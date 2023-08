MÄRKTE EUROPA/Erholungsbewegung dauert an

FRANKFURT (Dow Jones)--An den europäischen Aktienmärkte geht es am Dienstag bereits den dritten Tag in Folge nach oben. Der Blick auf den Chart zeigt, dass mit der laufenden Erholungsbewegung gerade einmal das Minus vom Donnerstag der Vorwoche egalisiert wird. Der DAX gewinnt 0,5 Prozent auf 15.864 Punkte, der Euro-Stoxx-50 legt um 0,4 Prozent auf 4.310 Punkte zu.

Der Sektor der Minenwerte stellt mit einem Plus von 1,8 Prozent den Gewinner unter den europäischen Subindizes. Positiv wirken hier die steigenden Metallpreise, nachdem China weitere wirtschaftliche Unterstützungsmaßnahmen für inländische Infrastrukturprojekte angekündigt hat. Die Analysten der ING weisen darauf hin, dass China am Vortag Unterstützungsmaßnahmen für den Transport, Immobilien und andere Infrastrukturprojekte eingeführt habe. "Diese Maßnahmen haben die Stimmung auf den Finanzmärkten verbessert", sagten die Analysten. Sie fügten hinzu, dass Gold auch zugelegt habe, nachdem die Federal Reserve in Betracht gezogen habe, die Zinssätze im September stabil zu halten. "Allerdings müssen wir in den kommenden Wochen genau auf die Veröffentlichung von US-Daten achten, die mehr Aufschluss darüber geben könnten, was die Fed tun wird." An den Devisenmärkten notiert der Euro ebenfalls praktisch unverändert bei 1,0823 Dollar.

EU-Verbraucherpreise rücken langsam in den Fokus

Die Woche nach Jackson Hole ist erneut von Abwarten geprägt, die Betonung der "Datenabhängigkeit" bei den Notenbankern auf ihrem Treffen hat die Inflationsentwicklung noch stärker in den Fokus gerückt. Am Donnerstag stehen die EU-Verbraucherpreise für August auf der Agenda, die Inflationsrate dürfte nach Einschätzung der Commerzbank weiter leicht von 5,3 auf 5,2 Prozent gesunken sein. Die Ökonomen der Deutschen Bank gehen davon aus, dass die Gesamtinflation im Jahresvergleich bei 5,5 Prozent liegen wird, was zwei Zehntel über dem Wert von Juli liege. Die Kerninflation werde voraussichtlich bei 5,4 Prozent liegen. Sowohl die Gesamtinflation als auch die Kerninflation würden somit immer noch mehr als doppelt so hoch sein wie das Ziel der Europäischen Zentralbank von 2 Prozent. Daher besteht weiterhin Druck für weitere Zinserhöhungen.

Bei den Unternehmen stehen die Autobauer im Fokus. Hier hat BYD aus China starke Ergebnisse vorgelegt. Auch von BAIC kamen überzeugende Zahlen, von Dongfeng gute. Dazu merkte BAIC Motor an, dass die Nachfrage der Konsumenten ungenügend sei und der Druck auf die Branche steige. Dies wird an der Börse als Hinweis gelesen, dass die chinesische Regierung demnächst Förderungsmaßnahmen für den Autokauf plant. Ob dies auch ausländische Hersteller miteinbeziehen wird, ist fraglich. Der Subindex der europäischen Automobilwerte notiert 0,6 Prozent im Plus.

Goldman Sachs empfiehlt Grand City zum Kauf

Gut im Markt liegen Immobilienaktien . Hier stützt eine Kaufempfehlung von Goldman Sachs für Grand City (+4,2%). Das hebt das Sentiment für den gesamten angeschlagenen Sektor: Vonovia gewinnen 0,6 Prozent und Patrizia 3,6 Prozent. LEG Immobilien steigen um 0,2 Prozent, hier hat Goldman Sachs das Kursziel angehoben. Gegen den Trend verlieren Adler Group 12 Prozent nach Zahlen. Der angeschlagene Immobilienkonzern hat im ersten Halbjahr und zweiten Quartal unter dem Strich den Verlust infolge der deutlich gesunkenen Bewertung seiner Immobilienbestände ausgeweitet. Der Wert des Portfolios sank durch eine Neubewertung durch unabhängige Gutachter auf einen Fair Value von 6,4 Milliarden Euro per Ende Juni von 7,4 Milliarden Ende 2022.

Roche (+0,3%) hat von der britischen Arzneimittelbehörde die Zulassung für seine intravenöse Krebstherapie Tecentriq erhalten. Die Therapie werde für alle Indikationen zur Verfügung stehen, für die das Präparat bereits zugelassen ist, darunter bestimmte Arten von Lungen-, Blasen-, Brust- und Leberkrebs. Tecentriq SC ist die vierte subkutane Krebstherapie von Roche.

===

Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 4.309,84 +0,4% 16,15 +13,6%

Stoxx-50 3.975,78 +0,5% 19,67 +8,9%

DAX 15.864,28 +0,5% 71,67 +13,9%

MDAX 27.468,27 +0,7% 180,81 +9,4%

TecDAX 3.129,83 +0,3% 10,30 +7,1%

SDAX 13.206,75 +0,6% 76,39 +10,7%

FTSE 7.444,67 +1,4% 106,09 -1,5%

CAC 7.353,01 +0,4% 28,30 +13,6%

Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD

Dt. Zehnjahresrendite 2,55 -0,03 -0,02

US-Zehnjahresrendite 4,21 +0,00 +0,33

DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:08 Mo, 17:25 % YTD

EUR/USD 1,0808 -0,1% 1,0823 1,0807 +1,0%

EUR/JPY 158,58 +0,0% 158,44 158,44 +13,0%

EUR/CHF 0,9564 +0,0% 0,9562 0,9556 -3,4%

EUR/GBP 0,8582 -0,1% 0,8570 0,8587 -3,0%

USD/JPY 146,73 +0,1% 146,40 146,62 +11,9%

GBP/USD 1,2592 -0,1% 1,2629 1,2584 +4,1%

USD/CNH (Offshore) 7,3041 +0,2% 7,2914 7,2983 +5,4%

Bitcoin

BTC/USD 25.971,56 -0,0% 26.027,84 26.118,20 +56,5%

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 80,74 80,10 +0,8% +0,64 +3,1%

Brent/ICE 85,07 84,42 +0,8% +0,65 +2,9%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 36,31 38,41 -5,5% -2,11 -53,9%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.920,87 1.919,69 +0,1% +1,18 +5,3%

Silber (Spot) 24,25 24,28 -0,1% -0,02 +1,2%

Platin (Spot) 975,90 969,50 +0,7% +6,40 -8,6%

Kupfer-Future 3,80 3,78 +0,6% +0,02 -0,6%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

===

