester -- Rheinmetall: Selenskyj widerspricht CEO nach Drohnen-Debatte -- Siemens Energy, Micron, D-Wave, Super Micro, DroneShield, Rüstung, Öl-Aktien, Microsoft im Fokus
Top News
Redcare Pharmacy-Aktie im Rausch: Reform-Euphorie zündet Kurs-Turbo Redcare Pharmacy-Aktie im Rausch: Reform-Euphorie zündet Kurs-Turbo
Kurzzeitige Verluste überwunden: DAX setzt sich immer weiter von 22.000-Punkte-Marke ab Kurzzeitige Verluste überwunden: DAX setzt sich immer weiter von 22.000-Punkte-Marke ab
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

MÄRKTE EUROPA/DAX setzt Erholung fort - Inflationsdaten ohne Einfluss

31.03.26 13:33 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Beiersdorf AG
77,00 EUR 0,88 EUR 1,16%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Unilever PLC
52,48 EUR 0,13 EUR 0,25%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

DOW JONES--Nach dem Plus zum Wochenstart geht es an den europäischen Aktienmärkten am Dienstag weiter nach oben. In einem nervösen Handel gewinnt der DAX 0,9 Prozent auf 22.758 Punkte, für den Euro-Stoxx-50 geht es um 0,7 Prozent auf 5.583 Punkte aufwärts. Ein Barrel der Nordsee-Sorte Brent gewinnt 1,8 Prozent auf 114,79 Dollar. An den Anleihemärkten treten die Kurse nahezu auf der Stelle während am Devisenmarkt der Euro kaum verändert bei 1,1468 Dollar notiert.

Leicht positiv wirkt ein Bericht des "Wall Street Journal". Demnach soll US-Präsident Donald Trump bereit sein, den Iran-Krieg zu beenden auch ohne Öffnung der Straße von Hormus. Diese ist seit geraumer Zeit faktisch geschlossen. Trump spricht derweil weiter von erheblichen Fortschritten in den Friendensverhandlungen mit dem Iran, zugleich bereiten die USA aber offenbar eine begrenzte Bodenoffensive vor. Die bisherigen Schäden, die durch den Iran-Krieg entstanden seien, lassen sich indes kaum beziffern. "Die gestiegenen Energiepreise und die Verknappung von Rohöllieferungen bleiben ein Problem. Sollte der Krieg im Iran beendet werden und die Straße von Hormus weiterhin geschlossen bleiben, würde das den europäischen Unternehmen nur bedingt helfen", so die Einschätzung von CMC.

Euroraum-Teuerung folgt "mildem" EZB-Szenario

Trotz des Sprungs der Energiepreise im März entsprechen die tatsächlichen Inflationsraten von 2,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr nach Aussage von Commerzbank-Volkswirt Vincent Stamer am ehesten dem mildesten Szenario der Europäischen Zentralbank (EZB), in dem die Inflation im zweiten Quartal nur knapp über die Marke von 3 Prozent klettert. "Das spricht dagegen, dass die EZB ihre Leitzinsen wie vom Markt erwartet mehrmals anheben wird", schreibt er in einem Kommentar. Die Commerzbank-Volkswirte gingen davon aus, dass die EZB einmal im April die Leitzinsen erhöhen oder zumindest einen Zinsschritt im Juni andeuten werde. Für sich genommen hätte der deutlich höhere Ölpreis Stamer zufolge im März für einen noch höheren Sprung der Energiepreise gesprochen. Dass es nicht so weit gekommen sei, gehe auf Steuersenkungen in Spanien und Italien als Reaktion auf die hohen Energiepreise zurück.

Kein guter Jahresauftakt für Aktien

Nachdem Investoren bei europäischen Aktien in den vergangenen beiden Jahren gute Gewinne einfahren konnten, gaben sie diese zum Teil im ersten Quartal 2026 wieder ab. Am deutschen Aktienmarkt verlor der DAX knapp 8 Prozent, der MDAX etwas mehr. Der Euro-Stoxx-50 als Preisindex hielt sich mit minus 4 Prozent deutlich besser, der STOXX-600 notiert rund 1,5 Prozent im Minus. Gold handelte zuletzt ebenfalls extrem volatil, seit Jahresbeginn notiert der "sichere Hafen" noch 4 Prozent im Plus. Keinen sicheren Hafen lieferten dagegen die Anleihen. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe stieg von 2,85 Prozent auf 3,05 Prozent, für den Kurs bedeutete dies ein Minus von rund 3 Prozent.

Die Gespräche über einen anteiligen Ausstieg aus dem Lebensmittel-Geschäft bei Unilever (+0,1%) lösen weiterhin keine Begeisterungsstürme bei den Anlegern aus. Bei der Transaktion soll das Lebensmittel-Geschäft mit dem US-Gewürzhersteller McCormick zusammengelegt werden. Wie RBC anmerkt, würde Unilever nach einem Deal 65 Prozent des neuen Unternehmens besitzen - von einem Exit könne also keine Rede sein.

Im Vorfeld der Ergebnisse von Beiersdorf (+0,4%) für das erste Quartal 2026 hat die UBS die Aktie auf "Neutral" von "Sell" hochgestuft. Sowohl beim Wachstum, das derzeit weltweit eher stagnierend sei, als auch bei der Fähigkeit, die Marktdynamik von Nivea rasch wiederzubeleben, sind die Analysten vorsichtig. Allerdings werde Beiersdorf nach einer deutlichen Underperformance der Aktie seit Jahresbeginn mit einem Bewertungsabschlag von 20 Prozent gegenüber dem Sektor gehandelt - und deutlich unter dem 10-Jahresdurchschnitt beim KGV.

===

INDEX zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Euro-Stoxx-50 5.582,63 +0,7 40,84 5.541,79

Stoxx-50 4.885,40 +0,8 36,63 4.848,77

DAX 22.757,67 +0,9 194,79 22.562,88

MDAX 28.132,89 +1,2 332,40 27.039,42

TecDAX 3.420,59 +1,1 36,22 3.091,28

SDAX 16.498,47 +0,7 108,68 13.062,07

CAC 7.828,44 +0,7 55,99 7.772,45

SMI 12.804,63 +1,1 135,96 12.668,67

ATX 5.319,80 +0,5 25,92 5.293,88

DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Mo, 17:20 Uhr

EUR/USD 1,1468 +0,0 0,0003 1,1465 1,1451

EUR/JPY 183,03 -0,0 -0,0200 183,05 182,7600

EUR/CHF 0,9179 +0,2 0,0016 0,9163 0,9163

EUR/GBP 0,8681 -0,1 -0,0011 0,8692 0,8684

USD/JPY 159,6 -0,1 -0,1200 159,72 159,5800

GBP/USD 1,3209 +0,2 0,0024 1,3185 1,3183

USD/CNY 6,9064 -0,1 -0,0055 6,9119 6,9134

USD/CNH 6,9124 -0,0 -0,0026 6,9150 6,9186

AUS/USD 0,6873 +0,3 0,0022 0,6851 0,6848

Bitcoin/USD 66.572,70 -0,0 -20,62 66.593,32 67.387,43

ROHÖL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 103,65 +0,8 0,77 102,88

Brent/ICE 114,79 +1,8 2,01 112,78

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 4.576,22 +1,5 65,98 4.510,24

Silber 73,09 +4,4 3,11 69,98

Platin 1.932,49 +1,7 32,98 1.899,50

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/thl/ros

(END) Dow Jones Newswires

March 31, 2026 07:33 ET (11:33 GMT)

Nachrichten zu Beiersdorf AG

DatumMeistgelesen

Analysen zu Beiersdorf AG

DatumRatingAnalyst
13:06Beiersdorf HoldJefferies & Company Inc.
08:36Beiersdorf NeutralUBS AG
27.03.2026Beiersdorf OverweightBarclays Capital
27.03.2026Beiersdorf NeutralGoldman Sachs Group Inc.
23.03.2026Beiersdorf HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
27.03.2026Beiersdorf OverweightBarclays Capital
20.03.2026Beiersdorf BuyGoldman Sachs Group Inc.
04.03.2026Beiersdorf BuyGoldman Sachs Group Inc.
04.03.2026Beiersdorf OverweightBarclays Capital
04.03.2026Beiersdorf OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
13:06Beiersdorf HoldJefferies & Company Inc.
08:36Beiersdorf NeutralUBS AG
27.03.2026Beiersdorf NeutralGoldman Sachs Group Inc.
23.03.2026Beiersdorf HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
19.03.2026Beiersdorf NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
18.03.2026Beiersdorf UnderperformRBC Capital Markets
10.03.2026Beiersdorf UnderperformRBC Capital Markets
04.03.2026Beiersdorf SellUBS AG
03.03.2026Beiersdorf SellUBS AG
09.01.2026Beiersdorf SellUBS AG

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Beiersdorf AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen