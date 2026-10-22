MÄRKTE EUROPA/Deutlichere Abgaben - Berichtssaison liefert Impulse

22.10.26 09:50 Uhr

DOW JONES--Kräftig abwärts geht es mit den europäischen Aktienmärkten am Donnerstag. Teilnehmer rechnen mit einem insgesamt recht nervösen Geschäft. Die Hoffnungen auf einen Frieden im Nahen Osten sind wieder gedämpft, dafür rücken US-Verhandlungen mit Russland hinter dem Rücken der Ukraine in den Fokus. "Der Markt muss sich auf Volatilität einstellen, vor den US-Zwischenwahlen ist bei Trump jetzt alles möglich", sagt ein Händler. Die US-Wahl ist am 3. November. Dazu kommen als weiterer Belastungsfaktor die wieder steigenden Ölpreise. Ein Fass der Sorte Brent erhöht sich um 2,6 Prozent auf 111,63 US-Dollar. Die nun auch in Europa stark anlaufende Berichtssaison sei dagegen eine willkommene Abwechslung von den geopolitischen Spannungen, heißt es.

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Der DAX sinkt um 0,9 Prozent auf 25.418 Punkte. Für den Euro-Stoxx-50 geht es um 1,4 Prozent auf 6.122 Punkte nach unten.

Der europäische Technologie-Sektor verliert 1,7 Prozent. Teilnehmer verweisen hier auf die negativen Vorgaben aus Asien, wo sich vor allem Halbleiter- und KI-Werte mit kräftigen Verlusten zeigten. Durchwachsen ausgefallene Quartalszahlen von US-Technologieunternehmen können die Bedenken im Hinblick auf die Rentabilität der hohen KI-Investitionen nicht beruhigen. Während bei Tesla die Investitionsprognose gesenkt wurde, wurde sie bei Meta Platforms angehoben. Der Halbleiterausrüster Lam Research wartete mit einer schwächer als erwarteten Gewinnprognose auf. Die Aktien von Infineon geben um 2,8 Prozent nach, die Papiere von ASML und STMicro fallen um jeweils 3,2 Prozent.

Bei den Einzelwerten geht es für die SAP-Aktie um 0,7 Prozent nach oben. Als "sehr ordentlich" werden die Zahlen des Software-Konzerns im Handel kommentiert. Im Cloud-Geschäft konnten die Erwartungen leicht übertroffen werden, und der Ausblick wird wieder optimistischer. Der Ausblick für die Cloud-Erlöse für 2026 wird am oberen Rand der bisher genannten Spanne von 25,8 bis 26,2 Milliarden Euro gesehen.

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Kritisch sehen die Analysten von Baader hingegen die mangelnde Transparenz bezüglich des konkreten Beitrags von Künstlicher Intelligenz. SAP veröffentliche bislang keine genauen Kennzahlen zu KI-generierten Umsätzen oder dem KI-Anteil am Auftragsbestand. Nach Ansicht des Analysehauses muss SAP hier im kommenden Jahresbericht konkrete Daten liefern, um den Bewertungsabschlag der Aktie abzubauen.

Der schwedische Finanzinvestor EQT greift nach Qiagen: Gemeinsam mit den Staats- und Pensionsfonds ADIA und CPP unterbreiten die Schweden ein freiwilliges Barübernahmeangebot für den Diagnostik- und Laborausrüster. Mit 46,50 Euro je Aktie bietet das Konsortium einen Aufschlag von gut 40 Prozent auf den unbeeinflussten Kurs vom 8. Juli und bewertet Qiagen mit insgesamt 10,8 Milliarden Euro. Die Qiagen-Aktie gewinnt 5,4 Prozent auf 45,14 Euro.

Sartorius hat in den ersten neun Monaten mehr umgesetzt und verdient als erwartet. Aufgrund der positiven Geschäftsentwicklung und der anhaltend positiven Entwicklung der relevanten Endmärkte bestätigt der Vorstand seine Gesamtjahresprognose für den Konzern und die Sparte Bioprocess Solutions. Die Titel steigen um 3,1 Prozent.

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Für Flatexdegiro geht es um 2,5 Prozent nach unten. Die Ergebnisse für das dritte Quartal haben leicht unter den Erwartungen gelegen, heißt es von der Deutschen Bank. Die Provisionserträge hätten die Erwartungen um 5 Prozent verfehlt, was eine geringere Monetarisierung widerspiegele, die wahrscheinlich auf einen ungünstigen Produktmix zurückzuführen sei. Die Prognose für das Geschäftsjahr 2026 sei bestätigt worden.

Quartalszahlen gibt es auch aus der Schweiz. Als "überraschend stark" bezeichnen Händler die Zahlen von Nestle zum dritten Quartal. "Gerade am Derivatemarkt war man deutlich skeptischer und ist stark abgesichert in die Zahlen gegangen", sagt ein Händler: "Das spricht klar für eine Erleicherungsrally". Überraschend sei dabei weniger der Beitrag von Preiserhöhungen zum Umsatz, sondern dass auch das Volumen diesmal nicht enttäuscht habe. Die Papiere steigen um 2,1 Prozent.

Als "relativ unspektakulär" bis "gut" werden die Umsatzzahlen von Roche im Handel kommentiert. Die Umsatzerwartungen seien je nach Segment sogar übertroffen worden. Vor allem die Sparten Pharma und Diagnostik liefen gut. Wie von Anlegern erhofft ließ auch der Druck vom zu starken Franken etwas nach, der Jahresausblick wurde bestätigt. Die Titel fallen um 1,1 Prozent.

Die Aktien des Logistikkonzerns Kuehne + Nagel steigen nach Zahlen um 0,9 Prozent. "Wegen der Lage um Hormus hat der Markt zu sehr auf die Container-Schifffahrt geachtet und die anderen Segmente vernachlässigt", sagt ein Händler. Dabei sei besonders das Volumen-Wachstum in der Luftfahrt beeindruckend. Entsprechend lagen die Gewinnziffern im dritten Quartal deutlich über der Erwartung und der Jahresausblick für das EBIT sei erhöht worden.

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Index zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 6.121,93 -1,4 -85,59 6.207,52 5,7

Stoxx-50 5.361,31 -0,9 -48,29 5.409,60 9,0

DAX 25.418,27 -0,9 -226,77 25.645,04 3,8

MDAX 30.289,48 -1,2 -361,31 27.039,42 -1,1

TecDAX 4.061,82 -0,2 -5,94 3.091,28 12,1

SDAX 18.258,40 -1,2 -224,65 13.062,07 6,3

FTSE 10.686,44 -0,6 -66,44 10.752,88 7,6

CAC 7.826,76 -1,2 -94,92 7.921,68 -4,0

SMI 14.529,06 -0,2 -23,33 14.552,39 9,5

ATX 6.419,81 -2,2 -145,89 6.565,70 20,5

DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Mi, 17:31

EUR/USD 1,1242 +0,1 0,0010 1,1232 1,1225

EUR/JPY 176,59 -0,6 -1,0300 177,62 177,4100

EUR/CHF 0,922 -0,4 -0,0039 0,9259 0,9259

EUR/GBP 0,8384 0,0 0,0000 0,8384 0,8379

USD/JPY 157,09 -0,7 -1,0400 158,13 158,0400

GBP/USD 1,3406 +0,1 0,0012 1,3394 1,3390

USD/CNY 6,6733 -0,0 -0,0025 6,6758 6,6758

USD/CNH 6,6726 -0,0 -0,0011 6,6737 6,6749

AUS/USD 0,7015 -0,2 -0,0012 0,7027 0,7029

Bitcoin/USD 82.209,43 -2,9 -2.426,54 84.635,97 84.436,63

ROHÖL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 99,46 +2,4 2,31 97,15

Brent/ICE 111,63 +2,6 2,81 108,82

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 4.095,48 -1,1 -44,90 4.140,38

Silber 56,05 -3,3 -1,92 57,97

Platin 1.594,84 -2,1 -33,57 1.628,41

(Angaben ohne Gewähr)

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Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros/uxd

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October 22, 2026 03:51 ET (07:51 GMT)