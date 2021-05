MÄRKTE EUROPA/Dreh ins Plus - Airbus heben ab

FRANKFURT (Dow Jones)--Nach einem verhaltenen Start in den Tag drehen die europäischen Aktienmärkte am Donnerstagnachmittag ins Plus. Unterstützung kommt dabei von der Wall Street, wo der Dow-Jones-Index im frühen Handel deutlicher im Plus notiert. Der DAX legt um 0,2 Prozent zu auf 15.480 Punkte, der Euro-Stoxx-50 notiert 0,5 Prozent höher bei 4.055 Punkten und damit in Tuchfühlung mit dem Jahreshoch. Hier kommt Rückenwind vom Sektor der Minenwerte, der nach dem Rücksetzer der vergangenen Tage um gut 3 Prozent zulegen kann. Der Euro bröckelt etwas ab, mit rund 1,2190 Dollar wird er gut 0,70 Cent unter den jüngsten Hochs gehandelt.

Bayer mit gescheitertem US-Vergleich unter Druck

Für die Aktie von Bayer geht es um 4,1 Prozent nach unten. Die richterliche Ablehnung des 2-Milliarden-Dollar-Vergleichsvorschlags von Bayer zur Beilegung zukünftiger Glyphosat-Klagen ist laut Warburg zwar ein Rückschlag, kommt aber nach den Äußerungen des Richters Vince Chhabria während der jüngsten Anhörung nicht ganz unerwartet. Nach dem Verständnis der Analysten wird Bayer bestehende Forderungen weiter wie bislang praktiziert abwickeln. Dafür seien Rückstellungen von 9 Milliarden Dollar vorgenommen worden. Der Umgang mit dem Problem möglicher zukünftiger weiterer Schadenersatzforderungen bedürfe eines neuen und pragmatischeren Ansatzes. Vor diesem Hintergrund werde kurzfristig einige Unsicherheit bestehen bleiben, was sich negativ auf die Stimmung für die Aktie auswirken könnte.

K+S setzen ihre Rally vom Vortag fort und legen um weitere 5,4 Prozent zu. "Aktuell treiben Aussagen der EU, dass breite Wirtschaftssanktionen gegen Belarus vorbereitet werden", sagt ein Händler. Damit könnte der K+S-Konkurrent Belaruskali vom Markt verdrängt werden. Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell hat die Mitgliedstaaten aufgefordert, schnell über die geplanten Wirtschaftssanktionen gegen Belarus zu entscheiden. In einem Interview mit der Nachrichtenagentur AFP wies Borrell explizit darauf hin, dass Belarus "ein wichtiger Kaliexporteur" sei. Die Ausfuhren von Kalisalz liefen dabei über die baltischen Staaten und brächten Minsk jährlich 2,5 Milliarden Dollar ein.

Airbus beflügelt die Branche

Auf der Gewinnerseite stehen die Aktien von Airbus mit einem Plus von knapp 10 Prozent, positiv für die gesamte Branche werden die Aussagen des Unternehmens gewertet. Die Produktionssteigerung von Airbus signalisiert nach Einschätzung von Oddo BHF Zuversicht hinsichtlich der Erholung der Luftfahrtindustrie in Europa nach der Covid-19-Pandemie. Die Analysten hatten zwar eine positive Aussage erwartet, doch sei das Tempo der Beschleunigung deutlich höher als ihre optimistischsten Annahmen. In Folge legen MTU um 3,5 Prozent zu, Rolls-Royce steigen in London um 5,6 Prozent.

Im MDAX fallen Puma um 2,1 Prozent. Hier belastet, dass sich der Großaktionär Kering von weiteren 5,9 Prozent am Unternehmen getrennt hat. Das ist allerdings keine Überraschung, wie es am Markt heißt. Mit dem Schritt sei gerechnet worden. "Die Aktien gehen an institutionelle Investoren, die sie weiter halten werden", sagt ein Händler. Zudem dürfte der latente Verkaufsüberhang bei Puma damit beseitigt sein, weil Kering ihre restlichen 4 Prozent marktneutral über eine bis nächstes Jahr laufende Wandelanleihe abgeben könnte.

Ordentliche Quartalszahlen hat Aroundtown geliefert, heißt es im Handel. Sowohl Umsatz als auch der Funds From Operations (FFO) hätten im ersten Quartal leicht über den Analystenprognosen gelegen. Im Fokus stünden die Zahlen allerdings nach dem Vonovia-Kauf von Deutsche Wohnen nicht. "Die noch verbliebenen Unternehmen am Markt werden gerade danach abgeklopft, wer als nächstes aufgekauft werden könnte", meint ein Händler. Aroundtown gewinnen 1,1 Prozent.

===

Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 4.049,16 0,43 17,49 13,98

Stoxx-50 3.450,25 0,19 6,63 11,00

DAX 15.456,85 0,04 6,13 12,67

MDAX 33.018,92 0,73 238,56 7,22

TecDAX 3.376,04 -0,85 -28,90 5,08

SDAX 16.251,74 0,31 50,90 10,07

FTSE 7.027,98 0,01 1,05 8,77

CAC 6.455,64 1,00 64,04 16,29

Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD

Dt. Zehnjahresrendite -0,18 0,03 -0,42

US-Zehnjahresrendite 1,61 0,03 -1,07

DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8:53h Do, 17:04 Uhr % YTD

EUR/USD 1,2200 +0,05% 1,2225 1,2215 -0,1%

EUR/JPY 133,53 +0,34% 132,97 132,98 +5,9%

EUR/CHF 1,0974 +0,22% 1,0960 1,0991 +1,5%

EUR/GBP 0,8608 -0,32% 0,8620 0,8629 -3,6%

USD/JPY 109,47 +0,30% 108,77 108,86 +6,0%

GBP/USD 1,4172 +0,36% 1,4181 1,4158 +3,7%

USD/CNH (Offshore) 6,3779 -0,05% 6,4351 6,4343 -1,9%

Bitcoin

BTC/USD 40.114,76 +2,61% 39.666,76 41.724,11 +38,1%

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 66,13 66,21 -0,1% -0,08 +36,3%

Brent/ICE 68,57 68,87 -0,4% -0,30 +33,4%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.892,24 1.896,63 -0,2% -4,40 -0,3%

Silber (Spot) 27,66 27,73 -0,2% -0,06 +4,8%

Platin (Spot) 1.180,30 1.194,50 -1,2% -14,20 +10,3%

Kupfer-Future 0,00 4,53 0% 0 +28,6%

===

