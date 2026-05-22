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MÄRKTE EUROPA/DAX steigt über 25.000 - Delivery Hero haussieren

25.05.26 10:01 Uhr
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DOW JONES--Europas Börsen sind mit kräftigen Aufschlägen in den Handel am Montag gestartet. Die Hinweise auf ein baldiges Friedensabkommen zwischen den USA und dem Iran verfestigen sich. US-Präsident Donald Trump hat erklärt, dass ein Rahmenentwurf zur Gestaltung künftiger Gespräche über ein Kriegsende mit dem Iran und zur Wiedereröffnung der Straße von Hormus kurz vor der "Finalisierung" stehe. Trump sagte, die Bedingungen des Paktes seien "weitgehend ausgehandelt" und würden in Kürze bekannt gegeben.

Der DAX gewinnt im frühen Handel 1,1 Prozent auf 25.155 Punkte, damit rückt das Allzeithoch von 25.508 in greifbare Nähe. Für den Euro-Stoxx-50 geht es um 1,1 Prozent nach oben. Der Ölpreis der Sorte Brent fällt um mehr als 4 Prozent zurück auf 98,89 Dollar das Fass. Der Euro wertet auf 1,1642 Dollar auf.

Das Abkommen würde, falls es zustande kommt, Trumps Hauptziel nicht erreichen. Dieses besteht darin, den Iran für immer am Erwerb einer Atomwaffe zu hindern. Es würde jedoch das Wiederaufflammen eines Krieges verhindern, den die Länder des Nahen Ostens nicht wollen. Zudem würde es beginnen, eine globale Wirtschaftskrise zu lindern. Zugleich nimmt der Schiffsverkehr durch die Straße von Hormus langsam wieder an Fahrt auf.

Der Handel am Berichtstag dürfte wegen des Pfingstfeiertags sehr ruhig verlaufen und bei dünnen Volumina stattfinden. Viele Marktteilnehmer werden erst am Dienstag wieder in das Geschehen eingreifen. In Dänemark, Großbritannien, Norwegen, der Schweiz und den USA bleiben am Montag die Börsen geschlossen.

Aktien aus dem Luftfahrtsektor haussieren mit den Entwicklungen im Nahen Osten. Lufthansa gewinnen 3,9 Prozent, Air France-KLM 7,8 Prozent, Ryanair 2,8 Prozent oder MTU Aero 5,5 Prozent. Auch Reiseaktien wie TUI (+4,7%) sind gesucht. Chemiewerte leiden dagegen. Der Sektor hatte von dem Konflikt aufgrund gestiegener Preise und einer erhöhten Nachfrage profitiert. BASF verlieren 1,3 Prozent, Brenntag 1,4 Prozent oder DSM 1,8 Prozent.

Die Spekulation auf ein höheres Übernahmeangebot treibt Delivery Hero. Der Lieferkonzern hat bestätigt, dass Uber eine Übernahme in Erwägung zieht und 33 Euro pro Aktie bieten will. Damit würde Delivery Hero mit 10,02 Milliarden Euro bewertet. Wie die "FT" berichtet, hat Uber einem Großaktionär von Delivery Hero 38 Euro je Anteilsschein geboten habe, sei aber zurückgewiesen worden. Wie die Zeitung weiter berichtet, sollen verschiedene Großaktionäre einen Preis von 40 Euro je Aktien anstreben. Delivery Hero gewinnen 9,1 Prozent auf 36,36 Euro. Die Aktie des Großaktionärs Prosus legt um 2,7 Prozent zu.

Auch am Pfingstmontag beglücken einige Unternehmen ihre Aktionäre mit Auszahlungen. Zu den Titeln, die am Berichtstag ex Dividende gehandelt werden, zählen Fresenius, Dürr oder Hensoldt.

===

INDEX zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 6.085,46 +1,1 66,01 6.019,45 5,1

Stoxx-50 5.231,91 +0,7 33,92 5.197,99 6,4

DAX 25.159,22 +1,1 270,66 24.888,56 2,7

MDAX 32.677,19 +1,8 568,92 27.039,42 6,7

TecDAX 4.057,71 +0,5 21,62 3.091,28 12,0

SDAX 18.866,48 +0,7 129,53 13.062,07 9,9

FTSE 10.466,26 +0,2 22,79 10.443,47 5,4

CAC 8.206,77 +1,1 91,02 8.115,75 0,7

SMI 13.503,21 +0,4 56,78 13.446,43 1,8

ATX 6.067,49 +1,4 84,74 5.982,75 13,9

DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Fr, 18:20

EUR/USD 1,1633 +0,3 0,0031 1,1602 1,1606

EUR/JPY 184,97 +0,2 0,2700 184,7 184,7700

EUR/CHF 0,9096 -0,1 -0,0010 0,9106 0,9106

EUR/GBP 0,8628 -0,1 -0,0005 0,8633 0,8634

USD/JPY 158,97 -0,1 -0,2200 159,19 159,1900

GBP/USD 1,3479 +0,4 0,0052 1,3427 1,3438

USD/CNY 6,7839 -0,2 -0,0106 6,7945 6,7945

USD/CNH 6,7844 -0,2 -0,0125 6,7969 6,7957

AUS/USD 0,7157 +0,5 0,0033 0,7124 0,7132

Bitcoin/USD 77.310,30 +0,9 713,59 76.596,71 76.844,62

ROHOEL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 91,76 -5,0 -4,84 96,6

Brent/ICE 98,63 -4,7 -4,91 103,54

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 4.562,99 +1,2 54,26 4.508,73

Silber 77,86 +3,1 2,37 75,49

Platin 1.962,60 +2,1 39,80 1.922,80

(Angaben ohne Gewähr)

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mpt/cln

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May 25, 2026 04:02 ET (08:02 GMT)

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