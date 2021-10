MÄRKTE EUROPA/Deutliches Plus - Gute Laune nach US-Bankzahlen

FRANKFURT (Dow Jones)--Kräftig im Plus zeigen sich Europas Börsen am Donnerstagnachmittag. Der DAX baut sein Plus aus auf 1,2 Prozent auf 15.378 Punkte, für den Euro-Stoxx-50 geht es sogar 1,5 Prozent auf 4.138 Zähler nach oben dank starker Rohstoff- und Technologiewerte. Gute US-Vorgaben treiben zudem, denn dort haben die Quartalszahlen von allen fünf Großbanken ihre Schätzungen überbieten können. Dies zieht Europas Bankensektor um 1,5 Prozent nach oben. Deutsche Bank im DAX klettern sogar um 1,9 Prozent.

Den DAX stützen gut nachgefragte Konjunktur- und Auto-Aktien. Am Markt macht sich etwas Hoffnung breit, dass zumindest das Top der Inflationsentwicklung in Sicht sei. Denn die US-Erzeugerpreise (PPI) im September stiegen zwar deutlich um 0,5 Prozent zum Vormonat, jedoch hatte sich der Markt sogar schon auf 0,6 Prozent mehr eingestellt. Zum Vorjahr sind das 8,6 Prozent mehr. Gleichzeitig zeigten der Rückgang der US-Erstanträge das Bild eines starken Arbeitsmarktes.

Die Hoffnung auf ein Inflations-Top begrenzt auch die Aussicht auf künftige Zinserhöhungen. Vor allem Technologiewerte profitieren davon. Infineon steigen um 2,3 Prozent, ASML sogar um 3,4 Prozent.

Adidas mit schüttet Milliarden aus

Für gute Laune bei Adidas sorgt die Ankündigung von kräftigen Ausschüttungen an die Aktionäre. Die Aktien legen 1,5 Prozent zu. Adidas will dieses Jahr noch zusätzlich für 450 Millionen Euro Aktien zurückkaufen, was eine Ausschüttung von rund 1 Milliarde Euro für das gesamte Jahr bedeuten würde. Die Ausschüttung ist eine Folge der Trennung von Reebok.

Die Hoffnung auf ein Belebung der Reisetätigkeit lässt auch Reisewerte wieder durchstarten. Für Fluglinien wie Easyjet und IAG geht es bis zu 3,8 Prozent nach oben.

Gut kommt der erhöhte Ausblick vom Werbekonzern Publicis an, die Aktien steigen 2 Prozent. Die Analysten der Citi loben das starke organische Wachstum, das mit 11,2 Prozent im dritten Quartal deutlich über den erwarteten 7,8 Prozent lag. Börsianer werten steigende Aufträge für Werbeunternehmen als Indikator für eine starke Belebung der gesamten Wirtschaft und damit positiv für die Börsen.

Beim digitalen Zahlungsdienstleister Adyen geht es 3,4 Prozent höher. Die Jefferies-Analysten halten das Unternehmen für bestens positioniert, um von der Bezahlung via Internet zu profitieren.

Beim Navi-Hersteller Tomtom berappeln sich die Aktien nach 5 Prozent Minus sogar auf 3 Prozent Plus. Tomtom sieht zwar den freien Cashflow nur noch bei 2 statt 5 Prozent des Umsatzes, dies gehe jedoch nur auf die bekannten Probleme in der Lieferkette zurück, heißt es.

Südzucker klettern um 0,5 Prozent. Nachdem die Tochter Cropenergies am Vortag beim Gewinn enttäuschte, hebt die Mutter den Ausblick 2021/22 beim Umsatz leicht an.

Für die Aktie von Nordex geht es mit 1,2 Prozent weiter nach oben. Im dritten Quartal 2021 erhielt die Nordex Group Aufträge für 389 Windenergieanlagen mit einer Nennleistung von insgesamt 1.829 Megawatt (MW) nach 1.229 MW im Vorjahr.

