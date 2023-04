MÄRKTE EUROPA/DAX und Euro-Stoxx-50 auf neuen Jahreshochs

Von Herbert Rude

FRANKFURT (Dow Jones)--DAX und Euro-Stoxx-50 steigen am Dienstag auf neue Jahreshochs. Der DAX gewinnt am Nachmittag 0,6 Prozent auf 15.682 Punkte, das neue Jahreshoch liegt bei 15.737 Punkten. Der Euro-Stoxx-50 zieht um 0,5 Prozent auf 4.334 Punkte an. "Damit steht die Verschnaufpause der vergangenen Wochen vor dem Ende", so Marktanalyst Achim Matzke von Matzke Research. Nach der Jahresanfangsrally war der DAX da von 15.706 bis auf 14.450 Punkte zurückgekommen, gedrückt zunächst von Gewinnmitnahmen und schließlich noch von Panikverkäufen wegen der Furcht vor einer Bankenkrise. "Nun sieht es so aus, als ob sich die Konsolidierung trendbestätigend nach oben auflöst", so der Marktanalyst. Nächstes Ziel sei dann das Allzeithoch bei 16.290 Punkten.

Am Morgen hat die Zentralbank in Australien den Leitzins überraschend unverändert gelassen. Dies könnte als erstes Signal für Hoffnungen über ein Ende des Zinserhöhungszyklus gewertet werden, heißt es am Markt. Und die EU-Erzeugerpreise sind deutlich langsamer gestiegen als im Februar. Für gute Laune hat aber vor allem die monatliche Umfrage zu den Inflationserwartungen der Verbraucher durch die EZB gesorgt. Die Konsumenten erwarten, dass die Verbraucherpreise in den nächsten zwölf Monaten um 4,6 (im Januar noch 4,9) Prozent steigen werden. Auf Sicht von drei Jahren sahen sie die Inflation bei 2,4 (2,5) Prozent.

Autos kommen voran - guter US-Absatz

In Europa ziehen fast alle großen Stoxx-Branchenindizes mehr oder weniger stark an. Angeführt wird der Aufschwung vom Index der der Versicherer, der 1,4 Prozent gewinnt. Der Index der Autohersteller steigt um 0,8 Prozent. Im DAX steigen BMW um 1,6 Prozent, VW um 0,6 Prozent und Mercedes-Benz um 0,5 Prozent.

Der US-Automarkt hat einen guten Start in das neue Jahr verzeichnet und somit das schwierige Vorjahr hinter sich gelassen. Nach Schätzungen des Marktforschungsunternehmens J.D. Power sind in den ersten drei Monaten 3,5 Millionen Autos verkauft worden, was einem Anstieg um 6 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entspricht. Das beste Verkaufsergebnis unter den deutschen Herstellern erzielte Audi mit einem Plus von 49 Prozent auf 52.763 Fahrzeuge. Volkswagen erzielte in den drei Monaten ein Absatzplus von 4,4 Prozent auf 67.853 Autos. BMW steigerte den Absatz im Quartal um 11,9 Prozent auf 82.466 Fahrzeuge, wovon alleine auf die Marke Mini 7.284 Einheiten entfielen, eine Zunahme um 5,9 Prozent.

Deutlich erholen können sich auch BASF und Heidelbergcement, die beide um etwa 2 Prozent zulegen. Vonovia erholen sich um 1,6 Prozent. Wenig gefragt sind dagegen ausgewählte defensive Titel wie Symrise (-0,5%) und Siemens Healthineers (-0,3%).

Europäische Energiefirmen hinten - aber interessante Bewertung

Der Aufwärtsschub der Ölaktien vom Montag droht zur Eintagsfliege zu werden. Am Dienstag kann der Stoxx-Oil- and Gas dem weiter steigenden Ölpreis schon nicht mehr folgen und stellt mit einem Minus von 0,4 Prozent das Schlusslicht in Europa. Neben bullischen Aussagen wegen der Bewertung kursieren am Markt auch skeptische Stimmen. "Der Stoxx-Branchenindex notiert über den Ständen vom vergangenen März, obwohl der Ölpreis da mit 130 Dollar je Barrel viel höher gehandelt wurde", so ein Marktteilnehmer. "Das deutet daraufhin, dass das Potenzial ausgereizt ist und ein Anstieg Richtung 100 Dollar den Aktien möglicherweise gar nichts mehr bringt", sagt er.

Goldman Sachs hat am Montag die Prognose für den Ölpreis auf 100 Dollar erhöht. "Allerdings ist Goldman Sachs dafür bekannt, dass es beim Ölpreis häufig schief liegt", so der Marktteilnehmer. Er verweist unter anderem darauf, dass das Haus zum Ölpreishoch von 2008 150 Dollar als Ziel für das Barrel ausgegeben hatte.

Ulrich Stephan, Chefanlagestratege für Privat- und Firmenkunden der Deutschen Bank, meint, der Sektor sei aufgrund des günstigen Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) von 6,2 auf die erwarteten Gewinne und seiner hohen Profitabilität interessant. Er meint, eine steigende Nachfrage und der angeküdigten Förderkürzung machten einen Rücksetzer auf 60 US-Dollar pro Barrel unwahrscheinlich, und selbst dann wäre das KGV von knapp 11 noch nicht überdurchschnittlich hoch.

