MÄRKTE EUROPA/DAX steigt auf neues Rekordhoch

FRANKFURT (Dow Jones)--Der DAX hat am Donnerstag bei 18.936 Punkten ein neues Allzeithoch erreicht. Treiber sind günstig ausgefallene Inflationsdaten aus Spanien und einigen Bundesländern. Die Zahlen sind gute Nachrichten für die Europäische Zentralbank (EZB) und liefern eine positive Indikation für die am Nachmittag anstehenden gesamtdeutschen und am Freitag erwarteten gesamteuropäischen Verbraucherpreise. Der DAX gewinnt bis zum Mittag 0,6 Prozent bei 18.896 Punkte, das alte Rekordhoch hatte bei 18.893 Punkten gelegen. Für den Euro-Stoxx-50 geht es um 0,9 Prozent auf 4.955 Punkte nach oben. Am Devisenmarkt fällt der Euro nach den Preisdaten auf 1,1094 Dollar zurück nach Ständen von zuvor deutlich über 1,1100.

Börsen stecken Nvidia weg

Kursturbulenzen um Nvidia können der guten Stimmung nichts anhaben. Der Kurs des US-Chipherstellers war nach dem Quartalsbericht nachbörslich um 7 Prozent abgesackt; wohl weniger wegen den Quartalszahlen, die stark und besser als erwartet ausgefallen waren, als vielmehr wegen Problemen mit der neuen Chip-Generation. Zu hören war aber auch von Enttäuschung, weil der Umsatzausblick nicht auch die höchsten Einzelprognosen übertroffen habe. "Das Umfeld mit den erwarteten Zinssenkungen spricht aber nicht dafür, dass sich Marktteilnehmer wegen Nvidia aus den Aktienmärkten verabschieden", meint ein Marktteilnehmer.

Auf breiter Front deutlich aufwärts geht es mit den Kursen der Spirituosenhersteller. Pernod Ricard und Remy Cointreau gewinnen 4,2 bzw 6,7 Prozent. In Mailand verteuern sich Campari um 1,6 Prozent. Treiber ist laut Marktteilnehmern, dass China nach Aussagen aus dem Handelsministerium zunächst nun doch keine Strafzölle auf bestimmte alkoholische Getränke einführen will, wie das nach den Zöllen auf chinesische Elektroautos befürchtet worden war.

Einen Kurssprung um 12 Prozent machen Schott Pharma. Der Umsatz des Herstellers von Verpackungen und Verabreichungssystemen für injizierbare Medikamente ist im dritten Quartal um 21 Prozent gewachsen, die operative Gewinnmarge hat sich um gut 3 Punkte auf 28,2 Prozent verbessert. Im gesamten Geschäftsjahr wird nun ein Umsatzanstieg um 11 bis 13 statt um 9 bis 11 Prozent erwartet. Im Schlepptau zieht der Kurs des Konkurrenten Gerresheimer um 7,0 Prozent an.

Delivery Hero plant Börsengang der Tochter Talabat

Delivery Hero steigen nach Quartalszahlen und Börsenplänen für die Tochter Talabat um 7,6 Prozent. Der Markt hoffe, dass durch den Börsengang die Einzelteile in der Summe höher bewertet werden als derzeit das Gesamtunternehmen. Der Lieferdienst will Talabat, dass überwiegend in Ländern im Nahen Osten und in Nordafrika tätig ist, noch in diesem Jahr in Dubai an die Börse bringen, dabei aber die Mehrheit behalten.

===

Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 4.955,47 +0,9% 42,44 +9,6%

Stoxx-50 4.545,47 +0,7% 30,88 +11,0%

DAX 18.896,30 +0,6% 114,01 +12,8%

MDAX 25.478,90 +1,1% 265,10 -6,1%

TecDAX 3.398,92 +1,2% 39,20 +1,8%

SDAX 14.010,89 +0,8% 116,05 +0,4%

FTSE 8.367,64 +0,3% 23,79 +7,9%

CAC 7.629,26 +0,7% 51,59 +1,1%

Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD

Dt. Zehnjahresrendite 2,24 -0,02 -0,33

US-Zehnjahresrendite 3,83 -0,01 -0,05

DEVISEN zuletzt +/- % Di, 7:50 Uhr Mi, 17:11 % YTD

EUR/USD 1,1094 -0,2% 1,1166 1,1127 +0,5%

EUR/JPY 160,29 -0,2% 161,72 160,85 +3,0%

EUR/CHF 0,9362 -0,0% 0,9466 0,9374 +0,9%

EUR/GBP 0,8413 -0,2% 0,8463 0,8424 -3,0%

USD/JPY 144,48 +0,0% 144,84 144,55 +2,6%

GBP/USD 1,3187 -0,0% 1,3194 1,3208 +3,7%

USD/CNH (Offshore) 7,0925 -0,5% 7,1243 7,1275 -0,4%

Bitcoin

BTC/USD 59.752,35 +1,0% 63.182,35 58.888,20 +37,2%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 74,66 74,52 +0,2% +0,14 +5,2%

Brent/ICE 78,54 78,65 -0,1% -0,11 +4,3%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 38,15 38,30 -0,4% -0,15 +17,8%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.522,73 2.504,51 +0,7% +18,23 +22,3%

Silber (Spot) 29,59 29,13 +1,6% +0,47 +24,5%

Platin (Spot) 941,23 934,00 +0,8% +7,23 -5,1%

Kupfer-Future 4,13 4,15 -0,5% -0,02 +4,7%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

===

