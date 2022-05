MÄRKTE EUROPA/Erholungsbewegung trägt - Siemens fest

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Erholungs-Rally an den europäischen Aktienmärkten setzt sich zum Start in die neue Woche fort. Der DAX gewinnt am Mittag 0,7 Prozent auf 14.560 Punkte. Beim Euro-Stoxx-50 geht es um 0,8 Prozent nach oben auf 3.841 Punkte. "Offensichtlich trauen Anlegerinnen und Anleger dem DAX jetzt weitere Schritte nach oben zu", sagt Vermögensverwalter Thomas Altmann vom QC Partners. Zu den Gewinnern im DAX gehören Siemens, die Aktien des Index-Schwergewichts profitieren von einem Eisenbahnauftrag aus Ägypten. Die New Yorker Börse bleibt am Montag geschlossen.

Gestützt wird die Stimmung auch von den Vorlagen. In Asien profitierten die Märkte am Morgen unter anderem von der Corona-Lage in China: Sowohl in Schanghai als auch in Peking gehen die Infektionszahlen deutlich zurück. Ein Ende der Lockdowns sollte die globalen Lieferkettenprobleme entspannen und damit das Wachstum stützen und die Inflationsgefahren dämpfen.

Am Vormittag gab es bereits neue Inflationsdaten aus Europa: Die Verbraucherpreise in Nordrhein-Westfalen sind im Mai mit einer Jahresrate von 8,1 Prozent gestiegen und weisen auf keine Entspannung hin. Auch in Spanien steigen die Preise noch schneller als befürchtet - die Inflation im Mai lag bei 8,5 Prozent nach 8,3 Prozent im April. Die Renditen in Europa ziehen deutlich an - auch wegen der weiter steigenden Ölpreise. Der Euro kann sich noch etwas erholen.

Erdöl so teuer wie seit zwei Monaten nicht mehr

Mögliche Angebotsverknappungen und die Spekulation auf eine steigende Nachfrage treiben die Erdölpreise auf die höchsten Stände seit über zwei Monaten. Nordseeöl der Sorte Brent verteuert sich am Terminmarkt um 0,4 Prozent auf 119,90 US-Dollar - im Tageshoch war das Barrel bereits mit 120,50 Dollar gehandelt worden. Händler verweisen auf die gelockerten Corona-Beschränkungen in China und die Stimuli dort zur Ankurbelung der Konjunktur. Die besonders hart getroffene Wirtschaftsmetropole Schanghai will bis Juni alle Beschränkungen im produzierenden Gewerbe aufheben. Laut den Analysten von DNB Markets werden damit Nachfragespekulationen am Markt entfacht.

Allerdings blicken Marktteilnehmer auch Richtung EU-Gipfel , wo in Brüssel ein neuer Anlauf für ein russisches Erdölembargo genommen werden soll. So soll der Import russischen Öls per Schiff untersagt werden, lediglich Importe über die Druzhba-Pipeline sollen möglich bleiben. Damit will man Ungarn entgegenkommen, das Land ist stark abhängig von Einfuhren über diese Pumpleitung. Allerdings zeigt sich Ungarn im Kreise der EU-Staaten zunächst weiter ablehnend.

Technologie vorne - dahinter antizyklischer Konsum und Industrietitel

Der Sektor der Technologiewerte steht im Zentrum der Erholung, ihr Stoxx-Branchenindex gewinnt 1,8 Prozent. Es folgen die zuletzt ebenfalls gebeutelten Hersteller von Konsumgütern des täglichen Bedarfs mit 2,1 Prozent Plus vor den Industrie-Aktien, die vor allem von Siemens profitieren.

Positiv wird an der Börse gewertet, dass die Unternehmenssparte Mobility von Siemens (+3%) den Auftrag für ein Bahnnetz in Ägypten über 2.000 KM an Land ziehen konnte. Nach Siemens-Angaben ist das der größte Auftrag in der Geschichte des Unternehmens. Der Auftragswert soll bei über 8 Milliarden Euro liegen. Ägypten will ein Netz aus Hochgeschwindigkeitszügen aufbauen, das über 60 Städte des Landes erreichen soll. Marktteilnehmer gehen davon aus, dass Mobility mit dem Auftrag die Umsatz- und Margenperformance auf hohem Niveau halten kann. Die moderate Margen-Underperformance der letzten Quartale sollte damit enden können.

Neue Hoffnungen auf E-Rezept treibt Apotheken-Aktien

Gesucht sind zudem die Aktien der Online-Apotheken. Zur Rose steigen um 5,2 Prozent und Shop Apotheke um 4,6 Prozent. Bei beiden Unternehmen wird auf positive Nachrichten zum verschobenen E-Rezept in Deutschland gehofft. Am Montag tagt die Gesellschafterversammlung der dafür verantwortlichen Gematik, von der ein neuer Zeitplan zur Einführung des E-Rezepts erwartet wird. Sollte diese zeitnah in den nächsten Quartalen erfolgen, könnten die Umsatzerwartungen der Aktienunternehmen deutlich nach oben gehen und die Kurse treiben.

Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 3.840,94 +0,8% 32,08 -10,6%

Stoxx-50 3.686,57 +0,3% 12,06 -3,5%

DAX 14.559,61 +0,7% 97,42 -8,3%

MDAX 30.191,64 +1,5% 442,09 -14,0%

TecDAX 3.223,59 +1,4% 44,66 -17,8%

SDAX 13.934,15 +1,7% 238,73 -15,1%

FTSE 7.588,09 +0,0% 2,63 +2,7%

CAC 6.566,84 +0,8% 51,09 -8,2%

Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD

Dt. Zehnjahresrendite 1,04 +0,08 +1,22

US-Zehnjahresrendite 2,74 0 +1,23

DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:17 Uhr Fr, 18:22 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0767 +0,3% 1,0761 1,0707 -5,3%

EUR/JPY 137,09 +0,5% 136,85 136,10 +4,8%

EUR/CHF 1,0321 +0,4% 1,0293 1,0255 -0,5%

EUR/GBP 0,8511 +0,1% 0,8507 0,8493 +1,3%

USD/JPY 127,33 +0,2% 127,19 127,11 +10,6%

GBP/USD 1,2652 +0,2% 1,2649 1,2608 -6,5%

USD/CNH (Offshore) 6,6736 -0,8% 6,6632 6,7184 +5,0%

Bitcoin

BTC/USD 30.564,95 +4,6% 30.765,99 28.796,78 -33,9%

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 115,62 115,07 +0,5% 0,55 +58,9%

Brent/ICE 119,79 119,43 +0,3% 0,36 +57,7%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.855,78 1.853,65 +0,1% +2,13 +1,4%

Silber (Spot) 22,07 22,12 -0,2% -0,06 -5,4%

Platin (Spot) 962,49 955,70 +0,7% +6,79 -0,8%

Kupfer-Future 4,33 4,31 +0,5% +0,02 -2,6%

