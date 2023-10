MÄRKTE EUROPA/DAX startet nach Abverkauf stabilisiert in die Woche

FRANKFURT (Dow Jones)--Nach dem deutlichen Minus am Freitag sind die europäischen Aktienmärkte mit leichten Abschlägen in die Woche gestartet. Der DAX handelt im frühen Geschäft 0,3 Prozent tiefer bei 14.750 Punkten, der Euro-Stoxx-50 büßt 0,2 Prozent ein. Der Trend zeigt derweil klar nach unten, auf Wochenbasis ging es für den DAX nun bereits fünfmal gen Süden. Eine noch längere Verlustserie von sechs negativen Wochen in Folge gab es zuletzt 2011. Der Bund-Future tendiert am Morgen bereits wieder leichter und liefert damit keine Stabilisierung für Aktien - vielmehr sind Anleihen gegenüber Aktien eine zunehmend interessante Alternative.

Mit Blick auf die Rendite für Unternehmensgewinne der US-Unternehmen nähert sich die Rendite für 10-jährige US-Staatsanleihen der Rendite des S&P-500 von ungefähr 5,5 Prozent, basierend auf Schätzungen für das kommende Jahr, in großen Schritten an. Historisch gesehen betrug der Unterschied zwischen diesen Renditen seit der globalen Finanzkrise durchschnittlich etwa 4 Prozentpunkte, während des Zyklus vor der Finanzkrise von 2008 lag die Differenz bei 2 Prozentpunkten. Unter dieser Betrachtung und gleich bleibenden Anleiherenditen wäre der Aktienmarkt zu hoch bewertet.

Zudem wird zum Start in die Woche gen Nahost geschaut - hier liefert die Geopolitik keine neuen Hiobsbotschaften. Dies ist auch im Öl abzulesen, ein Fass der Sorte Brent kostet rund 0,9 Prozent weniger gegenüber Freitag. Auch Gold handelt gegenüber Freitag etwas tiefer.

VW nach kassiertem Renditeziel im Minus

Viel Negatives war bereits in der Aktie von VW eingepreist, notiert sie seit Jahresbeginn bereits 11 Prozent im Minus. Im frühen Handel geht es um weitere 3,2 Prozent nach unten. VW legte am Freitagabend vorläufige Ergebnisse für das dritte Quartal 2023 vor und senkte die EBIT-Prognose für das Geschäftsjahr 2023. Mit Blick auf das dritte Quartal heben die Analysten der Citi hervor, dass der freie Cashflow mit 2,5 Milliarden Euro für das dritte Quartal 2023 zwar positiv sei, aber aufgrund von Steuerzahlungen von 1,5 Milliarden Euro im Quartal niedriger ausfalle als im Vorjahr. Für die Analysten ist klar, dass sich VW ändern müsse. Allerdings seien in einem Aktienkurs von rund 100 Euro bereits geringe Erwartungen eingepreist, so dass die Citi-Analysten ihre Kaufempfehlung bestätigen.

Als "unangenehm, aber ohne Änderung an den zugrunde liegenden Prognosen für das Geschäftsjahr" stufen die Analysten von Jefferies die Neuigkeiten aus Wolfsburg ein. Wie die Kollegen der Citi weisen auch sie auf den gestiegenen Netto-Cashbestand hin, auch ihr Votum für die Aktie lautet Buy. Porsche SE, die am Freitagabend als Großaktionär der Wolfsburger den Ausblick bestätigt hatte, notieren ebenfalls im Minus.

Die Aktie von Royal Philips notiert im frühen Handel 2 Prozent im Minus. Nach einem starken Drittquartal wird das Unternehmen optimistischer. Mit Blick auf die Quartalszahlen heißt es von Jefferies, dass der Gruppenumsatz und bereinigtes EBITA jeweils 1 bzw. 17 Prozent über den Erwartungen lägen. Einen Wermutstropfen gebe es; so sei der Auftragseingang der Gruppe um 9 Prozent gegenüber dem Vorjahr gefallen, was nun bereits das fünfte Quartal in Folge mit einem rückläufigen Auftragseingang markiere. Dies könnte das Umsatzwachstum in den nächsten zwölf bis 18 Monaten belasten. Beim Ausblick wurde die bereinigte EBITA-Marge angehoben, diese liege in der Mitte nun um 5 Prozent über den Konsensschätzungen. Der Ausblick schließe aber immer noch nicht die Auswirkungen des Vergleichsbeschlusses, laufende rechtliche Auseinandersetzungen und die Untersuchung des Justizministeriums ein.

Die Aktie von Varta legt dagegen um gut 5 Prozent zu. Den Treiber liefert die Nachricht, dass sich der angeschlagene Akkuhersteller offenbar mit einer Rückkehr seines bisherigen Großkunden Apple Luft bei der Sanierung des Unternehmens verschaffen kann. "Wir beliefern einen wichtigen Großkunden wieder, der zuvor die Abrufe seiner Aufträge zurückgestellt hat", sagte Varta-Chef Markus Hackstein der Augsburger Allgemeinen. Er wollte jedoch offiziell nicht bestätigen, dass es sich dabei um den Hightech-Riesen Apple handelt. Der Varta-Chef erklärte zugleich, dass der Hersteller seine Pläne für einen Ausbau seiner E-Autobatterien-Produktion zurückgestellt habe.

Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 4.015,27 -0,2% -9,41 +5,8%

Stoxx-50 3.814,19 -0,2% -8,90 +4,5%

DAX 14.750,28 -0,3% -48,19 +5,9%

MDAX 23.908,69 -0,7% -156,96 -4,8%

TecDAX 2.837,23 -0,2% -6,15 -2,9%

SDAX 12.247,45 -0,2% -26,39 +2,7%

FTSE 7.373,89 -0,4% -28,25 -0,7%

CAC 6.801,59 -0,2% -14,63 +5,1%

Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD

Dt. Zehnjahresrendite 2,93 +0,04 +0,36

US-Zehnjahresrendite 4,98 +0,06 +1,10

DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:12 Uhr Fri, 17:30Uhr % YTD

EUR/USD 1,0590 -0,0% 1,0575 1,0595 -1,1%

EUR/JPY 158,74 -0,0% 158,56 158,74 +13,1%

EUR/CHF 0,9459 +0,1% 0,9463 0,9437 -4,4%

EUR/GBP 0,8707 -0,0% 0,8703 0,8717 -1,6%

USD/JPY 149,90 +0,0% 149,93 149,82 +14,3%

GBP/USD 1,2162 +0,0% 1,2152 1,2155 +0,6%

USD/CNH (Offshore) 7,3242 -0,0% 7,3264 7,3231 +5,7%

Bitcoin

BTC/USD 30.732,84 +3,2% 30.755,89 29.595,23 +85,1%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 87,49 88,08 -0,7% -0,59 +13,2%

Brent/ICE 91,59 92,16 -0,6% -0,57 +12,1%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.978,02 1.981,23 -0,2% -3,21 +8,5%

Silber (Spot) 23,22 23,37 -0,6% -0,15 -3,1%

Platin (Spot) 895,93 900,70 -0,5% -4,78 -16,1%

Kupfer-Future 3,54 3,56 -0,7% -0,02 -7,1%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

