MÄRKTE EUROPA/Erholung mit abnehmenden Inflationssorgen

FRANKFURT (Dow Jones)--Eine kräftige Erholung an den europäischen Aktienmärkten steht am Mittwoch auf der Tagesordnung. Der DAX steigt um 1,4 Prozent auf 12.573 Punkte, der Euro-Stoxx-50 gewinnt 1,5 Prozent auf 3.410 Punkte. Gestützt wird die Stimmung vom Einbruch der Ölpreise und der Preise für andere Rohstoffe, darunter auch für Nahrungsmittel. "Die Inflationserwartungen sinken", so ein Marktteilnehmer. Das nehme den Druck von den Notenbanken, bei den Zinserhöhungen zu überziehen. "Deshalb ist der Ausverkauf zunächst einmal gestoppt", sagt er. Ob daraus an den Aktienmärkten eine Sommerrally werde, entscheide auch weiterhin die Entwicklung der Gaskrise. Auch der besser als erwartet ausgefallene deutsche Auftragseingang im Mai ändert wenig an dieser Sicht.

Einen regelrechten Einbruch wie beim Öl gab es beim Gas zwar nicht. Positiv bewertet wird aber das Ende des Streiks der Gas- und Ölarbeiter in Norwegen. Der Streik hatte die ohnehin brisante Lage noch einmal verschärft. Entscheidend wird nun sein, ob nach der bevorstehenden etwa 10-tägigen regulären Wartung von Nordstream 1 wieder Gas durch die Pipeline fließen wird. Am 11. Juli beginnen die jährlichen Wartungsarbeiten, die in der Regel zehn Tage dauern.

Auch der Euro kann sich auf dem niedrigeren Niveau stabilisieren. Er war am Dienstag auf den niedrigsten Stand seit fast 20 Jahren gefallen. Am Nachmittag werden US-Einkaufsmanager-Indizes veröffentlicht und am Abend das Protokoll der jüngsten Sitzung der US-Notenbank.

Ein Marktteilnehmer rät zunächst einmal zum Abwarten: "Entscheidend wird sein, ob die erwarteten Aufschläge in der ersten Handelsstunde so wie zuletzt wieder abverkauft werden", sagt er. "Wenn nicht, dann ist das positiv", so der Händler.

Starke Vorlagen für Tech-Aktien

Die starken US-Vorlagen drängen zunächst auch in Europa die Technologie-Titel in den Vordergrund. Die Nasdaq-Indizes haben am Dienstag deutlich zugelegt. "Teilweise könnte es nun zu regelrechten Eindeckungswellen kommen", so ein Händler, der unter anderem darauf verweist, dass die Halbleiter-Aktien in den USA ihre Talfahrt gestoppt haben. Infineon steigen um 3 Prozent, Aixtron um 1,9 Prozent und ASML um 2,2 Prozent.

Just Eat Takeaway haussieren um 13 Proznet. Händler verweisen auf die Partnerschaft mit Amazon. "Sie stützt die Stimmung", so ein Marktteilnehmer.

===

Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 3.410,30 +1,5% 50,47 -20,7%

Stoxx-50 3.436,41 +1,4% 46,72 -10,0%

DAX 12.573,21 +1,4% 172,01 -20,9%

MDAX 24.877,01 +1,0% 242,01 -29,2%

TecDAX 2.882,02 +1,2% 34,37 -26,5%

SDAX 11.701,48 +1,1% 124,48 -28,7%

FTSE 7.125,32 +1,4% 99,85 -4,9%

CAC 5.877,06 +1,4% 82,10 -17,8%

Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD

Dt. Zehnjahresrendite 1,20 +0,02 +1,38

US-Zehnjahresrendite 2,82 +0,02 +1,31

DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:01 Uhr Di, 17:01 % YTD

EUR/USD 1,0262 -0,0% 1,0251 1,0240 -9,7%

EUR/JPY 138,87 -0,4% 138,56 139,32 +6,1%

EUR/CHF 0,9940 -0,0% 0,9922 0,9937 -4,2%

EUR/GBP 0,8582 -0,1% 0,8594 0,8595 +2,1%

USD/JPY 135,34 -0,4% 135,21 135,97 +17,6%

GBP/USD 1,1957 +0,0% 1,1931 1,1913 -11,6%

USD/CNH (Offshore) 6,7095 -0,1% 6,7134 6,7231 +5,6%

Bitcoin

BTC/USD 20.125,99 -1,0% 20.007,00 19.421,00 -56,5%

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 101,10 99,50 +1,6% 1,60 +40,1%

Brent/ICE 105,00 102,77 +2,2% 2,23 +40,2%

GAS VT-Schluss +/- EUR

Dutch TTF 152,50 163,64 -7,6% -12,57 +37,9%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.769,39 1.764,87 +0,3% +4,52 -3,3%

Silber (Spot) 19,24 19,22 +0,1% +0,02 -17,5%

Platin (Spot) 866,20 868,85 -0,3% -2,65 -10,8%

Kupfer-Future 3,38 3,43 -1,2% -0,04 -23,9%

===

