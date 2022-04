MÄRKTE EUROPA/Erholungsbewegung an den Börsen - Atlantia sehr fest

FRANKFURT (Dow Jones)--Die europäischen Aktienmärkte notieren nach dem deutlichen Rücksetzer des Vortages am Donnerstagmittag im Plus. "Die Lage bleibt schwierig - zwischen dem Ukraine-Krieg auf der einen und der falkenhaften US-Notenbank auf der anderen Seite", sagt ein Marktteilnehmer. Der DAX legt 0,5 Prozent auf 14.229 Punkte zu, für den Euro-Stoxx-50 geht es 0,7 Prozent auf 3.853 nach oben. Der Euro kann sich von seinem zwischenzeitlichen Schwächeanfall erholen und notiert bei 1,09 Dollar.

Das am Vorabend veröffentlichte Sitzungsprotokoll der US-Notenbank zeigt die uneingeschränkte Bereitschaft der Währungshüter, die hohen Inflationsraten einzudämmen, und zwar auch mit Leitzinserhöhungsschritten über 50 Basispunkte. Damit bestätigen die "Minutes", dass die Leitzinsen in den kommenden Monaten kräftig erhöht werden. Aus dem Protokoll geht für die Zinsstrategen der DZ Bank zudem hervor, dass die Fed plane, ihre Bilanz um 95 Milliarden Dollar pro Monat abzubauen. Die Reduktion der Notenbankbilanz fiele damit fast doppelt so schnell aus wie in den Jahren 2017/18. Die Marktstrategen der Societe Generale gehen davon aus, dass die Zinsprognose der Fed kein Grund zur kurzfristigen Besorgnis sei. Größere Sorgen bereite dagegen die Mischung aus Zinserhöhung und Bilanzverkleinerung.

Hoffnung auf schnelle Verhandlungslösung weichen

Im Ukraine-Krieg weichen die Hoffnungen auf eine schnelle Verhandlungslösung. "Aktuell sieht es eher nach einem langen Krieg aus", befürchtet ein weiterer Marktteilnehmer. "Wir haben weiterhin einen Krieg in Europa", so QC Partners. Und angesichts der weiterhin hohen Energiepreise wachse die Furcht vor einer Welle von Gewinnwarnungen. Wie stark die hohen Energiepreise auf die Unternehmensgewinne durchschlügen, werde die in Kürze beginnende Berichtssaison für das eben abgelaufene erste Quartal zeigen.

Unter den Einzelwerten haussieren Atlantia mit plus 11,5 Prozent. Der US-Finanzinvestor Blackstone arbeitet laut Medienberichten mit der italienischen Unternehmerfamilie Benetton an einer möglichen Übernahmeofferte für die italienische Infrastruktur-Holding. Derweil strebt ACS eine mehrheitliche Übernahme des Autobahn-Mautgeschäfts von Atlantia an. Wie der spanische Konzern mitteilte, hat er eine Vereinbarung mit den Investmentfonds GIP and Brookfield Asset Management für eine potenzielle Übernahme erzielt. ACS steigen um 2 Prozent. Dies führt zu einem spekulativen Interesse an der Aktie, obwohl angesichts der Position der Altaktionäre eine Einigung mit diesen im Falle eines Angebots für die Aktie erzielt werden müsste.

Hella mit soliden Geschäftszahlen

Hella (+0,6%) hat laut der Citigroup für das dritte Geschäftsquartal solide Ergebnisse vorgelegt und den Ausblick für das Geschäftsjahr 2021/22 bestätigt. Der Umsatz liege über den Konsenserwartungen und den Schätzungen der Citigroup. Das bereinigte EBIT decke sich mit den Schätzungen der Analysten, liege aber über den Konsenserwartungen.

Positiv wird an der Börse die Perspektive von Gerresheimer gewertet, für die Aktie geht es um gut 3,6 Prozent nach oben. Die Geschäftszahlen von Gerresheimer für das erste Quartal liegen vor allem beim Umsatz klar über den Erwartungen der DZ Bank. Teilweise sei dies auf Preiserhöhungen zurückzuführen, die zeigten, dass Gerresheimer gut mit dem inflationären Umfeld zurechtkomme. Der angehobene Umsatzausblick liege deutlich über der bisherigen Schätzung der Analysten.

Für die Aktie von Verbio geht es um 11 Prozent nach oben, nachdem die Analysten von Hauck & Aufhäuser das Kursziel auf 110 Euro angehoben haben. Sie rechnen bei Verbio mit einem weiteren herausragenden Quartal. Die Preisfestlegung für alle Produkte sei gut geblieben und das Unternehmen habe den Rohstoffbestand zu günstigen Preisen bis Mitte 2022 abgesichert, was sich positiv auf die Margen auswirken sollte, heißt es bei den Analysten.

Electrolux legen kräftig zu. Der Kurs gewinnt etwa 5 Prozent. "Positiv ist die Einigung in einem Zollstreit", so ein Händler. Aus der Beilegung des Streits um US-Zölle auf Waschmaschinen erwarte Electrolux nun eine Einmalzahlung von gut 70 Millionen Dollar.

Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 3.853,02 +0,7% 28,33 -10,4%

Stoxx-50 3.765,32 +0,7% 27,34 -1,4%

DAX 14.227,86 +0,5% 76,17 -10,4%

MDAX 30.644,68 +0,1% 25,46 -12,8%

TecDAX 3.304,66 +0,6% 18,40 -15,7%

SDAX 14.375,34 +1,1% 154,24 -12,4%

FTSE 7.584,48 -0,0% -3,22 +2,8%

CAC 6.545,87 +0,7% 47,04 -8,5%

Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD

Dt. Zehnjahresrendite 0,64 -0,00 +0,82

US-Zehnjahresrendite 2,59 -0,01 +1,08

DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8:18 Uhr Mi, 17:42 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0892 -0,1% 1,0919 1,0905 -4,2%

EUR/JPY 134,88 -0,0% 134,99 134,92 +3,1%

EUR/CHF 1,0164 -0,0% 1,0180 1,0169 -2,0%

EUR/GBP 0,8335 -0,1% 0,8343 0,8342 -0,8%

USD/JPY 123,86 +0,0% 123,63 123,72 +7,6%

GBP/USD 1,3068 +0,0% 1,3088 1,3073 -3,4%

USD/CNH (Offshore) 6,3656 +0,1% 6,3656 6,3665 +0,2%

Bitcoin

BTC/USD 43.403,94 -1,0% 43.365,40 44.077,84 -6,1%

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 97,71 96,23 +1,5% 1,48 +32,2%

Brent/ICE 102,80 101,07 +1,7% 1,73 +34,2%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.926,10 1.925,31 +0,0% +0,79 +5,3%

Silber (Spot) 24,39 24,45 -0,3% -0,06 +4,6%

Platin (Spot) 954,45 957,52 -0,3% -3,07 -1,7%

Kupfer-Future 4,70 4,74 -0,9% -0,04 +5,5%

