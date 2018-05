MÄRKTE EUROPA/DAX Tagessieger - Index knackt 13.000er Marke

Von Thomas Leppert

FRANKFURT (Dow Jones)--Die europäischen Börsen zeigen sich am frühen Donnerstag überwiegend mit Kursgewinnen. Mit guten Vorgaben von der Wall Street und einem dem zuletzt ermäßigten Niveau verharrenden Euro hält die gute Stimmung weiter an. Tagessieger ist bislang der DAX, der stärker zulegt als die anderen Leitindizes. Der deutsche Leitindex gilt wegen der in ihm enthaltenen vielen exportorientierten Unternehmen als besonders reagibel auf Kursbewegungen beim Euro.

Händler rechnen mit einem dünnen Handelsvolumen wegen des Feiertags Christi Himmelfahrt zu rechnen. Die Börsen in der Schweiz und Österreich bleiben deswegen geschlossen. Der DAX legt gut eine Stunde nach dem Handelsstart um 0,6 Prozent auf 13.017 Punkte zu und liegt damit erstmals seit Anfang Februar über der 13.000er Marke. Der Euro-Stoxx-50 handelt dagegen kaum verändert bei 3.570 Zählern.

Ein Grund für die nicht im Gleichklang laufenden Börsen ist in der aktuellen Dividendensaison zu suchen sein. Während Dividendenabschläge in die Berechnung des DAX mit einfließen, ist dies bei den anderen europäischen Indizes nicht der Fall. Der DAX-Kursindex. in den die Dividenden nicht eingehen, liegt denn auch nur minimal im Plus.

Am Mittag steht die Zinsentscheidung der Bank of England (BoE) auf dem Terminkalender. Die lange Zeit als sehr wahrscheinlich angesehene Zinserhöhung wird mit großer Sicherheit ausfallen wegen zuletzt wieder schwacher Konjunkturdaten. Außerdem droht weiter Ungemach durch die zäh laufenden und am Ende vielleicht vergeblichen Bemühungen für einen geordneten Brexit. In den USA könnten am Nachmittag die Verbraucherpreise für April Impulse liefern.

Italienische Anleihen unter Druck

Mit Skepsis wird die politische Entwicklung in Italien beobachtet. Nachdem sich die Zinsdifferenz zwischen den italienischen und deutschen Staatsanleihen auf Grund der Unfähigkeit, eine Regierung zu bilden, womit sich nun Neuwahlen abzeichnen, jüngst bereits ausgeweitet hatte, weiten sie sich erneut aus. Nun scheint zwar doch eine Regierungsbildung aus der rechtsextremen Lega Nord und der populistischen Fünf-Sterne-Bewegung (M5S) möglich, nachdem Ex-Regierungschef Silvio Berlusconi grünes Licht für ein solches Bündnis gegeben hat. Damit würde aber ein euroskeptisches Bündnis an die Macht der drittgrößten Volkswirtschaft in der Eurozone kommen.

Die Rendite der italienischen Anleihen mit einer Laufzeit von 10 Jahren steigt um 4 Basispunkte auf 1,91 Prozent. Auch die Zinsaufschläge in Spanien und Frankreich ziehen etwas an. Der italienische Börsenindex FTSE MIB liegt ganz knapp im Plus.

Die Ölpreise ziehen derweil weiter an. Ein Barrel der Nordseesorte Brent kostet 77,70 Dollar, dies ist ein Plus von 0,6 Prozent gegenüber dem US-Settlement, zu dem die Preise, schon kräftig gestiegen waren. Nicht auszuschließen, dass wegen der geopolitischen Spannungen im Nahen Osten schon bald 80 Dollar aufgerufen werden. Gegenüber September vergangenen Jahres ist der Preis inzwischen um 50 Prozent in die Höhe geschnellt.

Wenn der Ölpreis auf Grund der Aufkündigung des iranischen Atomabkommen durch die USA sowie der Unruhen und der bevorstehenden Wahlen in Venezuela über 80 Dollar je Barrel steigen sollte, könnte dies nach Einschätzung von Michael Hewson, Marktstratege bei CMC-Markets, Kopfschmerzen bereiten. Dann seien nämlich allmählich wachstumsbremsende Impulse zu befürchten auf die Weltwirtschaft.

Dass der Subindex der Ölwerte trotzdem um 0,7 Prozent nachgibt ist vor allem den Dividendenabschlägen bei den Schwergewichten BP und Royal Dutch Shell geschuldet. Bereinigt legen beide Aktien deutlich zu.

Geschäftszahlen von Unicredit, BT Group und Enel

Die Berichtssaison macht an Christi Himmelfahrt eine kleine Pause. Aus Italien hat Unicredit (plus 2,7 Prozent) überzeugende Zahlen vorgelegt. Der Jahresüberschuss wurde durch niedrigere Wertberichtigungen auf Forderungen und Rückstellungen gestützt. Der Reingewinn der italienischen Bank stieg gegenüber dem Vorjahr um fast 23 Prozent auf 1,11 Milliarden Euro. Das operative Ergebnis blieb mit 5,11 Milliarden Euro in etwa konstant.

Für BT Group geht es im frühen Handel um 8,6 Prozent nach unten. Die Zahlen für das Schlussquartal des Geschäftsjahres 2017/18 enttäuschen. Der Umsatz verfehlte die Markterwartung, der freie Cashflow profitierte von geringeren Investitionen. Die Enel-Erwartungen für das EBITDA sowie den freien Cashflow liegen zudem unter der Markterwartung. Für Deutsche Telekom sind dies keine guten Nachrichten. Deutschen sind mit 12 Prozent Großaktionär bei dem britischen Wettbewerber.

Der italienische Versorger Enel (minus 1,3 Prozent) hat derweil im ersten Quartal dank seines Geschäftes mit erneuerbaren Energien und Energienetzen fast ein Fünftel mehr verdient, netto 1,17 Milliarden Euro. Der Umsatz sank dagegen um 2,2 Prozent auf 18,95 Milliarden Euro.

Royal Bank of Scotland (RBS) profitieren mit einem Plus von 4,5 Prozent davon, dass sich die Bank mit dem US-Justizministerium auf die Beilegung eines Rechtsstreits verständigt. Das US-Justizministerium wird seine Ermittlungen in der Angelegenheit gegen eine Zahlung von 4,9 Milliarden US-Dollar einstellen. Von diesem Betrag seien 3,46 Milliarden Dollar durch vorhandene Rückstellungen der RBS bereits gedeckt.

Im DAX sind Merck größter Gewinner. Der Kurs legt nachrichtenlos um 2,0 Prozent zu.

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 3.567,99 -0,05 -1,75 1,83

Stoxx-50 3.133,78 -0,20 -6,20 -1,39

DAX 13.014,72 0,55 71,66 0,75

MDAX 26.717,83 0,14 36,21 1,97

TecDAX 2.777,26 0,14 3,86 9,81

SDAX 12.551,93 0,56 70,20 5,60

FTSE 7.670,15 0,10 7,63 -0,33

CAC 5.536,20 0,03 1,58 4,21

Bund-Future 158,85 0,05 -0,23

DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8:30 Mi, 17:20 % YTD

EUR/USD 1,1866 +0,12% 1,1867 1,1861 -1,2%

EUR/JPY 130,35 +0,23% 130,30 130,14 -3,6%

EUR/CHF 1,1919 +0,06% 1,1916 1,1905 +1,8%

EUR/GBP 0,8768 +0,25% 0,8744 1,1450 -1,4%

USD/JPY 109,86 +0,12% 109,80 109,73 -2,5%

GBP/USD 1,3537 -0,10% 1,3573 1,3579 +0,2%

Bitcoin

BTC/USD 9.377,20 +1,3% 9.330,69 9.311,58 -31,3%

ANLEIHERENDITEN aktuell Vortag YTD absolut

Deutschland 2 Jahre -0,59 -0,59 0,03

Deutschland 10 Jahre 0,56 0,56 0,13

USA 2 Jahre 2,53 2,53 0,64

USA 10 Jahre 2,99 3,00 0,58

Japan 2 Jahre -0,14 -0,14 0,00

Japan 10 Jahre 0,05 0,05 0,00

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 71,60 71,14 +0,6% 0,46 +19,2%

Brent/ICE 77,67 77,21 +0,6% 0,46 +19,0%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.312,87 1.312,65 +0,0% +0,22 +0,8%

Silber (Spot) 16,53 16,51 +0,1% +0,02 -2,4%

Platin (Spot) 915,95 915,00 +0,1% +0,95 -1,5%

Kupfer-Future 3,06 3,05 +0,4% +0,01 -7,9%

Kontakt zum Autor: thomas.leppert@wsj.com

May 10, 2018 04:31 ET (08:31 GMT)