MÄRKTE EUROPA/DAX vor US-Verbraucherpreisen in Lauerstellung

FRANKFURT (Dow Jones)--Die europäischen Aktienmärkte sind am Mittwoch kaum verändert gestartet. Der DAX legt um 0,2 Prozent auf 15.680 Punkte zu, der Euro-Stoxx-50 tritt mit 4.334 Zählern auf der Stelle. Am Vormittag wird mit einem abwartenden Geschäft bei erneut dünnen Umsätzen gerechnet. Den entscheidenden Impuls dürften die US-Verbraucherpreise (CPI) am frühen Nachmittag liefern. Sollten die Daten ein weiteres Nachlassen des Inflationsdrucks zeigen, dürften die Aktienmärkte auf Rallykurs gehen, da Anleger dann auf den nahenden Höhepunkt im Zinserhöhungszyklus setzen würden. Eine Zinserhöhung in drei Wochen wird der US-Notenbank noch zugebilligt, dann sollte der Wendepunkt erreicht sein. Kursgewinner dürften dann wie üblich die zinssensitiven Technologiewerte und langlaufende Anleihen sein.

Bei den US-Verbraucherpreisen geht der Markt von einem Anstieg von 5,1 Prozent gegenüber Vorjahr aus. Damit liegt die Gesamtrate sogar unter der erwarteten Kernrate von 5,6 Prozent, da der Rückgang der Energiepreise nun sogar dämpfend auf die Gesamtrate wirkt. Ob die Zinserwartungen bezüglich der Fed-Politik forciert werden oder nicht, hängt für die Zinsstrategen der Helaba insbesondere von der Entwicklung der Kern-Teuerungsrate ab. Sollte diese unverändert hoch bleiben, wovon auszugehen sei, werde die Fed im Mai wohl nachlegen. Dann dürfte das Ende der Fahnenstange aber erreicht sein. Zudem steht das Protokoll der vorangegangenen Fed-Sitzung vom 21./22. März im Blick. Derweil wird an der Börse davon ausgegangen, dass die Bank of Canada ihren Leitzins heute bei 4,5 Prozent bestätigt und damit weiter im Pausenmodus verharrt.

Luftverkehrsbranche erholt sich dynamisch

Die Luftverkehrsbranche setzt nach dem Absturz während der Covid-19-Pandemie ihre Erholung weltweit mit großen Schritten fort. Die Passagierkilometer stiegen im Februar weltweit um 55,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr und liegen nur noch 15,1 Prozent unter dem Vor-Pandemie-Niveau. Getragen wurde laut Ulrich Stephan, Chefanlagestratege für Privat- und Firmenkunden der Deutschen Bank, die jüngste Entwicklung vom asiatisch-pazifischen Raum. Die Nachfrage dort stieg um fast 380 Prozent. Die durchschnittliche Flugzeugauslastung stieg global um zehn Prozentpunkte auf fast 78 Prozent - das wirke sich positiv auf die Margen der Fluggesellschaften aus. Zudem lag der Durchschnittspreis für Kerosin Ende März bei 105 US-Dollar je Barrel, also 34 Prozent unter dem Vorjahresniveau. Der deutliche Rückgang des zweitgrößten Kostenblocks bei gleichzeitig steigender Nachfrage dürfte Stephan zufolge die Erträge der Fluggesellschaften deutlich ankurbeln. Während der Sektor der europäischen Reise- und Freizeitunternehmen seit Jahresbeginn 21 Prozent im Plus notiert, stieg die Aktie der Lufthansa bereits um 32 Prozent. Heute geht es für den Sektor wie auch für die Aktie der Lufthansa leicht nach unten.

Der Zwischenbericht von Repsol (+0,2%) für das erste Quartal deutet auf eine starke Upstream-Produktion hin. Damit könnten die Konsensschätzungen für das Quartal eher zu konservativ sein, heißt es von den Analysten der Citi in einer Einschätzung. Auch die Analysten von Jefferies gehen davon aus, dass der Zwischenbericht zu einem Anstieg der Konsensgewinnschätzung um rund 10 Prozent führen dürfte.

Kräftigen Druck auf die Aktien von Merck KGaA bringt eine Entscheidung der US-Arzneiaufsicht FDA. Die Aktien fallen gut 4 Prozent. Die FDA hat die Zulassung neuer Patienten zu einer Studie des MS-Mittels Evobrutinib vorerst gestoppt. Anlass für diese teilweise Aussetzung der klinischen Prüfung ("partial clinical hold") ist der Verdacht auf Leberschädigung durch das Medikament bei zwei Patienten.

Für die Aktie von Clearvise geht es um knapp 4 Prozent nach oben. Der unabhängige Produzent von Strom aus erneuerbaren Energien übertrifft auf Basis vorläufiger Zahlen für das Geschäftsjahr 2022 die zuletzt ausgegebenen Prognosebandbreiten für den Konzernumsatz und das bereinigte Konzern-EBITDA teils deutlich. Clearvise ist für die Analysten von Warburg der Top-Sektor-Tipp für das Jahr 2023. Unterstützt durch eine starke Bilanz dürften weitere Deals auf der Agenda stehen, um das Unternehmen als zweitgrößten börsennotierten unabhängigen Stromerzeuger in Deutschland zu etablieren.

Die Aktie des Immobilienkonzerns Aroundtown legt um 4 Prozent zu, nachdem die Analysten der Societe Generale das Votum um zwei Stufen auf Kaufen hochgenommen haben sollen.

===

Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 4.334,24 +0,0% 0,95 +14,3%

Stoxx-50 3.996,93 -0,1% -2,41 +9,5%

DAX 15.679,96 +0,2% 24,79 +12,6%

MDAX 27.455,96 +0,0% 6,12 +9,3%

TecDAX 3.308,07 +0,0% 0,03 +13,3%

SDAX 13.158,89 -0,1% -9,26 +10,3%

FTSE 7.808,71 +0,3% 22,99 +4,5%

CAC 7.409,83 +0,3% 19,55 +14,5%

Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD

Dt. Zehnjahresrendite 2,30 -0,01 -0,27

US-Zehnjahresrendite 3,43 +0,00 -0,45

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Uhr Di, 17:24 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0922 +0,1% 1,0912 1,0915 +2,0%

EUR/JPY 146,05 +0,1% 145,86 145,84 +4,1%

EUR/CHF 0,9863 +0,0% 1,1068 0,9864 -0,3%

EUR/GBP 0,8792 +0,1% 0,8782 0,8781 -0,7%

USD/JPY 133,71 +0,0% 133,67 133,63 +2,0%

GBP/USD 1,2422 -0,0% 1,2427 1,2430 +2,7%

USD/CNH 6,8924 -0,0% 6,8942 6,8964 -0,5%

Bitcoin

BTC/USD 30.054,12 -0,6% 30.240,17 30.199,39 +81,1%

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 81,67 81,53 +0,2% +0,14 +1,5%

Brent/ICE 85,94 85,61 +0,4% +0,33 +1,3%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 43,59 43,69 -0,2% -0,11 -43,3%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.013,51 2.002,90 +0,5% +10,61 +10,4%

Silber (Spot) 25,25 25,18 +0,3% +0,08 +5,4%

Platin (Spot) 1.006,25 998,50 +0,8% +7,75 -5,8%

Kupfer-Future 4,01 4,02 -0,2% -0,01 +5,2%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

===

