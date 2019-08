MÄRKTE EUROPA/Entspannung um Italien und China treiben Aktien

FRANKFURT (Dow Jones)--Die freundliche Nachrichtenlage am Donnerstag überrascht viele Marktteilnehmer an den europäischen Börsen und treibt die Aktienkurse. Der DAX erobert sogar die 11.800er Marke zurück. Gesucht sind vor allem konjunkturnahe Aktien aus dem Chemie- und Stahlbereich. So wird beim Handelsstreit USA-China wieder auf eine Annäherung gesetzt: Im September könnte es Gespräche geben, wie Aussagen aus China hoffen lassen. Allerdings regiert das Prinzip Hoffnung.

Speziell in Europa sorgt die Einigung auf eine Regierung in Italien für Entspannung. Aus Sicht internationaler Investoren fällt damit ein möglicher Risikofaktor für europäische Aktienanlagen weg. Die 5-Sterne-Bewegung und die sozialdemokratische PD haben sich auf eine Regierungskoalition geeinigt. An der Spitze soll der bisherige Ministerpräsident Giuseppe Conte stehen.

Damit werden Neuwahlen und ein möglicher Konfrontationskurs mit Brüssel in Sachen Haushalt wohl vermieden. Entsprechend gefeiert wird vor allem bei italienischen Staatsanleihen. Auf einer Auktion neuer Staatspapiere konnte sich das Land zu rekordniedrigen Zinsen im 10-Jahresbereich verschulden. In diesem Gemengelage steigt der DAX um 1,2 Prozent auf 11.838 Punkte, der Euro-Stoxx-50 legt um 1,4 Prozent auf 3.412 Zähler zu. Die Börse in Mailand steigt um 1,9 Prozent.

Konjunkturwerte wieder gesucht

Schnäppchenjäger konzentrieren sich auf die zuletzt stark gebeutelten Konjunkturaktien quer durch alle Branchen. Unter den Chemiewerten steigen BASF um 2 Prozent und Covestro um 3,2 Prozent, im Stahlsektor geht es für Thyssenkrupp und Salzgitter bis zu 2,8 Prozent höher. Unter den Autoaktien legen VW um 1,7 Prozent zu. Und selbst die Aktien des Zulieferers Continental steigen um 0,9 Prozent, obwohl ein negativer Ausblick auf die Kreditwürdigkeit durch die Ratingagentur Moody's eigentlich belasten sollte. An der europäischen Spitze stehen mit den Grund- und Rohstoffwerten ebenfalls zyklische Werte, der Sektorindex legt um 1,9 Prozent zu.

Gesucht sind in Deutschland Immobilientitel. Vor allem die in Berlin stärker engagierten Deutsche Wohnen und Ado Properties profitieren von Berichten des "Tagesspiegels", wonach es Vorbehalte gegen den geplanten Mietdeckel gibt. Es scheine sich um ein rein politisches Wunschdenken zu handeln. Über die Durchführbarkeit sei mit keinem der Beteiligten aus der Verwaltung gesprochen worden. Daher könnte die Umsetzung eher unwahrscheinlich sein, heißt es. Untermauert wird dies durch solide Geschäftszahlen, diesmal von Immofinanz in Wien. Hier geht es 2 Prozent höher. Nur Vonovia im DAX geben um 1,1 Prozent nach, da sie schon stärker vorweggelaufen waren.

Encavis setzen nach ihren starken Geschäftszahlen vom Vortag die Rally fort und steigen um weitere 3,5 Prozent. Dagegen bricht der Kurs des Touristikunternehmens Thomas Cook in London um weitere 8,6 Prozent ein. Die finanzielle Rettung könnte zu einer massiven Verwässerung der Anteile führen, fürchten Analysten.

Für die Papiere des Getränkeherstellers Pernod Ricard geht es um 2,8 Prozent nach oben. Hier treiben ein Aktienrückkaufprogramm und ein Wachstum versprechender Ausblick. Starke Geschäftszahlen hat auch der französische Mischkonzern Bouygues vorgelegt. Seine Aktien klettern in Paris um 5,5 Prozent. Sanofi steigen um 1 Prozent nach einem Sieg im Patentstreit über Amgen.

Schlechte Nachrichten liefert Delignit. Der Hersteller ökologischer Werkstoffe und Systemlösungen hat im ersten Halbjahr bei höheren Umsätzen operativ weniger verdient. Aus diesem Grund reduzierte das Unternehmen sowohl den Ausblick für den Umsatz als auch das Ergebnis. Die Titel stürzen um 17,2 Prozent ab.

Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 3.412,23 1,39 46,85 13,69

Stoxx-50 3.122,71 1,17 36,21 13,14

DAX 11.838,36 1,17 137,34 12,12

MDAX 25.417,18 1,24 312,11 17,74

TecDAX 2.765,86 1,40 38,12 12,88

SDAX 10.706,61 1,18 124,46 12,59

FTSE 7.187,48 1,02 72,77 5,75

CAC 5.450,25 1,52 81,45 15,21

Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD

Dt. Zehnjahresrendite -0,71 0,01 -0,95

US-Zehnjahresrendite 1,50 0,02 -1,18

DEVISEN zuletzt +/- % Do, 7:50 Uhr Mi, 17:59h % YTD

EUR/USD 1,1062 -0,18% 1,1085 1,1084 -3,5%

EUR/JPY 117,73 +0,22% 117,35 117,35 -6,4%

EUR/CHF 1,0877 +0,01% 1,0868 1,0871 -3,4%

EUR/GBP 0,9071 -0,02% 0,9077 0,9050 +0,8%

USD/JPY 106,44 +0,42% 105,86 105,87 -2,9%

GBP/USD 1,2193 -0,18% 1,2211 1,2251 -4,5%

USD/CNY 7,1435 -0,30% 7,168 7,1653 +3,9%

Bitcoin

BTC/USD 9.443,50 -2,74% 9.591,50 10.233,33 +153,9%

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 56,33 55,78 +1,0% 0,55 +17,3%

Brent/ICE 60,33 60,49 -0,3% -0,16 +9,1%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.538,50 1.539,20 -0,0% -0,70 +20,0%

Silber (Spot) 18,50 18,36 +0,7% +0,14 +19,4%

Platin (Spot) 925,64 904,35 +2,4% +21,29 +16,2%

Kupfer-Future 2,57 2,55 +0,5% +0,01 -2,9%

