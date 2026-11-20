DOW JONES--Die europäischen Börsen haben die Verluste am Freitag im Verlauf ausgebaut und mit erheblichen Abgaben geschlossen. Der Börsengang von Anthropic habe es nicht vermocht, die Märkte zu beruhigen, argumentierte QC Partners. Die nächste Verkaufswelle laufe und längst würden nicht mehr nur Technologieaktien verkauft. Marktstratege Thomas Altmann sprach von einer breiten Marktkrise, in der sämtliche Bewertungen hinterfragt würden und eine regelrechte Flucht aus Aktien zu beobachten sei. Zusätzlicher Verkaufsdruck komme von der Geldpolitik . Nach überraschend hohen Inflationsdaten seien die Erwartungen an weitere Zinserhöhungen gestiegen. Höhere Finanzierungskosten belasteten Wachstumsunternehmen, während festverzinsliche Anlagen wieder attraktiver würden.

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Der DAX sackte um 2,6 Prozent auf 24.803 Punkte ab, der Euro-Stoxx-50 fiel um 2,8 Prozent. Klar am Ende lagen Technologieaktien, deren Stoxx-Subindex um 5,3 Prozent nachgab. Am Anleihemarkt stiegen die Kurse und die Renditen sanken. Dies wurde als klarer Beleg gewertet, dass Anleger aus Aktien in Anleihen umschichteten und somit den vermeintlich sicheren Anleihehafen ansteuerten. "Risikoaversion ist wirklich das vorherrschende Sentiment", sagte Andrew Wells, Chief Investment Officer bei SanJac Alpha. Ein weiteres Signal für steigende Zinsen lieferten die deutschen Erzeugerpreise. Sie legten im Oktober auf Jahressicht um 8,1 Prozent zu und damit stärker als erwartet (7,4 Prozent) und deutlicher als im Vormonat (6,7 Prozent).

Aus dem Handel hieß es, dass die Verwerfungen rund um den Börsengang von Anthropic noch eine Weile andauern dürften. In den Portfolios werde Platz geschaffen, um den Mega-Börsengang zu finanzieren. Dabei würden vor allem Technologieaktien verkauft. Wenn Investoren einen derartigen Börsengang finanzierten, müssten sie dafür andere Beteiligungen reduzieren, erklärte Mohamed El-Erian, Wharton-Professor und ehemaliger Chef von Pimco. Daneben wurde im Handel auf die anhaltende Sorge vor geringeren KI-Investitionen verwiesen.

Im Technologiesektor verloren BE Semiconductor, ASML, STMicroelectronics, Infineon und Aixtron bis zu 10,8 Prozent. ASML schlossen auf dem niedrigsten Stand seit April. US-Bestrebungen, den Einsatz von US-Chips durch chinesische Firmen einzuschränken, bedrohten insbesondere ASML, urteilte Jefferies. Die Aktie des Halbleiterherstellers Soitec knickte wegen Gewinnmitnahmen nach der Rally des Vortages in Reaktion auf starke Geschäftszahlen und einen erhöhten Ausblick am Vortag um 11,9 Prozent ein. Auch Anbieter von Energieinfrastruktur für Rechenzentren wie Siemens Energy, Schneider Electric und ABB gaben um bis zu 6,6 Prozent nach.

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Es gab aber auch Gewinner. Fresenius Medical Care (FMC) stellten mit Aufschlägen von 2,4 Prozent den DAX-Gewinner. Hintergrund war eine Mitteilung des Medizintechnikkonzerns, laut der CEO Shervin Korangy FMC-Aktien im Wert von rund 500.000 Dollar erworben hat. Käufe von Vorstandsmitgliedern werden von Anlegern gerne als Vertrauensbeweis in das eigene Unternehmen gewertet. Auch Immobilienaktien entzogen sich dem Abverkauf. Stützend wirkten deutlich gesunkene Renditen an den Anleihemärkten, hier stiegen Kurse dank einer Flucht in die "sicheren Häfen". Vonovia gewannen 0,5 Prozent oder LEG 1,2 Prozent.

In Frankreich hatte der Stahlröhrenhersteller Vallourec Geschäftszahlen vorgelegt. Der Gewinn ging wie erwartet zurück. Dass die Aktie um 14,6 Prozent einbrach, erklärten Marktteilnehmer aber vor allem mit der Schwäche des Rohstoffsektors. Dort belasteten Sorgen, dass der Bau von Rechenzentren an Dynamik verlieren könnte. Salzgitter, Thyssenkrupp und Arcelormittal verloren bis zu 8 Prozent. Der Stoxx-Rohstoffindex gab um 1,5 Prozent nach.

Deutz sanken um weitere 0,6 Prozent. Der Motorenbauer, dessen Aktie zuletzt durch einen Leerverkäufer-Bericht unter Druck geraten war, hatte zu den Vorwürfen Stellung bezogen und zentrale Schlussfolgerungen als unbegründet zurückgewiesen. Für Dermapharm ging es um 2,1 Prozent nach unten. Die Finanzaufsicht Bafin hält den Konzernabschluss für 2025 für fehlerhaft. Eine Wertberichtigung auf eine Forderung sei nicht korrekt erfasst worden. Flatexdegiro stiegen dagegen mit der Mitteilung eines Aktienrückkaufs um 2,5 Prozent.

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Index Schluss* Entwicklung in % Seit Jahresbeginn (%)

Euro-Stoxx-50 5.942 -2,8 +5,6

Stoxx-50 5.186 -1,9 +7,5

Stoxx-600 626 -2,0 +7,8

DAX 24.803 -2,6 +4,0

FTSE-100 London 10.453 -1,0 +5,3

CAC-40 Paris 8.081 -1,9 -0,8

AEX Amsterdam 1.092 -2,4 +14,8

ATHEX-20 Athen 6.672 -2,0 +24,7

BEL-20 Brüssel 5.886 -1,5 +15,9

BUX Budapest 143.066 -3,8 +28,9

OMXH-25 Helsinki 6.090 -3,0 +6,8

OMXC-20 Kopenhagen 1.614 -1,2 +0,4

PSI 20 Lissabon 9.410 -1,4 +13,9

IBEX-35 Madrid 19.186 -1,6 +10,9

FTSE-MIB Mailand 49.941 -2,5 +11,1

OBX Oslo 1.976 -1,5 +23,6

PX Prag 2.636 -2,6 -1,9

OMXS-30 Stockholm 3.257 -2,5 +13,0

WIG-20 Warschau 151.744 -3,9 +34,7

ATX Wien 6.379 -2,7 +19,8

SMI Zürich 14.722 -1,0 +11,0

* gerundet

DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Do, 18:04

EUR/USD 1,0981 +0,1 0,0015 1,0966 1,0973

EUR/JPY 174,29 -0,5 -0,8300 175,12 175,2300

EUR/CHF 0,9212 -0,5 -0,0043 0,9255 0,9249

EUR/GBP 0,8379 +0,0 0,0003 0,8376 0,8375

USD/JPY 158,71 -0,6 -0,9600 159,67 159,6600

GBP/USD 1,3101 +0,1 0,0015 1,3086 1,3101

USD/CNY 6,677 +0,2 0,0105 6,6665 6,6665

USD/CNH 6,6745 -0,3 -0,0189 6,6934 6,6940

AUS/USD 0,6634 -0,3 -0,0022 0,6656 0,6658

Bitcoin/USD 59.311,71 -3,6 -2.190,89 61.502,60 62.297,86

ROHÖL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 83,42 +0,3 0,21 83,21

Brent/ICE 91,37 -0,7 -0,61 91,98

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 3.536,08 -2,4 -85,62 3.621,70

Silber 41,29 -3,4 -1,45 42,74

Platin 1.309,90 -2,6 -34,35 1.344,25

(Angaben ohne Gewähr)

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Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mpt/flf/mgo

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November 20, 2026 12:19 ET (17:19 GMT)