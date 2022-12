MÄRKTE EUROPA/DAX tritt auf der Stelle

FRANKFURT (Dow Jones)--Nach dem kleinen Schwächeanfall am Vortag sind die europäischen Aktienmärkte am Freitag kaum verändert in den Handel gestartet. So notiert der DAX am Morgen kaum verändert bei 13.920 Punkten, der Euro-Stoxx-50 tritt mit 3.822 Zählern ebenfalls auf der Stelle. Der Blick auf die Sektoren zeigt, dass die europäischen Minenwerte im Schnitt um 0,4 Prozent zulegen und damit den größten Gewinner stellen. Die technologiewerte stellen mit einem Abschlag von 0,4 Prozent dagegen den größten Verlierer.

Die Anleihen präsentieren sich am Morgen ebenfalls kaum verändert, der Euro handelt weiter nahe der Marke von 1,06 Dollar. Die Nachrichtenlage ist einen Tag vor Heiligabend wie zu erwarten dünn, so werden auch die Umsätze erwartet. Die wichtigen Termine des Tages sind die US-Daten am Nachmittag, im Vorfeld dürften die Umsätze allenfalls dahinplätschern.

Einem Impuls wird dabei der Entwicklung der persönlichen Ausgaben und Einkommen per November sowie dem PCE-Deflator zugemessen. Diesen erwarten die Volkswirte der NordLB mit einem Plus von 5,6 Prozent gegenüber dem Vorjahr, in der Kernrate bei 4,6 Prozent. Die Entwicklung wird von der US-Notenbank genau beobachtet. Die Fed strafft, wie auch die europäische Zentralbank, ihre Geldpolitik aggressiv in dem Bemühen, die Inflation zu bekämpfen.

Aus Europa steht das belgische Unternehmensvertrauen für Dezember auf der Agenda, es kann aufgrund seiner Struktur gute Hinweise auch für die konjunkturelle Tendenz ganz Eurolands liefern. Derweil gehen die Investmentbanker in London heute früher nach Hause, in Großbritannien endet der Börsenhandel bereits um 13:30 MEZ.

Positive Nachrichten aus dem Pharmasektor

Am deutschen Aktienmarkt tendieren Adidas und Puma leichter, dies wird an der Börse im Zusammenhang mit den stark steigenden Covid-Zahlen in China gesehen. Die Automobilwerte tendieren ebenfalls etwas leichter, VW verlieren 0,5, Porsche, Mercedes wie auch BMW notieren knapp im Minus. Hier dürften auch die Aussagen von Tesla-CEO Elon Musk belasten, der schwierige Zeiten auch für die Automobilindustrie im kommenden Jahr erwartet.

Kurz vor Jahresultimo hat die Merck KGaA (+1%) mit dem US-Biopharmaunternehmen Mersana Therapeutics eine Forschungskooperation und kommerzielle Lizenzvereinbarung geschlossen. Beide Unternehmen wollen laut Mitteilung "neuartige immunstimulatorische Antikörper-Wirkstoff-Konjugate" entwickeln.

In der Schweiz legen die Aktien von Basilea um 0,8 Prozent zu, nachdem das biopharmazeutische Unternehmen die Zulassung für Antimykotikum Cresemba in Japan bekanntgegeben hat.

Die Aktie von Roche (+0,3%) profitiert derweil von der Nachricht, dass die US-Tochter Genentech von der US-amerikanischen Gesundheitsbehörde FDA für das Krebsimmuntherapeutikum Lunsumio die Genehmigung in bestimmten Fällen erhalten hat.

===

Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 3.823,49 +0,0% 0,20 -11,1%

Stoxx-50 3.687,74 +0,1% 4,98 -3,4%

DAX 13.932,06 +0,1% 17,99 -12,3%

MDAX 25.148,60 +0,2% 43,15 -28,4%

TecDAX 2.911,56 +0,1% 3,57 -25,7%

SDAX 11.816,23 -0,1% -16,47 -28,0%

FTSE 7.472,38 +0,0% 3,10 +1,1%

CAC 6.516,72 -0,0% -1,25 -8,9%

Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD

Dt. Zehnjahresrendite 2,36 +0,01 +2,54

US-Zehnjahresrendite 3,68 +0,00 +2,17

DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8:42 Do, 17:15 % YTD

EUR/USD 1,0603 +0,0% 1,0613 1,0601 -6,8%

EUR/JPY 140,68 +0,2% 140,72 140,21 +7,5%

EUR/CHF 0,9887 +0,2% 0,9886 1,0750 -4,7%

EUR/GBP 0,8792 -0,2% 0,8805 0,8814 +4,6%

USD/JPY 132,66 +0,2% 132,50 132,27 +15,2%

GBP/USD 1,2056 +0,2% 1,2062 1,2028 -10,9%

USD/CNH (Offshore) 6,9969 -0,2% 6,9899 6,9979 +10,1%

Bitcoin

BTC/USD 16.829,86 +0,2% 16.837,16 16.628,27 -63,6%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 78,28 77,49 +1,0% +0,79 +13,9%

Brent/ICE 81,56 80,98 +0,7% +0,58 +12,6%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 85,80 91,94 -6,7% -6,14 +41,5%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.795,47 1.791,65 +0,2% +3,82 -1,9%

Silber (Spot) 23,73 23,63 +0,4% +0,10 +1,8%

Platin (Spot) 992,45 981,50 +1,1% +10,95 +2,3%

Kupfer-Future 0,00 3,75 0% 0 -14,9%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

===

