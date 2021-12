MÄRKTE EUROPA/DAX steigt über 15.700 Punkte - Omikron-Sorgen weichen

FRANKFURT (Dow Jones)--An den europäischen Börsen legen die Indizes am Donnerstagnachmittag weiter zu. Bei dünnen Umsätzen geht es in kleinen Schritten aufwärts. Der DAX steigt um 1,0 Prozent auf 15.742 Punkte. Der Euro-Stoxx-50 legt um 1,1 Prozent auf 4.262 Punkte zu. "Die neuen Omikron-Studien befeuern die positive Kursentwicklung", sagt Marktstratege Thomas Altmann von QC Partners. "Eine Virus-Variante, die zwar ansteckender, aber zugleich weniger gefährlich ist, hat für die Börsen nicht allzu viel Schrecken", sagt er mit Blick auf neue Studien zu vergleichsweise niedrigen Krankenhauseinweisungen.

Zudem hat die Anti-Covid-Pille von Pfizer am Vorabend zunächst in den USA die Zulassung erhalten, aber es ist zu erwarten, dass sie kommendes Jahr auch in Europa zugelassen wird. Die Pille schützt vor einem schweren Verlauf der Krankheit. Die Börsen setzen zunehmend auf eine schnelle Normalisierung des gesellschaftlichen Lebens im neuen Jahr.

Das Geschäft dünnt wie immer zum Jahresende weiter aus. An umsatzschwachen Tagen reichen aber bei einer positiven Grundstimmung schon wenige Käufer, um den Markt nach oben zu treiben. Gegenwehr in Form von Verkäufen gibt es kaum. Zu den großen Gewinnern in Europa gehören die Reise-Aktien, deren Index mit der nachlassenden Furcht vor Omikron 1,7 Prozent gewinnt, Lufthansa steigen um 0,5 Prozent.

Continental äußert sich zuversichtlich

Unter den Einzelunternehmen stellen Marktteilnehmer Continental heraus. "Hinsichtlich der bereinigten operativen Marge liegen wir in der Spanne, die wir im letzten Ausblick genannt haben: 5,2 bis 5,6 Prozent", sagte Conti-Chef Nikolai Setzer der "Wirtschaftswoche". "Da haben wir Chancen, am oberen Ende unserer Prognose zu landen", wird der Conti-Chef zitiert. Die Aktien legen um 2,8 Prozent zu und stellen damit den Gewinner im DAX.

Für die Aktie von Philips geht es in Amsterdam um 2,1 Prozent nach oben. Die Citigroup-Analysten bekräftigten nach neuen Informationen zu den Beatmungsgeräten ihre Kaufempfehlung. Die Emissionen der zurückgerufenen "Dreamstations" der ersten Generation sollen keine Langzeit-Folgen für die Gesundheit der Patienten haben, so die Citi unter Berufung auf neue Tests von Philips. Das Risiko einer Einatmung von schädlichen Bestandteilen sei aber bereits nach dem aktuellen Stand niedrig.

Um 1,9 Prozent nach oben klettern die Aktien von Flutter Entertainment in London. Hier kommt der Zukauf des Onlineglückspielers Sisal in Italien gut an. Flutter verbessere damit deutlich die Marktpräsenz in Europa, sagt ein Händler. Der Kaufpreis von 1,62 Milliarden Pfund scheine akzeptabel, da bereits ein Jahr nach Closing der Transaktion Gewinne abgeworfen werden sollen.

Keine weiteren Käufe durch United-Internet-Haupteigner

United Internet geben 0,5 Prozent ab. Haupteigner Ralph Dommermuth hat nun mit rund 50,10 Prozent die Mehrheit am Unternehmen durch einen Paketkauf erreicht und will erst einmal nicht weiter aufstocken. Damit zieht er auch das zuvor erwogene Kaufangebot für 17 Millionen Aktien zurück. Nur bei günstigen Gelegenheiten soll künftig noch zugegriffen werden. Die Ankündigung zu den diversen Optionen der Mehrheitsübernahme war vor zwei Wochen erfolgt.

Home24 gewinnen 6,0 Prozent. Der Online-Möbelhändler kauft das Wohnaccessoires-Unternehmen Butlers.

Euro-Stoxx-50 4.262,07 +1,1% 45,01 +20,0%

Stoxx-50 3.787,59 +0,9% 33,47 +21,9%

DAX 15.741,97 +1,0% 148,50 +14,8%

MDAX 34.772,36 +0,4% 150,11 +12,9%

TecDAX 3.867,73 +0,5% 17,43 +20,4%

SDAX 16.239,55 +0,5% 76,62 +10,0%

FTSE 7.372,46 +0,4% 30,80 +13,6%

CAC 7.112,34 +0,9% 60,67 +28,1%

Dt. Zehnjahresrendite -0,25 +0,04 +0,32

US-Zehnjahresrendite 1,49 +0,04 +0,57

EUR/USD 1,1313 -0,1% 1,1330 1,1325 -7,4%

EUR/JPY 129,34 +0,1% 129,46 129,42 +2,6%

EUR/CHF 1,0395 -0,2% 1,0420 1,0427 -3,8%

EUR/GBP 0,8436 -0,5% 0,8479 0,8485 -5,5%

USD/JPY 114,35 +0,2% 114,26 114,26 +10,7%

GBP/USD 1,3417 +0,5% 1,3362 1,3348 -1,8%

USD/CNH (Offshore) 6,3779 +0,0% 6,3766 6,3783 -1,9%

BTC/USD 48.589,05 -0,8% 48.170,57 48.847,87 +67,3%

WTI/Nymex 72,80 72,76 +0,1% 0,04 +53,9%

Brent/ICE 75,59 75,29 +0,4% 0,30 +49,7%

Gold (Spot) 1.804,44 1.803,60 +0,0% +0,84 -4,9%

Silber (Spot) 22,78 22,85 -0,3% -0,07 -13,7%

Platin (Spot) 967,17 974,00 -0,7% -6,83 -9,6%

Kupfer-Future 4,37 4,39 -0,6% -0,03 +24,0%

