MÄRKTE EUROPA/Dreh ins Plus - Musik spielt in Einzerwerten

FRANKFURT (Dow Jones)--Nachdem sich die europäischen Aktienmärkte lange Zeit für keine klare Richtung entscheiden konnten, drehen sie am Dienstagnachmittag ins Plus. Übergeordnet belasten weiterhin die Nachrichten und Infektionsdaten der Corona-Pandemie. Stellvertretend steht die Verschärfung der Corona-Lage in Frankreich - vor allem in Paris. Dies könnte zur Folge haben, dass sich das bisherige Hilfspaket als zu gering erweist. Der DAX dreht 0,8 Prozent auf 12.932 Punkte ins Plus, für den Euro-Stoxx-50 geht es 0,7 Prozent auf 3.241 nach oben.

Gestützt wird der Markt von guten Daten zu den Auftragseingängen in Deutschland. Im August ging es um 4,5 Prozent nach oben, während nur 2,5 Prozent Plus erwartet worden waren. "Das sind unzweifelhaft gute Nachrichten und verdienen kräftigen Applaus", erklärt Thomas Gitzel, Chefökonom der VP Bank Gruppe. Der Erholungskurs bei den Auftragseingängen bleibe damit intakt. Für die deutsche Industrie sei das nach den schwierigen Lockdown-Monaten beruhigend. Die Corona-Scharte werde schrittweise ausgewetzt.

Prognoseanhebung beflügelt PostNL

11,8 Prozent nach oben geht es in Amsterdam mit den Aktien von PostNL. Der niederländische Logistiker hat die Prognose angehoben. Durch ein Sale-und-Leaseback-Geschäft werden die Schulden stärker als bislang geplant abgebaut. Bei Analysten kommt dies sehr gut an; unter anderem erhöht KBC das Kursziel und Jefferies hebt die Wiederaufnahme der Dividendenzahlungen hervor, die voraussichtlich schon dieses Jahr und damit früher als erwartet erfolgen soll.

Überrascht reagierten Marktteilnehmer auf die Meldung, dass Engie das Kaufangebot für ihren Suez-Anteil von Veolia akzeptiert hat. Damit wechseln 29,9 Prozent an Engie den Besitzer. "Angesichts der Opposition aus französischen Regierungskreisen hatte man das bis gestern bezweifelt", sagt ein Händler. Positiv kommen dazu Kommentare von Engie-Chef Jean-Pierre Clamadieu an, der sich überzeugt äußerte, es werde zu einer versöhnlichen Lösung zwischen Suez und Veolia kommen. Suez betrachtet das Veolia-Interesse bislang als feindlich. Suez gewinnen 3,7 Prozent, Veolia 1,5 Prozent und Engie 2,3 Prozent.

Nach der Bestätigung des Verkaufs ihres Salzgeschäfts in Nordamerika legen K+S nach dem Plus am Vortag um weitere 1,8 Prozent zu. Warburg begrüßt die angestrebte Nettoschuldenreduzierung bei K+S und zeigt sich vom Transaktionspreis positiv überrascht, doch werde dies nicht alle Probleme des Unternehmens lösen. Die Quote Verschuldung zu Betriebsergebnis dürfte aufgrund geringerer Pottaschepreise 2020 sogar steigen.

Auftrag aus Nordamerika versetzt Nordex in Schwung

Positiv für Nordex wird ein neuer Großauftrag aus den USA gewertet. Wie der Hersteller von Windkraftanlagen mitteilt, ist Ende September ein neuer Auftrag über die Lieferung von 62 Turbinen für einen Windpark in den USA eingegangen. Nordex gewinnen 7,5 Prozent.

Nach einer Platzierung von 5,9 Prozent der Aktien durch Großaktionär Kering verlieren Puma 1,1 Prozent auf 77,18 Euro. Die Stücke sind zu 74,50 Euro bei institutionellen Investoren untergebracht worden. Damit notieren Puma bereits über dem Platzierungspreis - ein positives Signal.

Die Zahlen der Restaurant Group für das erste Halbjahr sind wie erwartet schlecht ausgefallen. Das Geschäft der britischen Restaurant- und Pubkette hat unter dem Lockdown in Folge der Corona-Pandemie stark gelitten. "Seit Restaurants wieder eröffnet haben, entwickelt sich das Geschäft sehr gut - zum anderen konnte das Unternehmen die Mietzahlungen senken", so die Analysten von Peel Hunt. Das Geschäftsmodell sei intakt und die Konkurrenz weniger. Für den Wert geht es in London um gut 5 Prozent nach oben.

