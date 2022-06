MÄRKTE EUROPA/DAX zur Pfingstpremiere freundlich

FRANKFURT (Dow Jones)--Freundlich fällt der Start zum erstmaligen Pfingsmontaghandel in Deutschland aus. Der DAX liegt 0,8 Prozent höher bei 14.582 Punkten. Der Euro-Stoxx-50 legt ähnlich deutlich zu. Die Vorgaben aus Asien sind günstig. An den chinesischen Börsen ging es um mehr als 1 Prozent nach oben, Tokio tendierte freundlich.

Börsianer sprechen von Konjunkturoptimismus, abzulesen an den vorne liegenden Subindizes der Auto-, Rohstoff- und Chemiewerte. Am Ende rangieren dagegen die als weniger zyklisch und defensiv geltenden Telekom- und Pharmatitel.

Teilnehmer rechnen insgesamt mit feiertäglicher Ruhe. Zum einen dürften in Deutschland viele Marktteilnehmer das Pfingstfest zu einem verlängerten Wochenende nutzen, zum anderen bleiben wegen des Pfingstfestes die Börsen in Österreich, Schweiz, Dänemark, Norwegen und Schweden geschlossen. Die Hoffnung auf einen ruhigen Handelstag könnte jedoch mit London kollidieren, denn dort kommen die Akteure gerade erst aus einem sehr langen Wochenende zurück. Wegen der Feierlichkeiten zum 70. Thronjubiläum der Queen ruhte dort das Geschäft am Donnerstag und Freitag, weshalb es einiges an Nachholpotenzial geben dürfte.

Im Fokus stehen weiter die Zinsen, umso mehr, als im Wochenverlauf die Zinsentscheidung der EZB ansteht. Am Freitag hatte der stark ausgefallene US-Arbeitsmarktbericht für Mai die ohnehin schon großen Inflationssorgen befeuert und damit auch Hoffnungen auf eine Zinserhöhungspause nach den zunächst fest erwarteten zwei Schritten um je 50 Basispunkte in den USA. Mittlerweile hat auch die EZB als Nachzügler zumindest die Weichen auf Zinserhöhung gestellt.

Vom Terminkalender kommen kaum Impulse, er ist angesichts des Feiertages fast leer. Aus China kam der Caixin-Einkaufsmanagerindex für den Dienstleistungsbereich. Er stieg im Mai deutlich auf 41,4, liegt aber noch klar im Kontraktion anzeigenden Bereich unter 50. Er reiht sich in die anderen bereits bekannten Indizes für den Servicesektor und die Industrie ein, die durchweg gestiegen sind. Hintergrund sind die eingeleiteten Lockerungen der Lockdown-Maßnahmen in China.

Veränderungen in DAX-Familie weitgehend wie erwartet

Überwiegend wie erwartet sind die Änderungen der Index-Zusammensetzungen der DAX-Familie ausgefallen. Für stärkere Kursbewegungen der betreffenden Aktien könnten Käufe von Indexfonds zur konkreten Umsetzung vom 17. auf den 20. Juni sorgen. Beiersdorf (+0,2%) kehrt in den DAX zurück, dafür muss Delivery Hero (+1,8%) weichen. Delivery Hero hatte im DAX die Nachfolge für Wirecard angetreten und die meiste Zeit mit einer Seitwärtsbewegung um dann dem Post-Covid-Kurseinbruch verbracht. Befreit vom Verkaufsdruck durch indexorientierte Fonds habe die Aktie nun die Chance, sich zu erholen, heißt es.

In den MDAX kommen neben Delivery Hero Encavis (-0,7%), Platz machen neben Beiersdorf Hypoport (+1,0%). Jungheinrich (+0,8%) haben Hypoport im Abstiegskampf noch auf der Schlussgeraden überholt und bleiben damit im MDAX. Allerdings ist das zunächst nur eine Gnadenfrist, denn auf der neuen Rangliste stehen sie auf einem Abstiegsplatz für die nächste ordentliche Überprüfung im September. Dann könnten sie ihren Platz nach dem aktuellen Stand an die Aktien der Deutschen Pfandbriefbank (+0,2%) verlieren. In den SDAX werden neben Hypoport, Hensoldt (-0,8%) und PNE (-0,6%)aufgenommen, dafür verlassen neben Encavis LPKF (+0,7%) und SGL (+0,9%) den Kleinwerteindex.

Beiersdorf verlieren derweil 2,0 Prozent gegen den freundlichen Markt. Hier hätten womöglich doch einige etwas voreilig auf eine DAX-Aufnahme gesetzt, sagt ein Händler und verweist zudem darauf, dass es auch bei der September-Überprüfung ungünstig mit einem Aufstieg für die Aktie aussehe, weil es keine offensichtlichen Abstiegskandidaten gebe.

Ölpreise steigen noch etwas weiter

Am Ölmarkt steigen die Preise nach dem kräftigen Schub am Freitag noch etwas weiter, wenn auch nur leicht um bis zu 0,4 Prozent. Saudi Aramco, der größte Ölförderer der Welt, hat seinen Verkaufspreis für die Region Ostasien deutlich angehoben. Laut Beobachtern dürfte dahinter die Erwartung einer weiter robusten Nachfrage stehen.

Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 3.824,60 +1,1% 40,94 -11,0%

Stoxx-50 3.671,55 +0,7% 24,46 -3,9%

DAX 14.581,96 +0,8% 121,87 -8,2%

MDAX 30.378,22 +0,5% 154,04 -13,5%

TecDAX 3.198,29 +0,7% 20,75 -18,4%

SDAX 13.880,39 +0,5% 66,25 -15,4%

FTSE 7.617,60 +1,1% 84,65 +2,0%

CAC 6.554,17 +1,1% 68,87 -8,4%

Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD

Dt. Zehnjahresrendite 1,26 -0,02 +1,44

US-Zehnjahresrendite 2,94 +0,00 +1,43

DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:36 Fr, 17:01 % YTD

EUR/USD 1,0736 +0,1% 1,0729 1,0721 -5,6%

EUR/JPY 140,24 -0,1% 140,18 140,14 +7,2%

EUR/CHF 1,0326 +0,1% 1,0322 1,0317 -0,5%

EUR/GBP 0,8569 -0,2% 0,8566 0,8562 +2,0%

USD/JPY 130,63 -0,2% 130,65 130,74 +13,5%

GBP/USD 1,2529 +0,3% 1,2523 1,2521 -7,4%

USD/CNH (Offshore) 6,6545 +0,1% 6,6588 6,6484 +4,7%

Bitcoin

BTC/USD 31.311,70 +4,6% 31.226,07 29.419,07 -32,3%

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 119,33 118,87 +0,4% 0,46 +64,0%

Brent/ICE 120,00 119,72 +0,2% 0,28 +59,1%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.853,09 1.851,15 +0,1% +1,94 +1,3%

Silber (Spot) 22,24 21,93 +1,4% +0,31 -4,6%

Platin (Spot) 1.026,80 1.012,99 +1,4% +13,81 +5,8%

Kupfer-Future 4,42 4,48 -1,3% -0,06 -0,8%

