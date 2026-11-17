DOW JONES--Europas Börsen sind mit Verlusten in den Dienstag gestartet. Negative Vorgaben belasten, sie kommen insbesondere aus dem Technologiesektor. Der Nasdaq-Composite büßte mit den neuen KI-Unsicherheiten nach dem Rücktritt von Nvidia-Chef Jensen Huang 2,5 Prozent ein. Die Anleger warten nun auf die Nvidia-Geschäftszahlen am Abend, die potenziell als richtungweisend für die KI-Branche insgesamt gelten.

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Der DAX verliert 1,0 Prozent auf 26.330 Punkte, der Euro-Stoxx-50 gibt um 1,2 Prozent nach. Am Anleihemarkt geht es mit den Renditen nach unten, dahinter könnten Umschichtungen aus Aktien in Anleihen stecken angesichts der eingetrübten Stimmung für Aktien. Der Euro kann sich nach dem Rücksetzer der Vortage auf das niedrigste Niveau seit 19 Monaten etwas berappeln auf 1,1006 Dollar.

Der weiter gesunkene Ölpreis stützt nicht. Aktuell kostet Brent mit 92,50 Dollar fast 4 Dollar weniger als im Vortageshoch. Im Handel ist von sich verdichtenden Hinweisen auf einen sich abzeichnenden Angebotsüberhang die Rede angesichts der offenbar weiter zunehmenden Lieferungen aus der Krisenregion Naher Osten.

Bei den Nvidia-Daten am Abend wird es nicht nur um die reinen Zahlen gehen, sondern auch um die Frage, inwieweit der Konzern auch in Zukunft die Rolle der "Zentralbank für KI" übernehmen wird. Wie die Marktexperten von Julius Bär anmerken, ist mit Huang nicht nur einer der prominentesten Technologiegründer zurückgetreten, sondern auch ein Architekt des Finanzierungsnetzwerks. Als solcher habe er den Ausbau der künstlichen Intelligenz vorangetrieben, was zunehmend kritisch betrachtet werde. Am Donnerstag folgt dann mit dem Börsengang von Anthropic der nächste wichtige Lackmustest für den Technologie- und KI-Sektor.

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Schlusslicht bei den Branchen ist der Technologiesektor, dessen Stoxx-Subindex um 2,0 Prozent nachgibt. Auf die Stimmung drücken auch die wieder an Schärfe gewinnenden Handelsquerelen zwischen den USA und China. Die USA haben Richtlinien erlassen, um Chinas Zugriff auf fortschrittliche KI-Rechenleistung, einschließlich der KI-Chips von Nvidia, über entfernte Rechenzentren einzudämmen. Das US-Handelsministerium setzte Malaysia, Thailand, Indonesien, Singapur und Brasilien auf die Liste der Länder, die Exportbeschränkungen unterliegen. Lieferungen fortschrittlicher Chips in diese Länder erfordern nun Exportlizenzen.

Deutsche Bank brechen um 6,2 Prozent ein. Laut Medienberichten haben Whistleblower mehr als 15 Millionen interne Dokumente verschiedenen Medienorganisationen zugespielt haben. Der Spiegel und andere Medien, die die Dokumente ausgewertet haben, berichten unter anderem, dass die Deutsche Bank um Oligarchen warb und ihr Russlandgeschäft noch kurz vor Beginn des Ukrainekriegs ausbauen wollte. Zudem gehe es um die langjährige Geschäftsbeziehung zum Sexualstraftäter Jeffrey Epstein sowie um die Geschäfte der Deutschen Bank mit dem heutigen US-Präsidenten Donald Trump. Börsianer befürchten nun einen Reputationsschaden.

Ebenfalls im DAX geht es für Gea um 2,4 Prozent nach unten, nachdem der Anlagenbauer eine potenziell gewinnverwässernde Begebung einer Wandelanleihe angekündigt hat.

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Der sich weiter abschwächende TV-Werbemarkt macht der RTL Group zu schaffen. Die Bertelsmann-Tochter geht deswegen nur noch davon aus, das untere Ende der Prognosespannen für Umsatz und operatives Ergebnis im Gesamtjahr zu erreichen. Im Streaming-Geschäft läuft es dafür besser. Hier wurden die für 2026 angestrebte Abonnentenzahl von RTL+ und M6+ schon nach neun Monaten erreicht. Die Aktie verteuert sich um 2,7 Prozent.

Springer Nature hat sein organisches Umsatzwachstum in den ersten neun Monaten dank seiner Sparte Research leicht beschleunigt. Der Wissenschaftsverlag rechnet nun mit einem etwas höheren organischen Umsatzwachstum im Gesamtjahr als zuvor. Der Kurs gibt dennoch um 0,7 Prozent nach.

Zurich Insurance rechnet nach der Übernahme des Cyber-Versicherers Beazley nun mit 1,8 statt 1,0 Milliarden Dollar Kapitalsynergien. Die Aktie bewegt das aber kaum.

Auch bei Imperial Brands tut sich nach Neuigkeiten kursmäßig wenig. Das Tabakunternehmen streicht in den kommenden Jahren bis zu 4.600 Arbeitsplätze. Zuvor hatte der Konzern einen Umsatzrückgang infolge sinkender Tabakabsatzmengen gemeldet.

Im Tagesverlauf könnten noch Konjunkturdaten Akzente an den Börsen setzen. Am späten Vormittag steht die Veröffentlichung des ZEW-Index für November auf der Agenda. Am Nachmittag folgen aus den USA Einzelhandelsumsätze sowie Import- und Exportpreise, jeweils für Oktober. Bei den Einzelhandelsumsätzen wird im Konsens ein Plus von 0,2 Prozent gegenüber dem Vormonat erwartet, nachdem die hohen Energiepreise die Konsumlaune der US-Amerikaner getrübt haben.

Index zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 6.273,56 -1,2 -74,79 6.348,35 8,3

Stoxx-50 5.460,31 -0,9 -49,56 5.509,87 11,0

DAX 26.329,78 -1,0 -268,86 26.598,64 7,5

MDAX 30.136,66 -1,3 -391,60 27.039,42 -1,6

TecDAX 4.025,60 -1,0 -42,42 3.091,28 11,1

SDAX 17.548,67 -1,2 -209,82 13.062,07 2,2

FTSE 10.791,77 -0,8 -89,78 10.881,55 8,7

CAC 8.263,50 -1,1 -88,50 8.352,00 2,7

SMI 15.095,42 -0,6 -97,16 15.192,58 13,8

ATX 6.567,81 -1,0 -63,28 6.631,09 23,3

DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Mo, 17:19

EUR/USD 1,1004 +0,1 0,0008 1,0996 1,1005

EUR/JPY 174,92 -0,2 -0,4100 175,33 175,6000

EUR/CHF 0,9217 -0,2 -0,0017 0,9234 0,9237

EUR/GBP 0,8337 -0,0 -0,0002 0,8339 0,8344

USD/JPY 158,94 -0,3 -0,4700 159,41 159,5400

GBP/USD 1,3196 +0,1 0,0014 1,3182 1,3184

USD/CNY 6,6652 +0,0 0,0010 6,6642 6,6642

USD/CNH 6,6654 +0,0 0,0008 6,6646 6,6646

AUS/USD 0,6733 -0,0 -0,0003 0,6736 0,6749

Bitcoin/USD 64.355,59 -1,4 -931,69 65.287,28 64.522,35

ROHOEL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 86,08 +0,4 0,36 85,72

Brent/ICE 92,59 +0,2 0,15 92,44

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 3.862,75 +0,2 6,50 3.856,25

Silber 47,37 +0,7 0,35 47,01

Platin 1.449,95 +0,0 0,50 1.449,45

(Angaben ohne Gewähr)

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

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November 17, 2026 04:39 ET (09:39 GMT)