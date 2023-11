MÄRKTE EUROPA/DAX streift 16.000 - erstmals seit Ende August

FRANKFURT (Dow Jones)--Europas Börsen haben sich am Donnerstag gut behauptet gezeigt. Der DAX gewann 0,2 Prozent auf 15.995 Punkte und stieg im Verlauf erstmals seit Ende August über 16.000 Punkte. Der Euro-Stoxx-50 rückte ebenfalls um 0,2 Prozent vor auf 4.363 Zähler. Mit den geschlossenen US-Börsen und dem Feiertag "Thanksgiving" war das Geschäft sehr ruhig, und die Indizes verteidigten weiterhin die jüngsten Rally-Gewinne. Die Einkaufsmanagerindizes aus Frankreich und Deutschland sind wie erwartet weit unter der Expansionsschwelle von 50 geblieben und unterstrichen die Rezessionsrisiken in der Eurozone - auch wenn die Daten aus Deutschland leicht über der Erwartung ausgefallen sind.

Dazu kamen einige Zentralbank-Termine. Die schwedische Zentralbank hat den Leitzins bei 4 Prozent bestätigt. Die türkische Zentralbank hat den Leitzins deutlicher angehoben als erwartet, die türkische Lira profitierte und zog an.

Bei den Sektorenindizes konnte sich der Stoxx-Index der Öl- und Gaswerte um 1,4 Prozent erholen. Er war am Mittwoch mit dem Verschieben des Opec+-Treffens stark eingebrochen. Nun notierten Eni, BP und Total wieder fest. Auf der anderen Seite gab der Stoxx-Index der Reise- und Freizeit-Aktien um 0,9 Prozent nach. Auf europäischer Ebene stammten Kursabschläge aber auch von Dividendenzahlungen, so bei National Grid.

Niederlande-Wahl drückt ASML und ING

Die Unsicherheit nach der Wahl in der Niederlande drückte mit Abschlägen von bis zu knapp einem Prozent besonders ASML sowie ING. Bereits im Vorfeld hatte es geheißen, es gehe bei der Wahl auch um Technologie-Exporte nach China, die Einstellung hochqualifizierter ausländischer Mitarbeiter im Technologiebereich und die Besteuerung von Aktienrückkäufen der Banken. Der Leitindex in Amsterdam notierte nahezu unverändert.

Kappungsgrenze im DAX wird auf 15 Prozent erhöht

Sehr positiv werteten Händler in ersten Einschätzungen die Erhöhung der Kappungsgrenze im DAX auf 15 Prozent. "Per Saldo kann der Index damit technologielastiger werden", sagte ein Händler. Denn die Kappung eines Schwergewichts wie SAP bei 10 Prozent habe verhindert, dass der DAX an technologie-getriebenen Rallys wie an der Nasdaq partizipieren konnte und so ein Underperformer gewesen sei. Zudem sei nun die Gefahr gebannt, dass der DAX nach Linde einen weiteren Qualitätstitel verliere. SAP stiegen um 0,9 Prozent und stabilisierten so auch den DAX. Größter Index-Gewinner waren Deutsche Börse, die um 1,1 Prozent stiegen.

Für Rheinmetall ging es dagegen um 1,9 Prozent nach unten. Auslöser der Gewinnmitnahmen waren zunächst Befürchtungen, dass mit dem Chaos in der Haushaltspolitik der Ampel-Koalition auch die Ausgaben aus dem "Sondervermögen Bundeswehr " gefährdet seien. Das Bundesverteidigungsministerium hat aber mittlerweile klargestellt, dass das Sondervermögen von der Haushaltssperre ausgenommen ist.

MFE mit Neunmonatszahlen

Gute Nachrichten sahen Händler in den Neunmonatszahlen von MediaForEurope (MFE). Der italienische Medienkonzern erwartet ein steigendes Momentum bei den Werbeumsätzen mit Blick auf das vierte Quartal. Für die Aktie ging es um 6,2 Prozent nach oben.

Kontron gewannen 1,7 Prozent. "Die Auftragslage entwickelt sich weiter erfreulich", sagte ein Händler. Damit dürfte die seit Herbst laufende Rally der Aktie ungebremst weiterlaufen. Kontron konnte einen weiteren Design-Win über 50 Millionen Euro vermelden. Damit steigt dessen Gesamtvolumen auf nunmehr 3,7 Milliarden Euro an.

===

Index Schluss- Entwicklung Entwicklung Entwicklung

. stand absolut in % seit

. Jahresbeginn*

Euro-Stoxx-50 4.362,80 +10,78 +0,2% +15,0%

Stoxx-50 3.971,83 +15,70 +0,4% +8,8%

Stoxx-600 458,64 +1,40 +0,3% +7,9%

XETRA-DAX 15.994,73 +36,91 +0,2% +14,9%

FTSE-100 London 7.483,58 +14,07 +0,2% +0,2%

CAC-40 Paris 7.277,93 +17,20 +0,2% +12,4%

AEX Amsterdam 762,32 +2,28 +0,3% +10,6%

ATHEX-20 Athen 3.074,15 +2,47 +0,1% +36,5%

BEL-20 Bruessel 3.570,10 +24,07 +0,7% -3,5%

BUX Budapest 56.511,84 -316,11 -0,6% +29,0%

OMXH-25 Helsinki 4.354,50 +21,74 +0,5% -10,0%

ISE NAT. 30 Istanbul 8.400,91 -99,28 -1,2% +41,3%

OMXC-20 Kopenhagen 2.240,36 +15,26 +0,7% +22,1%

PSI 20 Lissabon 6.280,45 +32,48 +0,5% +10,3%

IBEX-35 Madrid 9.905,50 +18,10 +0,2% +20,4%

FTSE-MIB Mailand 29.235,71 +80,80 +0,3% +23,0%

OBX Oslo 1.203,36 +18,44 +1,6% +10,4%

PX Prag 1.385,84 -5,91 -0,4% +15,3%

OMXS-30 Stockholm 2.226,34 +13,16 +0,6% +9,0%

WIG-20 Warschau 2.225,60 -15,56 -0,7% +24,2%

ATX Wien 3.251,33 -1,41 -0,0% +4,3%

SMI Zuerich 10.851,62 +19,23 +0,2% +1,1%

*bezogen auf Schlusskurs vom Vortag

DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8:04 Uhr Mi, 17:21 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0906 +0,2% 1,0907 1,0864 +1,9%

EUR/JPY 163,17 +0,3% 162,59 162,68 +16,3%

EUR/CHF 0,9635 +0,1% 0,9630 0,9625 -2,7%

EUR/GBP 0,8700 -0,1% 0,8721 0,8721 -1,7%

USD/JPY 149,61 +0,1% 149,10 149,75 +14,1%

GBP/USD 1,2536 +0,3% 1,2506 1,2458 +3,6%

USD/CNH (Offshore) 7,1525 -0,2% 7,1472 7,1716 +3,2%

Bitcoin

BTC/USD 37.094,89 -1,0% 37.347,69 36.450,46 +123,5%

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 76,03 77,10 -1,4% -1,07 -1,0%

Brent/ICE 81,03 81,96 -1,1% -0,93 -0,7%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 46,7 45,10 +3,5% +1,60 -49,9%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.990,96 1.989,88 +0,1% +1,09 +9,2%

Silber (Spot) 23,70 23,88 -0,7% -0,18 -1,1%

Platin (Spot) 918,80 926,50 -0,8% -7,70 -14,0%

Kupfer-Future 3,78 3,76 +0,4% +0,01 -0,9%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/hru/raz

(END) Dow Jones Newswires

November 23, 2023 11:56 ET (16:56 GMT)