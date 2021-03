MÄRKTE EUROPA/DAX steigt auf Allzeithoch - Analysten bullisch für VW

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Stimmung an der europäischen Aktienmärkten ist am Mittwoch gut, der DAX notiert auf einem Rekordhoch. Obwohl die Politik heute die Verlängerung des Lockdowns in Deutschland beschließen wird, setzen die Investoren auf den Konjunkturaufschwung, der im weiteren Verlauf des Jahres einsetzen wird. Positiv werden an der Börse zudem die jüngsten Aussagen zur Geldpolitik in den USA gewertet. Fed-Gouverneurin Lael Brainard habe angedeutet, die jüngsten Turbulenzen an den Anleihenmärkten dürften eine Wende in der Geldpolitik eher noch verzögern.

Laut Blackrock dürften auch steigende Zinsen die Stimmung für Aktien noch nicht nachhaltig trüben. "Bisher zeigt sich das zu Jahresbeginn von uns erwartete Bild, nämlich eines im Verhältnis zu den Inflationserwartungen eher milden Renditeanstiegs", so Martin Lück, Kapitalmarktstratege des weltgrößten Vermögensverwalters. "Die im Ergebnis sogar weiter gesunkenen Realzinsen sprechen somit weiterhin für eine Übergewichtung von Aktien", sagt er. Der DAX gewinnt rund 1 Prozent auf 14.173 Punkte - bei 14.197 wurde ein Allzeithoch markiert. Der Euro-Stoxx-50 legt 0,6 Prozent auf 3.730 Zähler zu.

Automobilsektor nimmt an Fahrt auf

Für den Sektor der europäischen Automobilhersteller geht es am Mittag um 3 Prozent nach oben. Die Aktien von Stellantis steigen in Mailand um 2,4 Prozent. Das fusionierte Unternehmen aus der ehemaligen Fiat Chrysler und Peugeot überzeugte mit seinen Geschäftszahlen. Bei Fiat lägen sie generell über den Erwartungen an 2020, bei Peugeot seien sie zumindest solide ausgefallen, sagt Analystin Monica Bosio von Intesa Sanpaolo. Die Geschäftszahlen verhelfen auch anderen Autoaktien in Europa zu Kursgewinnen.

Von Analysten gab es zuletzt einige positive Kommentare zu VW, für die Aktie geht es um 5 Prozent auf 186,14 Euro nach oben. Aktuell hat die UBS das Kursziel kräftig auf 300 Euro hochgenommen. Die Analysten sehen VW mit dem Elektrofahrzeug ID.3 auf einem aussichtsreichen Weg. Es handele sich um die erste Markteinführung im Rahmen der neuen Plattform Modularer E-Baukasten (MEB), der viele weitere Markteinführungen folgen dürften. Die Technik setze einen Technologie-Maßstab für andere Autohersteller. Zudem sei sie bereits jetzt EBITDA-positiv und werde voraussichtlich bis 2025 bei der Marge gleichauf sein mit jener bei Verbrennungsmotoren.

Gut kommen Geschäftszahlen und Ausblick von Shop Apotheke an. Der Corona-Krisengewinner hat den Sprung in die Gewinnzone beim bereinigten EBITDA geschafft. Der Umsatz legte um über 38 Prozent im Jahr 2020 zu und soll auch im laufenden Jahr um weitere 20 Prozent steigen. Leicht negativ wird allerdings der Ausblick aufgenommen, hier hatten sich einige Marktteilnehmer mehr erhofft. Die Aktie gibt um 1,6 Prozent nach.

Cancom notieren 4 Prozent fester. Der IT-Dienstleister hat einen großen Auftrag vom öffentlichen Dienst an Land gezogen. Cancom selbst bewertet den Rahmenvertrag mit einem potenziellen Gesamtwert von bis zu 440 Millionen Euro positiv. Er stammt von der EU-Organisation eu-Lisa. "Solche Aufträge sind attraktiv, weil man meist dabei bleibt, wenn man einmal den Fuß in der Tür hat", sagt ein Händler.

Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 3.729,71 0,59 21,99 4,98

Stoxx-50 3.201,02 0,33 10,39 2,98

DAX 14.173,48 0,95 133,68 3,31

MDAX 31.888,26 0,40 126,05 3,55

TecDAX 3.355,63 -0,27 -9,01 4,45

SDAX 15.421,98 0,70 107,60 4,45

FTSE 6.672,49 0,89 58,74 2,37

CAC 5.849,07 0,68 39,34 5,36

Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD

Dt. Zehnjahresrendite -0,33 0,02 -0,57

US-Zehnjahresrendite 1,44 0,04 -1,24

DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:51h Di, 17:20 Uhr % YTD

EUR/USD 1,2062 -0,19% 1,2096 1,2073 -1,2%

EUR/JPY 129,04 +0,07% 129,23 128,85 +2,3%

EUR/CHF 1,1069 +0,12% 1,1063 1,1042 +2,4%

EUR/GBP 0,8645 -0,16% 0,8654 0,8654 -3,2%

USD/JPY 106,99 +0,27% 106,83 106,73 +3,6%

GBP/USD 1,3951 -0,03% 1,3977 1,3951 +2,1%

USD/CNH (Offshore) 6,4717 -0,05% 6,4616 6,4755 -0,5%

Bitcoin

BTC/USD 51.567,75 +7,75% 49.972,50 48.582,00 +77,5%

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 60,83 59,75 +1,8% 1,08 +24,9%

Brent/ICE 63,86 62,70 +1,9% 1,16 +23,5%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.724,73 1.738,10 -0,8% -13,38 -9,1%

Silber (Spot) 26,60 26,78 -0,7% -0,18 +0,8%

Platin (Spot) 1.206,23 1.207,90 -0,1% -1,68 +12,7%

Kupfer-Future 4,19 4,23 -1,1% -0,05 +18,9%

