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MÄRKTE EUROPA/DAX vor "kleinem Verfall" vorsichtig aufwärts

Werte in diesem Artikel
Aktien
Antofagasta plc
43.21 EUR 0.17 EUR 0.39 %
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CTS Eventim
55.55 EUR -0.70 EUR -1.24 %
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Fielmann AG
38.70 EUR -0.50 EUR -1.28 %
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Fresenius SE & Co. KGaA
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thyssenkrupp AG
12.84 EUR 0.20 EUR 1.62 %
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DOW JONES--An den europäischen Aktienmärkten geht es am Freitag etwas nach oben. Die aktuelle Beruhigung an den Anleihemärkten wie auch ein stabiler Ölpreis bilden das Fundament für eine Erholung nach dem Rücksetzer am Vortag. Der DAX legt um 0,3 Prozent auf 26.061 Punkte zu, der Euro-Stoxx-50 notiert 0,4 Prozent im Plus. Dem kleinen Verfall am Terminmarkt wird kaum Impulskraft zugesprochen. Brent notiert mit 93,80 Dollar je Fass seitwärts, während der Euro knapp unter 1,17 Dollar gehandelt wird.

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Die am Morgen veröffentlichten Einkaufsmanager-Indizes aus Deutschland senden laut LBBW-Strategen Elmar Völkern ein ambivalentes Signal für die deutsche Wirtschaft im Hochsommer. Die Industrie befinde sich in einem lange nicht mehr gesehenen Stimmungshoch. Die Tatsache, dass die weltwirtschaftliche Nachfrage trotz der Folgen des Iran-Kriegs robust sei, überwiege offenbar die inländische Belastung durch die Niedrigwasserkrise. Der Dienstleistungssektor scheine dagegen in einem Sommer-Blues zu sein. Insgesamt wachsen die Bäume für die deutsche Wirtschaft also nicht in den Himmel. Die Lage sei jedoch günstiger, als es zu Beginn des Iran-Kriegs zu befürchten gewesen sei.

Nach einem etwas leichteren Start notieren Bundesanleihen im Verlauf kaum verändert. Nach der Volatilität der letzten beiden Handelstage scheint damit aktuell ein Gleichgewicht gefunden zu sein. Der Schritt von US-Finanzminister Scott Bessent, die Anleiherückkäufe in dieser Woche hochzufahren, sorgte hier jüngst für teils kräftige Bewegungen. "Das Hauptthema über Nacht war ein Verblassen des sogenannten 'Bessent-Puts', da die Märkte zu dem Schluss kamen, dass das Anleiherückkaufprogramm des Finanzministeriums nur eine kurzfristige Lösung bietet", erklärten Analysten von Commerzbank Research.

Mit Blick auf die Sektoren notieren Minenwerte europaweit 2,5 Prozent im Plus, Antofagasta legen um gut 4 Prozent zu. Beobachter verweisen auf die Erholung der Edelmetallpreise. Im MDAX geht es für Thyssenkrupp nach einem positiven Analystenkommentar um knapp 5 Prozent nach oben. Unter den Einzelwerten tendieren die Aktien von Fresenius Medical Care (FMC) 1 Prozent tiefer. Hier belastet leicht, dass Fresenius die Beteiligung an dem Dialyseanbieter weiter reduziert hat. Wie der DAX-Konzern mitteilte, verkauft er rund 7,8 Millionen FMC-Aktien im Wert von rund 300 Millionen Euro an ausgewählte institutionelle Investoren, was etwa 2,9 Prozent des Grundkapitals entspricht. Fresenius (-0,2%) erwartet einen Buchgewinn im niedrigen bis mittleren zweistelligen Millionen-Euro-Bereich.

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Unisono stufen Analysten die Zahlen zum zweiten Quartal von CTS Eventim als solide ein. So heißt es bei Jefferies, der Umsatzerlös habe um 4 Prozent über dem FactSet-Konsens gelegen, das bereinigte EBITDA 2 Prozent darüber. Die Kollegen bei der DZ Bank weisen derweil auf die etwas schwächere Marge hin, die Aktie verliert 4 Prozent.

Fielmann (-7,4%) leidet unter dem schwachen Konsum und senkte am Vorabend den Ausblick. Als Grund nannte das Unternehmen im Wesentlichen die schwache Konsumstimmung in Deutschland, auf das 61 Prozent des Konzernumsatzes entfallen. Die Analysten bei Stifel machten bereits jüngst einen vorsichtigeren Unterton aus im Hinblick auf das andauernd herausfordernde makroökonomische Umfeld. Die gestrige Ankündigung bestätige nun, dass sich die Markttrends in Deutschland über den Sommer nicht verbessert hätten.

===

INDEX zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 6.448,35 +0,4 26,29 6.422,06 11,3

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Stoxx-50 5.465,63 +0,1 4,75 5.460,88 11,1

DAX 26.061,46 +0,3 78,42 25.983,04 6,4

MDAX 31.889,74 +0,6 174,21 27.039,42 4,2

TecDAX 4.070,25 +0,1 4,91 3.091,28 12,4

SDAX 18.526,66 +0,2 29,06 13.062,07 7,9

FTSE 10.771,92 +0,2 23,76 10.748,16 8,5

CAC 8.468,09 +0,2 15,00 8.453,09 3,9

SMI 14.322,34 -0,3 -45,82 14.368,16 8,0

ATX 6.639,19 +1,1 71,95 6.567,24 24,6

DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Do, 17:03

EUR/USD 1,1692 +0,1 0,0014 1,1678 1,1685

EUR/JPY 185,7 -0,0 -0,0200 185,72 185,4400

EUR/CHF 0,9358 +0,1 0,0011 0,9347 0,9325

EUR/GBP 0,8571 +0,1 0,0006 0,8565 0,8567

USD/JPY 158,81 -0,2 -0,2400 159,05 158,6600

GBP/USD 1,3638 +0,1 0,0009 1,3629 1,3639

USD/CNY 6,7202 -0,0 -0,0023 6,7225 6,7230

USD/CNH 6,719 -0,1 -0,0052 6,7242 6,7221

AUS/USD 0,7155 +0,6 0,0044 0,7111 0,7126

Bitcoin/USD 77.166,99 +6,2 4.510,65 72.656,34 72.078,31

ROHOEL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 86,50 -0,4 -0,33 86,83

Brent/ICE 93,8 +0,0 0,02 93,78

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 4.569,69 +1,1 51,82 4.517,87

Silber 69,30 +1,8 1,22 68,07

Platin 1.886,45 +3,2 58,46 1.828,00

(Angaben ohne Gewähr)

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DJG/thl/cln

(END) Dow Jones Newswires

August 21, 2026 04:22 ET (08:22 GMT)

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DatumRatingAnalyst
14.08.26 thyssenkrupp Buy Deutsche Bank AG
14.08.26 thyssenkrupp Neutral JP Morgan Chase & Co.
13.08.26 thyssenkrupp Neutral JP Morgan Chase & Co.
13.08.26 thyssenkrupp Buy Jefferies & Company Inc.
22.07.26 thyssenkrupp Buy Deutsche Bank AG

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