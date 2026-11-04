MÄRKTE EUROPA/Demokraten-Sieg bei US-Wahl treibt DAX über 26.000 Punkte

04.11.26 13:17 Uhr

DOW JONES--Der klare Sieg der Demokraten bei den US-Zwischenwahlen sorgt zur Wochenmitte für Erleichterung an den europäischen Aktienmärkten. Die Demokraten haben mit deutlichem Vorsprung die Mehrheiten im US-Repräsentantenhaus und im Senat erobert, was das Regieren für US-Präsident Donald Trump wesentlich schwieriger machen dürfte. Für den DAX geht es um 1,5 Prozent auf 26.254 Punkte nach oben, womit er deutlicher über die Marke von 26.000 Punkten klettert. Der Euro-Stoxx-50 gewinnt 1,8 Prozent auf 6.253 Punkte. Daneben bringt eine Vielzahl von Quartalszahlen Bewegung in Einzelwerte.

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"Geteilte Machtverhältnisse dürften für mehr politische Kontinuität sorgen und die Wahrscheinlichkeit umfassender Änderungen bei Steuern, Staatsausgaben oder Regulierung verringern. Da sich größere innenpolitische Gesetzesvorhaben nun schwieriger durchsetzen lassen, könnte Präsident Trump seinen Schwerpunkt stärker auf Handel, Zölle und Außenpolitik verlagern", so Robert Greil, Chefstratege von Merck Finck.

Mit klareren Mehrheitsverhältnissen könnte zumindest die wahlbedingte Unsicherheit nachlassen, sagt Analyst Salah-Eddine Bouhmidi von IG. Die geopolitischen Risiken blieben jedoch bestehen. Insbesondere der Iran-Konflikt und eine mögliche Eskalation im Nahen Osten dürften die Anleger weiterhin beschäftigen.

Der europäische Technologiesektor gewinnt 0,4 Prozent. Damit werden Befürchtungen, dass die Demokraten die US-Technologie-Branche stärker regulieren und vor allem die großen KI-Unternehmen stärker kontrollieren könnten, zunächst in den Hintergrund gedrängt. Infineon steigen um 0,4 Prozent.

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Rückenwind erhalten die Aktien aus dem Bereich der Erneuerbaren Energien mit dem US-Wahlausgang. Die aktuellen Kursbewegungen spiegelten eher einen breiten Optimismus wider, dass das Schlimmste für den grünen Industrie-Sektor vorbei sein könnte, als konkrete gute Nachrichten, so Harry Braithwaite von Oxcap Analytics. Die Aktien von Vestas und Nordex steigen um 4,5 bzw. 7,1 Prozent. Für die Aktie von Orsted geht es um 7,4 Prozent aufwärts.

BMW muss erneut die Prognose für dieses Jahr senken. Belastet von erweiterten und intensivierten Portfolio- und Strukturmaßnahmen rechnet der Automobilhersteller 2026 mit einer operativen Rendite im Autogeschäft von plus 0,5 bis minus 0,5 Prozent. Bisher hatte BMW nach der Gewinnwarnung im Sommer die Marge im Korridor von 1 bis 3 Prozent erwartet. BMW habe mit der Entscheidung, sein Restrukturierungsprogramm und seine Portfolioänderungen zu intensivieren und zu beschleunigen, einen willkommenen Schritt getan, heißt es von der Citi. Die Aktie steigt um 0,9 Prozent.

Raiffeisen bescheinigt Fresenius starke Drittquartalszahlen. Sowohl Umsatz als auch Gewinn legten spürbar zu - getragen durch Wachstum der beiden Sparten Kabi und Helios. Für das Gesamtjahr 2026 bleibe die Geschäftsführung optimistisch. Fresenius steigen um 0,6 Prozent.

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Continental (+5,1%) hat nach einem überraschend hohen Gewinn im dritten Quartal 2026 ihre Jahresziele für die operative Rendite nach oben angepasst. Der Reifenhersteller profitierte im Dreimonatszeitraum von einer robusten operativen Entwicklung in seinem Kerngeschäft mit Pkw-Reifen, insbesondere in den Regionen Europa und Asien-Pazifik.

Bayer (+3,2%) bekommt für sein Lungenkrebsmedikament Sevabertinib nun auch eine Erstlinienzulassung in China.

Der Wafer-Hersteller Siltronic (+5,3%) hat nach kräftigen Steigerungen bei Umsatz, operativem Gewinn EBITDA und entsprechenden Margenverbesserungen im dritten Quartal die Umsatzprognose für das Gesamtjahr angehoben. Fundamental untermauere das Zahlenwerk den Erholungskurs, da die Mengennachfrage deutlich anziehe, die Kapazitätsauslastung steige und sich sowohl Ergebnis als auch Cashflow sequenziell verbesserten, so die DZ Bank.

DAX-Gewinner mit einem Plus von 8,8 Prozent sind Heidelberg Materials. Der Baustoff-Konzern hat bei 10 Prozent Wachstum im dritten Quartal 9 Prozent mehr operativen Gewinn eingefahren als im Vorjahr. Laut Raiffeisen hat der Konzern die Umsatz- und Ergebniserwartungen geschlagen. An der Prognose hält das Unternehmen fest.

Für die Papiere von Auto1 geht es um 4,1 Prozent nach unten. Auf Konzernebene habe der Online-Gebrauchtwagenhändler die Markterwartungen bei den Absatzzahlen um 1 Prozent und beim bereinigten EBITDA um 3 Prozent verfehlt, merkt die Citi an. Für Verunsicherung sorge die Präzisierung des Ganzjahresausblicks 2026. Das Management rechne bei den Stückzahlen und beim Rohertrag im Groß- und im Einzelhandel (Autohero) nun nur noch mit Werten im mittleren Bereich der Prognosespanne, während das bereinigte Konzern-EBITDA an das untere Ende der Zielkorridors gesteuert werde.

Novo Nordisk (+4%) hat die Prognose für das Gesamtjahr angehoben. Der dänische Pharmakonzern begründete dies mit verbesserten Aussichten für seine wichtigsten Medikamente gegen Adipositas und Diabetes, insbesondere in Märkten außerhalb der USA.

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Index zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 6.252,53 +1,8 107,97 6.144,56 8,0

Stoxx-50 5.436,63 +1,4 75,66 5.360,97 10,5

DAX 26.254,08 +1,5 389,46 25.864,62 7,2

MDAX 31.187,35 +1,4 443,99 27.039,42 1,9

TecDAX 4.140,73 +1,2 48,14 3.091,28 14,3

SDAX 18.238,58 +1,2 221,50 13.062,07 6,2

FTSE 10.777,94 +1,3 139,51 10.638,43 8,5

CAC 8.142,07 +1,5 121,76 8.020,31 -0,1

SMI 14.885,96 +1,0 142,87 14.743,09 12,2

ATX 6.613,59 +3,4 217,46 6.396,13 24,2

DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Mo, 17:20 Uhr

EUR/USD 1,1251 +0,5 0,0058 1,1193 1,1196

EUR/JPY 178,22 +0,4 0,6300 177,59 176,7200

EUR/CHF 0,9192 +0,1 0,0007 0,9185 0,9177

EUR/GBP 0,8344 +0,1 0,0007 0,8337 0,8341

USD/JPY 158,39 -0,2 -0,2700 158,66 157,8300

GBP/USD 1,3483 +0,5 0,0072 1,3411 1,3414

USD/CNY 6,672 +0,0 0,0019 6,6701 6,6480

USD/CNH 6,6707 +0,0 0,0008 6,6699 6,6471

AUS/USD 0,701 +0,6 0,0044 0,6966 0,7015

Bitcoin/USD 78.257,13 +0,5 416,78 77.840,35 77.353,25

ROHÖL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 95,21 -0,9 -0,88 96,09

Brent/ICE 102,05 -1,5 -1,55 103,60

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 4.040,66 +2,9 112,41 3.928,25

Silber 51,96 +4,4 2,19 49,77

Platin 1.456,43 +2,9 40,40 1.416,02

(Angaben ohne Gewähr)

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Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

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November 04, 2026 07:18 ET (12:18 GMT)