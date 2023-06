MÄRKTE EUROPA/Erholt von Tagestiefs - Merck KGaA fest

FRANKFURT (Dow Jones)--Europas Börsen erholen sich bis Donnerstagmittag von den Tagestiefs, bleiben aber unter Druck. Der DAX fällt um 0,7 Prozent und notiert mit 15.903 Punkten weiter klar unter der 16.000er-Marke. "Ein Unterschreiten der 16.000 hat das Potenzial, die Stimmung auf dem Parkett nachhaltig negativ zu beeinflussen", so Thomas Altmann von QC Partners. Laut anderen Marktteilnehmern handelt es sich aber um eine normale Konsolidierung in der alten Handelsspanne zwischen 15.600 und 16.300 Punkten, in der der DAX die nach der Rally überkauften Strukturen bereinigt. Der Euro-Stoxx-50 fällt mit 1,2 Prozent auf 4.273 Punkte stärker.

Das Umfeld bleibt falkenhaft

Auf die Stimmung drückt die Kombination aus schwachen Konjunkturdaten und hartnäckig hoher Inflation, die noch keine Zinswende ermöglicht. In den USA sorgte am Vortag Notenbankchef Jerome Powell für Enttäuschung bei den Zinsoptimisten, die seinen bisherigen Begründungen nicht glauben und bereits ein Zinshoch oder sogar Zinssenkungen im Auge haben. Powell unterstrich erneut seinen Willen, die Inflation zu bekämpfen und wiederholte, dass noch zwei weitere Zinserhöhungen in diesem Jahr denkbar seien.

Die Schweizerische Nationalbank (SNB) hat derweil den Leitzins wie erwartet um 25 Basispunkte erhöht und schließt weitere Zinserhöhungen nicht aus, und in Norwegen ist die Zinserhöhung höher als erwartet ausgefallen.

Die Aufmerksamkeit richtet sich nun auf die anstehende geldpolitische Entscheidung der Bank of England (BoE). Nach den deutlich stärker als erwartet gestiegenen britischen Verbraucherpreisen wird laut der Deutschen Bank die Möglichkeit eines großen Zinsschritts von 50 Basispunkten (Bp) immerhin mit 37 Prozent eingepreist. Im Konsens wird mit einem Schritt von 25 Bp auf 4,75 Prozent gerechnet.

Merck KGaA legen im schwächeren Gesamtmarkt um 1,1 Prozent zu. Kurstreiber sind Presseberichte, wonach über den Verkauf des Merck-Pigmentgeschäfts nach China verhandelt wird. "Nach dem Kursrutsch seit der Sartorius-Warnung hat Merck einiges aufzuholen", meint ein Händler. Solche Berichte hülfen dabei.

Kräftige Kursgewinne verzeichnen Aktien von der Solarbranche nahestehenden Unternehmen. Für Wacker Chemie geht es um 5,2 und für SMA Solar um 2,7 Prozent nach oben. Angesichts der Debatte um die Milliarden-Subventionen für den Chip-Riesen Intel und um Subventionen für niedrigere Industriestrompreise sollten auch die heimischen Firmen der Solarbranche gestützt werden, heißt es im Handel.

Neue Übernahmegerüchte bei Ocado

Ocado springen in London um 30 Prozent nach oben. Kurstreiber sind erneute Übernahmegerüchte. Diesmal seien sie von einem Artikel in der Times ausgelöst worden, heißt es. Dort wird darüber spekuliert, dass der Anbieter von Soft- und Hardware sowie Logistikdienstleistungen für den Online-Lebensmitteleinzelhandel für Amazon interessant sein könnte. Weil sich der Aktienkurs seit Anfang 2021 aber fast gesiebtelt habe, sei diese Kursvolatilität nicht ungewöhnlich, meint ein Händler. Zalando steigen um 1,6 Prozent und Delivery Hero um 1,9 Prozent.

Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 4.272,65 -1,2% -50,10 +12,6%

Stoxx-50 3.924,58 -1,1% -43,10 +7,5%

DAX 15.903,07 -0,7% -120,06 +14,2%

MDAX 26.631,35 +0,2% 48,90 +6,0%

TecDAX 3.127,58 -0,7% -23,09 +7,1%

SDAX 13.267,74 -0,5% -63,76 +11,3%

FTSE 7.488,21 -0,9% -70,97 +1,4%

CAC 7.163,01 -1,3% -97,96 +10,7%

Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD

Dt. Zehnjahresrendite 2,47 +0,03 -0,11

US-Zehnjahresrendite 3,76 +0,04 -0,12

DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8:18 Mi, 17:08 % YTD

EUR/USD 1,1005 +0,2% 1,0984 1,0947 +2,8%

EUR/JPY 156,36 +0,3% 155,75 155,48 +11,4%

EUR/CHF 0,9831 +0,2% 0,9808 0,9803 -0,7%

EUR/GBP 0,8605 +0,0% 0,8610 0,8600 -2,8%

USD/JPY 142,06 +0,1% 141,80 142,01 +8,3%

GBP/USD 1,2788 +0,2% 1,2758 1,2731 +5,7%

USD/CNH (Offshore) 7,1831 +0,1% 7,1872 7,1829 +3,7%

Bitcoin

BTC/USD 30.204,20 +1,1% 30.125,50 29.538,13 +82,0%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 71,25 72,53 -1,8% -1,28 -10,2%

Brent/ICE 75,76 77,12 -1,8% -1,36 -9,5%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 36,63 36,74 -0,3% -0,12 -53,2%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.927,50 1.932,40 -0,3% -4,90 +5,7%

Silber (Spot) 22,65 22,63 +0,1% +0,02 -5,5%

Platin (Spot) 947,60 946,28 +0,1% +1,33 -11,3%

Kupfer-Future 3,94 3,91 +0,6% +0,02 +3,2%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

