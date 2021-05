MÄRKTE EUROPA/DAX wieder unter 15.500er-Marke

FRANKFURT (Dow Jones)--Kaum verändert zeigen sich die europäischen Aktienmärkte am Mittwochmittag. Der DAX notiert weiter unter der Marke von 15.500 Punkten. Damit scheint die jüngst auf dem erhöhten Niveau zu beobachtende Abgabebereitschaft der Investoren erneut an den Markt zu kommen. Der DAX gibt 0,1 Prozent nach auf 15.445 Zähler, der Euro-Stoxx-50 notiert unverändert bei 4.034 Punkten. Nur die Züricher Börse liegt weiter auf Hausse-Kurs, der SMI steigt auf neue Allzeit-Hochs um 0,3 Prozent. Er profitiert von Umschichtungen in die defensiven Schwergewichte wie Nestle, Roche und Novartis.

Ein Entspannungssignal für die Börsen kommt zum Thema Corona: Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz ist wieder unter 50 gesunken. Bremsend wirkt aber der feste Euro über der 1,22er-Marke zum Dollar.

Lamborghini weckt Begehrlichkeiten

Dass Volkswagen auch sportliche Autos bauen kann, zeigt das erneute Interesse an der Tochter Lamborghini. Nun möchte die Schweizer Quantum-Gruppe laut Automobilwoche zusammen mit der britischen Investmentfirma Centricus die Audi-Tochter für 7,5 Milliarden Euro kaufen. Audi soll dies zwar ablehnen, am Markt wird damit aber wieder das Augenmerk auf die Bewertung des VW-Konzerns gerichtet.

Der starke Euro setzt aber Exportwerte unter Druck, VW fallen daher 0,6 Prozent. Auch Daimler und BMW notieren leicht im Minus. MTU geben sogar 1,4 Prozent nach. Deutsche Post legen hingegen 1,3 Prozent zu.

Delivery Hero gewinnen 0,6 Prozent. Das Unternehmen hat Teile seines Geschäfts in der Balkanregion an die spanische Lieferplattform Glovo verkauft. Bewertet wurden die Assets mit rund 170 Millionen Euro.

Marks & Spencer überrascht

Für den britischen Einzelhändler Marks & Spencer geht es nach guten Zahlen um 7 Prozent nach oben. Die Lebensmittel-Umsätze dürften davon profitieren, dass in den kommenden Monaten immer mehr Menschen an ihre Arbeitsplätze zurückkehren müssen. Für das Geschäftsjahr erwartet das Unternehmen nun einen Gewinn vor Steuern von 300 bis 350 Millionen Pfund, während der Konsens nur bei 299 Millionen liegt.

Aktien aus dem Sektor Travel and Leisure stehen an der Spitze der europäischen Branchen und legen 1 Prozent zu. Das liegt vor allem an den mittlerweile den Index prägenden Gaming-Aktien: Evolution Gaming steigen in Stockholm um 3,2 Prozent, Flutter ziehen in London um 1,9 Prozent an.

Trend bei europäischen Staatsanleihen geht zu positiven Renditen

Die Anzahl europäischer Anleihen mit negativer Rendite geht immer weiter zurück. Wie die Deutsche Bank errechnet hat, ist ihr Anteil am Gesamtbestand seit Jahresbeginn von 76 auf 50 Prozent geschrumpft, bei den Unternehmensanleihen von 50 auf 30 Prozent und bei Unternehmensanleihen mit fünf bis zehn Jahren Laufzeit sogar von 39 auf 3,5 Prozent. Ein Sprung der zehnjährigen Bundesanleihen zurück ins positive Rendite-Territorium werde den Trend verstärken, so Stratege Dirk Steffen.

Anleger warnt er aber vor den entstehenden Kursverlusten: "Zum Beispiel erlitt die im vergangenen Jahr emittierte einhundertjährige Staatsanleihe Österreichs durch den Renditeanstieg einen Kursverlust von 40 Prozent innerhalb von sechs Monaten".

===

Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 4.031,75 -0,11 -4,29 13,49

Stoxx-50 3.444,50 0,04 1,35 10,82

DAX 15.441,87 -0,15 -23,22 12,56

MDAX 32.843,55 0,40 131,69 6,65

TecDAX 3.416,44 0,55 18,76 6,34

SDAX 16.179,59 -0,02 -2,47 9,58

FTSE 7.012,74 -0,24 -17,05 8,81

CAC 6.391,98 0,03 1,71 15,14

Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD

Dt. Zehnjahresrendite -0,20 -0,04 -0,44

US-Zehnjahresrendite 1,56 0,01 -1,12

DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8:53h Do, 17:04 Uhr % YTD

EUR/USD 1,2236 -0,11% 1,2225 1,2215 +0,2%

EUR/JPY 133,23 -0,00% 132,97 132,98 +5,7%

EUR/CHF 1,0948 -0,17% 1,0960 1,0991 +1,3%

EUR/GBP 0,8634 -0,27% 0,8620 0,8629 -3,3%

USD/JPY 108,87 +0,10% 108,77 108,86 +5,4%

GBP/USD 1,4174 +0,19% 1,4181 1,4158 +3,7%

USD/CNH (Offshore) 6,3777 -0,52% 6,4351 6,4343 -1,9%

Bitcoin

BTC/USD 39.681,26 +4,43% 39.666,76 41.724,11 +36,6%

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 65,98 66,07 -0,1% -0,09 +36,0%

Brent/ICE 68,58 68,65 -0,1% -0,07 +33,4%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.908,53 1.899,40 +0,5% +9,13 +0,6%

Silber (Spot) 28,12 28,03 +0,3% +0,09 +6,5%

Platin (Spot) 1.206,45 1.195,68 +0,9% +10,78 +12,7%

Kupfer-Future 0,00 4,52 0% 0 +28,3%

===

