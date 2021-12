MÄRKTE EUROPA/DAX steigt über 15.700 Punkte - Omikron-Sorgen weichen

FRANKFURT (Dow Jones)--An den europäischen Aktienmärkten haben die Indizes am Donnerstag weiter zugelegt. Bei dünnen Umsätzen ging es in kleinen Schritten stetig aufwärts. Der DAX kletterte um 1,0 Prozent auf 15.756 Punkte. Vergessen schien der Kurseinbruch zum Wochenstart, seitdem legte der DAX eine "Vorweihnachtsrally" von knapp 700 Punkten hin. Der Euro-Stoxx-50 legte am Tag vor Heiligabend um 1,2 Prozent auf 4.266 Punkte zu.

"Die neuen Omikron-Studien befeuern die positive Kursentwicklung", sagte Marktstratege Thomas Altmann von QC Partners. "Eine Virus-Variante, die zwar ansteckender, aber zugleich weniger gefährlich ist, hat für die Börsen nicht allzu viel Schrecken", sagte er mit Blick auf neue Studien zu vergleichsweise niedrigen Krankenhauseinweisungen.

Zudem haben die ersten Anti-Covid-Pille von Pfizer und Merck zunächst in den USA die Zulassung erhalten, aber es ist zu erwarten, dass sie kommendes Jahr auch in Europa zugelassen werden. Die Pillen schützen vor einem schweren Verlauf der Krankheit, zudem ist das Medikament einfacher zu transportieren. Die Börsen setzen zunehmend auf eine schnelle Normalisierung des gesellschaftlichen Lebens im neuen Jahr. Zu den großen Gewinnern in Europa gehörten in der Folge die Reise-Aktien, deren Index mit der nachlassenden Furcht vor Omikron 1,6 Prozent gewann, Easy Jet stiegen um 2,9 Prozent und IAG um 2,5 Prozent.

Continental äußert sich zuversichtlich

Unter den Einzelunternehmen stellten Marktteilnehmer in Deutschland die Aktie von Continental heraus. "Hinsichtlich der bereinigten operativen Marge liegen wir in der Spanne, die wir im letzten Ausblick genannt haben: 5,2 bis 5,6 Prozent", sagte Conti-Chef Nikolai Setzer der "Wirtschaftswoche". "Da haben wir Chancen, am oberen Ende unserer Prognose zu landen", wurde der Conti-Chef zitiert. Die Aktien war mit einem Plus von 2,5 Prozent größter DAX-Gewinner.

Für die Aktie von Philips ging es in Amsterdam um 2,2 Prozent nach oben. Die Citigroup-Analysten bekräftigten nach neuen Informationen zu den Beatmungsgeräten ihre Kaufempfehlung. Die Emissionen der zurückgerufenen "Dreamstations" der ersten Generation sollen keine Langzeit-Folgen für die Gesundheit der Patienten haben, so die Citi unter Berufung auf neue Tests von Philips. Das Risiko einer Einatmung von schädlichen Bestandteilen sei aber bereits nach dem aktuellen Stand niedrig.

Um 2,1 Prozent nach oben kletterten die Aktien von Flutter Entertainment in London. Hier kam der Zukauf des Onlineglückspielers Sisal in Italien gut an. Flutter verbessere damit deutlich die Marktpräsenz in Europa, sagte ein Händler. Der Kaufpreis von 1,62 Milliarden Pfund scheine akzeptabel, da bereits ein Jahr nach Closing der Transaktion Gewinne abgeworfen werden sollen.

Keine weiteren Käufe durch United-Internet-Haupteigner

United Internet gaben 0,5 Prozent ab. Haupteigner Ralph Dommermuth hat nun mit rund 50,10 Prozent die Mehrheit am Unternehmen durch einen Paketkauf erreicht und will erst einmal nicht weiter aufstocken. Damit zieht er auch das zuvor erwogene Kaufangebot für 17 Millionen Aktien zurück. Nur bei günstigen Gelegenheiten soll künftig noch zugegriffen werden. Die Ankündigung zu den diversen Optionen der Mehrheitsübernahme war vor zwei Wochen erfolgt.

Home24 gewannen 9,7 Prozent, der Online-Möbelhändler kauft das Wohnaccessoires-Unternehmen Butlers.

Index Schluss- Entwicklung Entwicklung Entwicklung

. stand absolut in % seit

. Jahresbeginn

Euro-Stoxx-50 4.265,86 +48,80 +1,2% +20,1%

Stoxx-50 3.789,16 +35,04 +0,9% +21,9%

Stoxx-600 483,01 +4,65 +1,0% +21,1%

XETRA-DAX 15.756,31 +162,84 +1,0% +14,9%

FTSE-100 London 7.381,95 +40,29 +0,5% +13,6%

CAC-40 Paris 7.106,15 +54,48 +0,8% +28,0%

AEX Amsterdam 792,30 +10,22 +1,3% +26,9%

ATHEX-20 Athen 2.141,95 +18,33 +0,9% +10,7%

BEL-20 Brüssel 4.266,97 +25,70 +0,6% +17,8%

BUX Budapest 49.762,24 +678,68 +1,4% +18,2%

OMXH-25 Helsinki 5.534,49 +61,90 +1,1% +20,7%

ISE NAT. 30 Istanbul 1.984,56 +3,19 +0,2% +21,3%

OMXC-20 Kopenhagen 1.825,05 -0,63 -0,0% +24,6%

PSI 20 Lissabon 5.459,66 +53,67 +1,0% +12,6%

IBEX-35 Madrid 8.563,70 +104,60 +1,2% +6,1%

FTSE-MIB Mailand 27.005,66 +177,73 +0,7% +19,9%

RTS Moskau 1.587,87 -14,06 -0,9% +14,4%

OBX Oslo 1.067,89 +7,06 +0,7% +24,3%

PX Prag 1.425,26 +2,89 +0,2% +38,8%

OMXS-30 Stockholm 2.385,63 +50,82 +2,2% +27,3%

WIG-20 Warschau 2.225,80 +13,48 +0,6% +12,2%

ATX Wien 3.853,56 -6,48 -0,2% +36,9%

SMI Zürich 12.785,32 +71,42 +0,6% +19,5%

DEVISEN zuletzt +/- % Do., 8:42h Mi,17:03 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1321 -0,0% 1,1330 1,1325 -7,3%

EUR/JPY 129,52 +0,2% 129,46 129,42 +2,7%

EUR/CHF 1,0399 -0,2% 1,0420 1,0427 -3,8%

EUR/GBP 0,8443 -0,5% 0,8479 0,8485 -5,5%

USD/JPY 114,41 +0,3% 114,26 114,26 +10,8%

GBP/USD 1,3408 +0,4% 1,3362 1,3348 -1,9%

USD/CNH (Offshore) 6,3750 -0,0% 6,3766 6,3783 -2,0%

Bitcoin

BTC/USD 49.153,17 +0,3% 48.170,57 48.847,87 +69,2%

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 73,55 72,76 +1,1% 0,79 +55,4%

Brent/ICE 76,30 75,29 +1,3% 1,01 +49,7%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.807,72 1.803,60 +0,2% +4,12 -4,8%

Silber (Spot) 22,89 22,85 +0,2% +0,04 -13,3%

Platin (Spot) 973,21 974,00 -0,1% -0,79 -9,1%

Kupfer-Future 4,38 4,39 -0,2% -0,01 +24,5%

