MÄRKTE EUROPA/DAX weiter auf Rekordkurs - Inflation stützt

FRANKFURT (Dow Jones)--Die europäischen Börsen haben zum Wochenausklang kaum verändert geschlossen. Aufschläge aus dem Verlauf wurden am Nachmittag wieder vollständig abgegeben. Teilnehmer sprachen von Gewinnmitnahmen vor dem Wochenende. Der DAX schloss wenig verändert bei 18.907 Punkten. Mit 18.971 Punkten markierte der Index im Handelsverlauf ein neues Rekordhoch. Der Euro-Stoxx-50 verlor 0,1 Prozent auf 4.963 Punkte.

Rückenwind kam von den Zinssenkungserwartungen, denn in der Eurozone liegt die Inflation nun mit 2,2 Prozent nur noch knapp über dem EZB-Ziel von 2 Prozent. Damit scheint die Tür zu Zinssenkungen weit aufgestoßen. Und die Entwicklung am deutschen Arbeitsmarkt zeigt, dass die Konjunkturschwäche auch hier langsam ihre Spuren hinterlässt. Das könnte den Spielraum bei den Lohnforderungen begrenzen, also zusätzliche Entspannung auf der Inflationsseite bringen.

Auch in den USA ist der Trend zu nachlassender Inflation intakt. Das von der US-Notenbank bevorzugte Inflationsmaß, der Deflator der Konsumausgaben (PCE), ist im Juni entgegen den Erwartungen in der Jahresrate nicht gestiegen. Nigel Green vom Vermögensverwalter deVere hält die Tür für einen großen Zinsschritt um 50 Basispunkte im September nun für weit geöffnet: "Die PCE-Daten zeigen einen nachhaltigen Trend der Disinflation", sagte er mit Blick auf die Entwicklung im Juli. Die Marktteilnehmer sollten sich im Umfeld der Notenbanksitzung auf neue Rekorde an Wall Street einstellen, so sein Rat. Das gelte sowohl für den S&P-500 als auch für den Nasdaq.

Technologieindex im Minus - Immobilienaktien erholt

Bei den Branchenindizes lag der Technologieindex mit 0,4 Prozent im Minus. Die Rote Laterne hatten allerdings die Öl- und Gaswerte. Ihr Stoxx-Index fiel um 0,9 Prozent, gedrückt von den fallenden Energiepreisen.

Auf der Gewinnerseite stand der Index der Immobilienaktien mit plus 1,4 Prozent an der Spitze. Damit wurde der Rückgang der vergangenen beiden Tage hier zum Einstieg genutzt. Im DAX erhöhten sich Vonovia um 1,7 Prozent und gehörten damit zu den größten Gewinnern. Im MDAX stiegen Aroundtown um 2,2 Prozent, TAG Immobilien und LEG Immobilien legten um jeweils 2,0 Prozent zu. Das Umfeld für die Branche ist mit der Erwartung sinkender Zinsen günstig. Außerdem zogen zuletzt die Preise für Wohnimmobilien in Deutschland wieder an.

Thyssenkrupp von Personalturbulenzen kaum bewegt

Unternehmensseitig war die Nachrichtenlage dünn. Die personellen Turbulenzen bei Thyssenkrupp Steel waren nach Einschätzung aus dem Handel kein wirkliches Thema für die Aktie. Grundsätzlich sei das dort herrschende Chaos aber negativ für das Papier zu werten; allerdings gebe es kaum noch Anleger, die in dem Papier investiert seien. Thyssenkrupp Steel hat im Streit um die Zukunft des Stahlgeschäfts nicht nur den CEO und zwei weitere Vorstände der Sparte, sondern auch Aufsichtsratschef Sigmar Gabriel verloren. Thyssenkrupp notierten auf niedrigem Niveau noch einmal 0,9 Prozent leichter.

Daimler Truck zogen um 0,3 Prozent an. Die Analysten von HSBC haben die Einstufung auf "Buy" erhöht. In Paris waren Credit Agricole (+2,6%) nach einer Kaufempfehlung der HSBC gesucht.

===

Index Schluss- Entwicklung Entwicklung Entwicklung

. stand absolut in % seit

. Jahresbeginn*

Euro-Stoxx-50 4.962,57 -3,70 -0,1% +9,7%

Stoxx-50 4.554,72 +1,52 +0,0% +11,2%

Stoxx-600 525,05 +0,48 +0,1% +9,6%

XETRA-DAX 18.906,92 +0,08 -0,0% +12,9%

FTSE-100 London 8.376,63 -3,01 -0,0% +8,4%

CAC-40 Paris 7.630,95 -10,00 -0,1% +1,2%

AEX Amsterdam 918,66 -5,12 -0,6% +16,8%

ATHEX-20 Athen 3.473,66 +5,78 +0,2% +11,2%

BEL-20 Bruessel 4.184,40 +9,74 +0,2% +12,9%

BUX Budapest 72.865,31 -328,48 -0,4% +20,2%

OMXH-25 Helsinki 4.679,71 +17,19 +0,4% +1,9%

ISE NAT. 30 Istanbul 10.842,86 +71,01 +0,7% +35,2%

OMXC-20 Kopenhagen 2.783,74 +30,42 +1,1% +21,9%

PSI 20 Lissabon 6.713,77 +46,38 +0,7% +5,7%

IBEX-35 Madrid 11.401,90 +43,30 +0,4% +12,9%

FTSE-MIB Mailand 34.372,67 +180,61 +0,5% +12,7%

OBX Oslo 1.347,07 +4,34 +0,3% +12,8%

PX Prag 1.594,52 +11,53 +0,7% +12,8%

OMXS-30 Stockholm 2.595,96 +8,06 +0,3% +8,3%

WIG-20 Warschau 2.412,16 +9,02 +0,4% +3,0%

ATX Wien 3.730,00 +23,91 +0,6% +7,3%

SMI Zuerich 12.436,59 +18,87 +0,2% +11,7%

*bezogen auf Schlusskurs vom Vortag

DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8:14 Do, 17:05 % YTD

EUR/USD 1,1057 -0,2% 1,1078 1,1068 +0,1%

EUR/JPY 161,35 +0,5% 160,57 160,85 +3,7%

EUR/CHF 0,9392 +0,1% 0,9393 0,9392 +1,2%

EUR/GBP 0,8423 +0,1% 0,8409 0,8414 -2,9%

USD/JPY 145,93 +0,7% 144,94 145,32 +3,6%

GBP/USD 1,3126 -0,3% 1,3174 1,3157 +3,2%

USD/CNH (Offshore) 7,0873 -0,1% 7,0815 7,0982 -0,5%

Bitcoin

BTC/USD 58.151,45 -2,3% 58.925,50 60.990,60 +33,5%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 74,07 75,91 -2,4% -1,84 +4,4%

Brent/ICE 78,85 79,94 -1,4% -1,09 +4,7%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 39,475 39,27 +0,5% +0,20 +18,2%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.501,95 2.521,29 -0,8% -19,34 +21,3%

Silber (Spot) 28,95 29,48 -1,8% -0,52 +21,8%

Platin (Spot) 932,00 942,50 -1,1% -10,50 -6,1%

Kupfer-Future 4,16 4,15 +0,4% +0,02 +5,6%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

===

