MÄRKTE EUROPA/Erholt - SAP treibt DAX nach oben

Von Herbert Rude

FRANKFURT (Dow Jones)--Nach dem Rücksetzer vom Dienstag können sich die Kurse an den europäischen Aktienmärkten zur Wochenmitte erst einmal erholen. Der DAX steigt im frühen Handel um 0,8 Prozent auf 15.637 Punkte. Der Euro-Stoxx-50 zieht um 0,6 Prozent auf 4.077 Punkte an. Stark im Markt liegen SAP: Sie gewinnen 2,4 Prozent auf 123,20 Euro, nachdem die Bank of America die Aktien des Index-Schwergewichts mit einem Kursziel von 150 Euro auf die Kaufliste genommen hat. Noch fester zeigen sich mit einem Plus von 4,2 Prozent auf 75,26 Euro die Aktien von Heidelbergcement.

Auch die großen Verlierer vom Dienstag aus der Automobilindustrie können sich erholen: Hier steigen VW um 1,5 Prozent, BMW um 0,8 Prozent und Daimler um 0,5 Prozent.

Über die Eröffnung hinaus bleiben Marktteilnehmer so auch vorsichtig: "Die Konsolidierungsstimmung verfestigt sich", sagt Commerzbank-Marktanalyst Achim Matzke. Mit den zuletzt schwachen Konjunkturdaten gerieten nun wieder die Unterseiten der jüngsten Handelsspannen in den Blick, so im DAX der Bereich um 15.250 und im Euro-Stoxx-50 der Bereich um 4.000 Punkte.

Dazu passt, dass sich auch unter den europäischen Branchenindizes die Verlierer des Dienstags nun besonders stark erholen: Der rohstoffnahe Stoxx-Index der Basic Resources steigt um 1,3 Prozent, der Index der Öltitel um 1 Prozent, der Stoxx-Autoindex um 0,9 Prozent und der Stoxx-Banken um 0,6 Prozent.

"Die Zahl derer, die Angst vor einem Verlassen der Handelsrange nach unten haben, wird immer größer", sagt Thomas Altmann von QC Partners. Die Preise für Absicherungen schnellten in die Höhe. Aber offensichtlich seien trotzdem immer mehr Anlegerinnen und Anleger bereit, diese Preise zu bezahlen.

Stabiles Wachstum gesucht

Zugleich werden so genannte sichere Häfen gesucht: Der Dollar, aber auch US-Staatsanleihen, deren Rendite auf den tiefsten Stand seit Februar gefallen ist. Damit rücken Unternehmen mit stabilen Wachstumsaussichten in den Blick, so die Pharmatitel, aber auch ausgewählte Konsumwerte und Technologieaktien. Hochzyklische Aktien und Finanzwerte dürften es in dem Umfeld dagegen schwer haben, sich nachhaltig zu behaupten.

Impulse werden am Abend vom Protokoll der jüngsten Sitzung der US-Notenbank erwartet. "Der Markt wird das Protokoll genau darauf abklopfen, wie die Haltung des FOMC zu Tapering, also Einschnitten bei den Anleihenkäufen, und zu Zinserhöhungen sein könnte", sagt Commerzbank-Analyst Ulrich Leuchtmann.

Die Suche nach stabilen Wachstumswerten zeigt sich auch bei den Analysteneinschätzungen. So hat Berenberg am Morgen das Kursziel für den Brillenkonzern Essilorluxottica auf 175 von 150 Euro erhöht, der Kurs steigt um 1 Prozent auf 153,10 Euro. Und HSBC empfiehlt laut Händlern Adidas mit einem Kursziel von 360 Euro zum Kauf, der Kurs zieht um 1,2 Prozent auf 315,90 Euro an.

===

Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 4.076,58 +0,6% 23,91 +14,8%

Stoxx-50 3.539,03 +0,5% 17,94 +13,9%

DAX 15.636,97 +0,8% 125,59 +14,0%

MDAX 34.650,90 +0,3% 106,74 +12,5%

TecDAX 3.612,38 +0,3% 10,45 +12,4%

SDAX 16.302,13 +0,4% 57,48 +10,4%

FTSE 7.143,78 +0,6% 42,90 +9,9%

CAC 6.542,73 +0,5% 35,25 +17,9%

Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD

Dt. Zehnjahresrendite -0,27 -0,01 -0,51

US-Zehnjahresrendite 1,36 +0,01 -1,32

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Uhr Di, 17:05 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1821 -0,0% 1,1821 1,1825 -3,2%

EUR/JPY 130,84 +0,0% 130,78 130,76 +3,8%

EUR/CHF 1,0917 -0,1% 1,0932 1,0929 +1,0%

EUR/GBP 0,8570 +0,0% 0,8567 0,8567 -4,0%

USD/JPY 110,68 +0,0% 110,63 110,59 +7,2%

GBP/USD 1,3794 -0,0% 1,3799 1,3804 +0,9%

USD/CNH 6,4706 -0,1% 6,4787 6,4813 -0,5%

Bitcoin

BTC/USD 34.740,26 +2,9% 33.764,51 33.905,26 +19,6%

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 74,19 73,37 +1,1% 0,82 +53,4%

Brent/ICE 75,26 74,53 +1,0% 0,73 +47,2%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.803,02 1.796,98 +0,3% +6,04 -5,0%

Silber (Spot) 26,36 26,18 +0,7% +0,18 -0,1%

Platin (Spot) 1.097,65 1.095,45 +0,2% +2,20 +2,6%

Kupfer-Future 4,33 4,26 +1,7% +0,07 +22,7%

===

DJG/hru/cln

(END) Dow Jones Newswires

July 07, 2021 03:29 ET (07:29 GMT)