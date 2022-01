MÄRKTE EUROPA/DAX steigt vor US-Inflationsdaten über 16.000 Punkte

FRANKFURT (Dow Jones)--Die europäischen Aktienmärkte sind am Mittwoch im Plus gestartet. Dabei konnte der DAX die 16.000er-Marke zurückerobern, der Index legt im frühen Geschäft um 0,5 Prozent auf 16.023 Punkte zu. Der Euro-Stoxx-50 gewinnt 0,6 Prozent auf 4.305 Zähler. Neben den beruhigenden Aussagen von US-Notenbankchef Jerome Powell und den in der Folge günstigen Vorlagen aus den USA stützen auch feste asiatische Börsen die Stimmung. "Das Inflationsgespenst verliert an Schrecken", so ein Händler. In China hat sich der Anstieg der Verbraucherpreise bereits verlangsamt: auf nur noch 1,5 Prozent. In den USA wird zwar am Nachmittag ein weiterer Anstieg der Inflation erwartet, der Höhepunkt dürfte damit aber überschritten werden. Sollte die Marke von 7 Prozent allerdings deutlich überschritten werden, könnten die Märkte verschnupft reagieren, heißt es. Dann könnte der Druck auf die US-Notenbank weiter zunehmen.

Powell sagte am Dienstag, dass die hohe Inflation ihren Tribut gefordert habe und eine ernsthafte Bedrohung für das Ziel der maximalen Beschäftigung darstelle. Er sagte auch, dass die Fed handeln und bei Bedarf die Zinsen anheben werde, um zu verhindern, dass sich die Inflation festsetze. Die Störung zwischen Angebot und Nachfrage, die die Preise in die Höhe getrieben habe, dürfte nachlassen.

Berichtssaison startet bereits früh

Mit Spannung wird auf die ersten Ergebnisse aus dem Schlussquartal 2021 gewartet. Sie dürften belegen, inwieweit sich die Probleme in den Lieferketten und auch höhere Input- und Energiekosten auf die Margen der Unternehmen auswirkten. Von daher wird genau auf die ersten Aussagen der Unternehmen geschaut, möglicherweise bringe auch SAP diese Woche bereits erste Eckdaten.

Am Morgen hat bereits Teamviewer (+12,2%) überzeugende Zahlen vorgelegt, die Aktie wurde im vergangenen Jahr an der Börse abgestraft. Der Softwareanbieter hat im vierten Quartal dank einer hohe Nachfrage im Enterprise-Geschäft und einem kontinuierlichen Billings-Wachstum im Segment der kleinen und mittelständischen Unternehmen einen Endspurt hingelegt. Teamviewer erklärte am Mittwoch, im Gesamtjahr 2021 dürften die Billings bei rund 548 Millionen liegen, was einem Wachstum von 19 Prozent entspreche und "voll in der Prognose für 2021 mit 535 bis 555 Millionen Euro" liege. Die Billings/Rechnungsstellungen umfassen das jeweils für die kommenden zwölf Monate in Rechnung gestellte Vertragsvolumen, der Umsatz nur die auf den Berichtszeitraum entfallenden Beträge.

Derweil hat die Südzucker-Tochter Cropenergies (+2,2%) in ihrem dritten Geschäftsquartal trotz deutlich gestiegener Rohstoff- und Energiepreise spürbar mehr verdient. Der Jahresüberschuss kletterte auf 35,2 Millionen von 22 Millionen Euro im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Dabei erreichten die für Ethanol erzielten Absatzpreise im Verlauf des Quartals ein historisches Rekordniveau, und da auch die Erlöse für proteinhaltige Lebens- und Futtermittel gesteigert werden konnten, wurden die hohen Rohstoff- und Energiekosten mehr als kompensiert.

Erste Zahlen auch aus Europa

Für die Aktie von Sainsbury geht es um 2,2 Prozent nach oben. Positiv wird hier gesehen, dass der britische Einzelhändler seine Prognose für den bereinigten Vorsteuergewinn für das im März endende Geschäftsjahr auf mindestens 720 Millionen Pfund angehoben hat gegenüber mindestens 660 Millionen zuvor. Die neue Prognose liegt nach Aussage von Marktteilnehmern nun 6 Prozent über der Konsenserwartung.

Für die Aktie von Philips geht es um 10,5 Prozent nach unten, nachdem der Umsatz 2021 die Konsensschätzung um 2 Prozent verfehlte, so Jefferies nach einem ersten Blick. Das EBIT habe 9 Prozent unter den Erwartungen gelegen. Ursächlich seien Lieferengpässe und der Rückruf von Beatmungsgeräten aus dem Segment Sleep Care wegen möglicher Gesundheitsrisiken. Nach Meinung der Jefferies-Analysten hat der Markt zwar mit einem schwachen vierten Quartal bei Philips gerechnet, das Ausmaß der Abweichung überrasche nun aber doch. Vor allem die erhöhten Rückstellungen für die Rückrufaktion der Sleep-Care-Produkte könnten am Markt negativ gesehen werden. Einen Ausblick habe Philips zunächst nicht gegeben, merken die Analysten an.

