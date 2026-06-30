DAX24.997 ±0,0%Est506.291 -0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto7,6400 +1,6%Nas26.214 +1,5%Bitcoin51.388 +0,2%Euro1,1386 -0,3%Öl72,09 -1,1%Gold4.026 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Deutsche Telekom 555750 SpaceX A42D4F Volkswagen (VW) vz. 766403 Bayer BAY001 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 Lufthansa 823212 Infineon 623100 Micron Technology 869020 Microsoft 870747 Allianz 840400 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 BMW 519000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX stabil über 25.000 Punkten -- Chipaktien mit Rekordquartal -- Yen: 40-Jahres-Tief -- Kryptodeals bringen Trump 1 Mrd. Dollar -- Bloom Energy, Novo Nordisk, Lime, Bayer, Samsung, SK hynix im Fokus
Top News
BayWa-Aktie dennoch kräftig im Plus: Sanierung wird zur Hängepartie - neues Zieldatum 2030 BayWa-Aktie dennoch kräftig im Plus: Sanierung wird zur Hängepartie - neues Zieldatum 2030
Zwei Krypto-Schwergewichte, ein Kursziel: Bitcoin-Boden bei 40.000 bis 44.000 US-Dollar? Zwei Krypto-Schwergewichte, ein Kursziel: Bitcoin-Boden bei 40.000 bis 44.000 US-Dollar?
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

MÄRKTE EUROPA/DAX startet leicht höher ins zweite Halbjahr

01.07.26 13:45 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
adidas
176,25 EUR -2,55 EUR -1,43%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Airbus SE
199,32 EUR 4,40 EUR 2,26%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
BayWa AG (NA)
10,95 EUR -0,10 EUR -0,90%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
BMW AG
57,30 EUR 0,08 EUR 0,14%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Deutsche Telekom AG
24,15 EUR 0,27 EUR 1,13%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
HENSOLDT
70,12 EUR 2,38 EUR 3,51%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
PUMA SE
26,18 EUR -0,38 EUR -1,43%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
RENK
43,33 EUR 0,88 EUR 2,06%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Rheinmetall AG
1.027,80 EUR 25,60 EUR 2,55%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

DOW JONES--An den europäischen Aktienmärkten geht es am Mittwoch nach oben. Am Makroumfeld hat sich wenig geändert, auch von Seiten der Geopolitik ist es recht ruhig. Der DAX gewinnt am Mittag 0,2 Prozent auf 25.039 Punkte und notiert damit weiterhin um die psychologisch wichtige Marke von 25.000 Punkten. Dabei profitiert der DAX von einem Kursplus um 5 Prozent bei Rheinmetall. Der Euro-Stoxx-50 gibt dagegen um 0,4 Prozent nach auf 6.304 Punkte. Auch die meisten anderen Börsenplätze handeln knapp im Minus. Der Ölpreis gibt leicht nach, der Preis für ein Barrel der Sorte Brent fällt um 0,8 Prozent auf 72,35 Dollar, hat sich damit vom Tagestief aber wieder erholt. An den Devisenmärkten gibt der Euro etwas nach auf 1,1394 Dollar. Der Goldpreis notiert knapp über der Marke von 4.000 Dollar.

Aus den USA kommen am Nachmittag die ADP-Arbeitsmarktdaten für Juni. Hier rechnen Analysten mit einem Aufbau der Zahl der Beschäftigten um 110.000. Bereits am Donnerstag folgt auf Grund des US-Feiertages am Freitag der offizielle US-Arbeitsmarktbericht.

Euroraum-Inflation wieder unter 3 Prozent

Die Inflationsrate im Euroraum ist im Juni spürbar von 3,2 auf 2,8 gefallen. Ausschlaggebend hierfür waren deutlich niedrigere Energiepreise. Die Kerninflation fiel von 2,6 Prozent auf 2,4 Prozent, während 2,6 Prozent erwartet worden waren. Die Volkswirte der Commerzbank erwarten in den kommenden Monaten die Teuerungsrate weiter nahe 3 Prozent, worauf die Europäische Zentralbank (EZB) bei ihrer September-Sitzung wohl mit einer weiteren Zinserhöhung reagieren dürfte.

Für die Nordea-Ökonomen dämpfen die Zahlen die Inflationssorgen und das Risiko einer weiteren Leitzinserhöhung bereits auf der Juli-Sitzung erheblich. Die Märkte würden für dieses Jahr mittlerweile weniger als eine weitere vollständige Zinserhöhung einpreisen.

Derweil wirft die Berichtssaison zunehmend ihre Schatten voraus. Rational veranstaltet einen Pre-Close-Call, genauso wie Continental, letzterer allerdings erst nach Börsenschluss. Wie die Erfahrung der vergangenen Tage erneut gezeigt hat, können Pre-Close-Calls, in denen Unternehmen über das aktuelle Quartal berichten, stärkere Bewegungen der betroffenen Aktien auslösen.

Nach der jüngsten Schwäche gibt es wieder Interesse an Rüstungswerten und Flugzeugbauern, der Sektor legt um 2,2 Prozent zu. Während die Aktie von Rheinmetall um 4,4 Prozent steigt, gewinnen Renk 3,0 Prozent und Hensoldt 3,7 Prozent. Wie die Financial Times berichtet, hat der Panzerhersteller KNDS Schwierigkeiten, Investoren davon zu überzeugen, seinen geplanten Börsengang mit einer Bewertung von mehr als 12 Milliarden Euro zu unterstützen, was die Aussicht auf eine Verzögerung des vielbeachteten Börsengangs erhöht. Zu Beginn dieses Jahres war noch eine Bewertung zwischen 18 und 20 Milliarden Euro diskutiert worden.

Für Airbus geht es um 2,6 Prozent nach oben. Die rekordhohen Juni-Auslieferungszahlen dürften die Debatte über eine mögliche Ausblicksenkung erwartet MWB.

Die negativen Vorgaben des US-Wettbewerbers Nike drücken auf den Sektor. Der US-Konzern hat zwar bessere Ergebnisse vorgelegt, zugleich aber die Prognose für das Gesamtjahr gesenkt. Nike erwartet nun für den Zeitraum von März bis Ende November einen Umsatzrückgang im niedrigen bis mittleren einstelligen Prozentbereich verglichen mit der vorherigen Prognose eines Rückgangs im niedrigen einstelligen Prozentbereich. Die Nike-Aktie verliert vorbörslich gut 2 Prozent in den USA. Adidas fallen um 1,8 Prozent, für Puma geht es 1,4 Prozent nach unten.

Sowohl Deutsche Telekom (+1,2%) als auch BMW (+0,1%) starten am Mittwoch die dritte Tranche ihrer laufenden Aktienrückkaufprogramme. Im Fall des Telekommunikationsanbieters hat dieses ein Gesamtvolumen von bis zu 2 Milliarden Euro und läuft bis Ende 2026. Bei BMW hat das Aktienrückkaufprogramm ein Gesamtvolumen von ebenfalls bis zu 2 Milliarden Euro und soll spätestens bis zum 30. April 2027 abgeschlossen sein. Baywa gewinnen mit Nachrichten zur Sanierung 3,3 Prozent. Das Unternehmen hat sich mit seinen wichtigsten Finanzierungspartnern und Großaktionären grundsätzlich auf eine Anpassung der laufenden Sanierung verständigt.

===

INDEX zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 6.305,99 -0,4 -22,10 6.328,09 8,9

Stoxx-50 5.395,04 -0,4 -20,89 5.415,93 9,7

DAX 25.039,13 +0,2 43,32 24.995,81 2,2

MDAX 31.854,80 +0,1 45,70 27.039,42 4,1

TecDAX 3.894,84 +1,1 41,76 3.091,28 7,5

SDAX 18.111,02 +0,4 65,44 13.062,07 5,5

FTSE 10.461,07 -0,3 -36,05 10.497,12 5,3

CAC 8.344,83 -0,7 -59,16 8.403,99 2,4

SMI 14.117,01 -0,5 -76,91 14.193,92 6,4

ATX 6.438,27 -0,4 -25,93 6.464,20 20,9

DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Di, 17:00

EUR/USD 1,1394 -0,2 -0,0027 1,1421 1,1431

EUR/JPY 185,38 -0,2 -0,2800 185,66 185,7600

EUR/CHF 0,923 -0,0 -0,0001 0,9231 0,9221

EUR/GBP 0,8603 -0,1 -0,0008 0,8611 0,8612

USD/JPY 162,69 +0,1 0,1500 162,54 162,4900

GBP/USD 1,324 -0,2 -0,0020 1,326 1,3270

USD/CNY 6,7942 +0,1 0,0091 6,7851 6,7851

USD/CNH 6,798 +0,1 0,0072 6,7908 6,7871

AUS/USD 0,6897 -0,3 -0,0022 0,6919 0,6927

Bitcoin/USD 58.657,04 -0,0 -7,95 58.664,99 58.392,57

ROHÖL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 69,01 -0,7 -0,49 69,5

Brent/ICE 72,35 -0,8 -0,60 72,95

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 4.022,09 +0,4 14,86 4.007,23

Silber 58,79 +0,4 0,21 58,58

Platin 1.566,35 +1,0 15,10 1.551,25

(Angaben ohne Gewähr)

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/thl/ros

(END) Dow Jones Newswires

July 01, 2026 07:46 ET (11:46 GMT)

Nachrichten zu Rheinmetall AG

DatumMeistgelesen

Analysen zu Rheinmetall AG

DatumRatingAnalyst
25.06.2026Rheinmetall BuyWarburg Research
25.06.2026Rheinmetall KaufenDZ BANK
25.06.2026Rheinmetall BuyJefferies & Company Inc.
24.06.2026Rheinmetall NeutralJP Morgan Chase & Co.
19.06.2026Rheinmetall BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
25.06.2026Rheinmetall BuyWarburg Research
25.06.2026Rheinmetall KaufenDZ BANK
25.06.2026Rheinmetall BuyJefferies & Company Inc.
19.06.2026Rheinmetall BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
28.05.2026Rheinmetall BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
24.06.2026Rheinmetall NeutralJP Morgan Chase & Co.
08.05.2026Rheinmetall NeutralJP Morgan Chase & Co.
12.03.2026Rheinmetall HoldWarburg Research
11.02.2026Rheinmetall HoldWarburg Research
24.11.2025Rheinmetall Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
14.06.2019Rheinmetall ReduceOddo BHF
25.01.2017Rheinmetall SellDeutsche Bank AG
06.11.2015Rheinmetall SellS&P Capital IQ
12.08.2015Rheinmetall SellS&P Capital IQ
01.06.2015Rheinmetall verkaufenCredit Suisse Group

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Rheinmetall AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen