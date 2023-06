MÄRKTE EUROPA/DAX steigt vor US-Zinsentscheidung auf Allzeithoch

FRANKFURT (Dow Jones)--Kurz vor der geldpolitischen Entscheidung der US-Notenbank am Abend hat der DAX bei 16.336 Punkten ein neues Allzeithoch markiert. Die Stimmung an den europäischen Aktienbörsen bleibt damit auch am Mittwochmittag extrem positiv. Eine Zinspause wird an den Märkten fest eingepreist, im Blick steht daher der geldpolitische Ausblick der Fed. "Da die Kerninflation (...) nur sehr langsam zurückgeht, besteht die Gefahr, dass (US-Notenbankgouverneur Jerome) Powell heute Abend die Tür für eine weitere Zinserhöhung im Juli offen lässt", so die Commerzbank.

"Entscheidend werden zwei Punkte sein", so Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners: Zum einen gehe es darum, wie sich die Fed in Richtung Zinssitzungen im Juli und im September positioniere. Und zum anderen stehe im Blick, ob der Markt auf erste Zinssenkungen zumindest Anfang 2024 hoffen könne. Der DAX gewinnt 0,6 Prozent auf 16.335 Punkte, für den Euro-Stoxx-50 geht es um 0,9 Prozent auf 4.385 nach oben.

Casino könnte Finanzspritze erhalten

Die Aktien von Casino springen in Paris um 17 Prozent an. Den französischen Einzelhändler stützt das Angebot einer Finanzspritze von 1,1 Milliarden Euro durch ein Konsortium von Investoren. Für seinen Großaktionär Rallye Groupe geht es sogar 29 Prozent höher. Casino ächzt unter einer Schuldenlast von rund 4,5 Milliarden Euro per Ende vergangenen Jahres.

Vodafone legen 3 Prozent zu. Der Mobilfunkbetreiber und CK Hutchison wollen ihr britisches Telekomgeschäft zusammenlegen. Über eine Zusammenlegung wird seit geraumer Zeit spekuliert. Shell klettern in London um 1,3 Prozent. Die Nachrichtenlage ist positiv, der Ölkonzern will die Ausschüttungen an seine Aktionäre weiter erhöhen - so mit einer um 15 Prozent höheren Dividende und einem neuen Aktienrückkauf über 5 Milliarden Dollar. Per Saldo soll die Ausschüttungsquote des freien Cashflows von bisher 20 bis 30 Prozent auf nun 30 bis 40 Prozent steigen. Die Investitionen sollen dagegen sinken. Shell kommt damit den Aktionärswünschen entgegen.

Wacker Neuson machen einen Satz von 6 Prozent. Die Titel steigen dank eines optimistischen Ausblicks und Strategie-Updates um 5,1 Prozent. Das Unternehmen geht nun im Rahmen seiner neuen "Strategie 2030" von einem kräftigen Umsatzwachstum aus. Wacker Neuson strebt einen Konzernumsatz von 4 Milliarden Euro 2030 an, was fast eine Verdoppelung wäre gegenüber 2022. Die EBIT-Marge soll von 9 auf rund 11 Prozent steigen.

Für K+S geht es hingegen um 3,9 Prozent nach unten. Das Unternehmen dürfte wegen zusätzlichen Preisdrucks bei Kalidünger die Finanzziele für das Gesamtjahr verfehlen. Die Erreichbarkeit der prognostizierten Kennzahlenbandbreiten ist aufgrund der jüngsten Kalipreisbewegungen "unwahrscheinlich", heißt es.

Bei Logitech geht überraschend der CEO

Fraport steigen um 2,4 Prozent. Wie erwartet setzt sich die Nach-Corona-Erholung am Frankfurter Flughafen im Mai weiter fort. Dabei stehen die starken Urlaubsreisemonate noch bevor. Die Passagierzahl stieg um 12,2 Prozent zum Vorjahr. Gegenüber der Messlatte aus der Vor-Corona-Zeit liegt der Flughafen damit nur noch 17,5 Prozent unter den Zahlen vom Mai 2019.

Logitech brechen um 11 Prozent ein. CEO Bracken Darrell ist überraschend zurückgetreten. "Das wirkt alles überstürzt", kommentiert ein Händler: "Denn Logitech hat gesagt, dass sie sich erst jetzt auf die internationale Suche nach einem neuen CEO machen". Solche Vorgänge wirkten ungeplant und ließen an der Börse immer die Sorge vor Zerwürfnissen in der Unternehmensführung aufkommen.

===

Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 4.385,07 +0,9% 37,52 +15,6%

Stoxx-50 4.016,79 +0,6% 24,70 +10,0%

DAX 16.334,93 +0,6% 104,25 +17,3%

MDAX 27.555,99 +0,3% 82,85 +9,7%

TecDAX 3.246,70 -0,1% -2,83 +11,2%

SDAX 13.677,90 +0,2% 20,49 +14,7%

FTSE 7.637,01 +0,6% 42,23 +1,9%

CAC 7.357,35 +0,9% 66,55 +13,7%

Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD

Dt. Zehnjahresrendite 2,46 +0,04 -0,11

US-Zehnjahresrendite 3,82 -0,00 -0,06

DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:43 Di, 17:28 % YTD

EUR/USD 1,0807 +0,2% 1,0787 1,0794 +1,0%

EUR/JPY 151,30 +0,0% 151,17 151,20 +7,8%

EUR/CHF 0,9756 -0,1% 0,9760 0,9780 -1,4%

EUR/GBP 0,8544 -0,1% 0,8555 0,8562 -3,5%

USD/JPY 140,00 -0,2% 140,18 140,08 +6,8%

GBP/USD 1,2647 +0,3% 1,2608 1,2606 +4,6%

USD/CNH (Offshore) 7,1681 -0,1% 7,1743 7,1692 +3,5%

Bitcoin

BTC/USD 25.956,61 +0,4% 25.898,47 25.819,88 +56,4%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 70,37 69,42 +1,4% +0,95 -11,9%

Brent/ICE 75,48 74,29 +1,6% +1,19 -9,9%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 34,45 36,05 -4,5% -1,61 -55,8%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.947,58 1.943,77 +0,2% +3,81 +6,8%

Silber (Spot) 23,83 23,68 +0,6% +0,15 -0,6%

Platin (Spot) 975,13 981,50 -0,6% -6,38 -8,7%

Kupfer-Future 3,85 3,83 +0,4% +0,01 +0,8%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

===

