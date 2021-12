MÄRKTE EUROPA/Erholungsrally gewinnt an Dynamik

FRANKFURT (Dow Jones)--Kauflaune herrscht am Mittwochnachmittag an den europäischen Aktienmärkten. Der Markt ist zwar weiter hin- und hergerissen zwischen der Entwicklung der Corona-Pandemie und Erwartungen an die Geldpolitik, aktuell dominiert aber Entspannung, weil Aussagen von Fachleuten zur Bedrohung durch die neue Virusvariante Omikron eher beruhigend klingen. Unter anderem sagte Biontech-Chef Ugur Sahin, dass die vorhandenen Impfstoffe zumindest vor schweren Krankheitsverläufen schützen dürften.

Der DAX baut sein Plus mit Unterstützung eines festeren Starts an der Wall Street auf 1,8 Prozent aus auf 15.377 Zähler. Für den Euro-Stoxx-50 geht es sogar um 2 Prozent auf 4.142 Zähler nach oben. Besonders kräftig erholt zeigen sich Auto- und Tourismuswerte mit Aufschlägen bis 3,5 Prozent ihrer Stoxx-Branchenindizes. Verkauft werden "Corona-Gewinner" wie im DAX die am Vortag noch sehr festen Sartorius oder auch Hellofresh. Sie verlieren je über 4 Prozent an Wert.

Zur guten Stimmung tragen auch robuste Konjunktursignale bei. Der ADP-Arbeitsmarktbericht hat für die US-Privatwirtschaft im November mehr neu geschaffene Stellen gezeigt als erwartet. Und US-Notenbankchef Powell hatte bereits am Vorabend angesichts starker Wirtschaft und beharrlich hoher Inflation angekündigt, über eine schnellere Straffung der Geldpolitik sprechen zu wollen.

Damit steigt die Wahrscheinlichkeit, dass die Fed früher als erwartet an der Zinsschraube dreht. Der Markt preist aktuell eine Zinserhöhung im März kommenden Jahres mit 26 Prozent ein, verglichen mit noch 18 Prozent am Vortag. Interessant könnte somit am Abend der Wirtschaftsbericht "Beige Book" der US-Notenbank werden.

Autowerte gesucht - Adler Group haussieren

Kräftig gesucht sind Autoaktien. Stellantis springen um 5,2, VW um 4,2 Prozent nach oben. Auch bei Daimler und BMW geht es überdurchschnittlich nach oben. In der Autoindustrie dürfte die erhoffte Auflösung des Orderstaus als Folge des Chipmangels zu starken Gewinnzuwächsen führen, so die Spekulation am Markt. Bei Daimler sorgt zudem der Börsengang der Lkw-Sparte am 10. Dezember für Fantasie.

Kräftig im Plus zeigen sich auch die Reise- und Tourismusaktien (+2,5%). "Der Markt setzt darauf, dass es zumindest wegen Omikron keine Reisebeschränkungen geben wird", sagt ein Händler. Lufthansa, IAG, Air France und Ryanair gewinnen zwischen 3 und 5 Prozent. Fraport steigen um 4 Prozent. Hier wirkt zudem, dass das Unternehmen mit dem türkischen Konsortiumspartner TAV Airport den Zuschlag für den weiteren Betrieb des Flughafens Antalya bis 2051 erhalten hat.

Trotz eines enttäuschenden Ausblicks des Wettbewerbers Salesforce auf das vierte Quartal notieren SAP 2,2 Prozent höher. SAP belaste dies nicht, weil Salesforce mit der Integration übernommener Unternehmen kämpfe, heißt es.

K+S (+1,8%) hat vom Kartellamt die Freigabe für das Reks-Joint-Venture erhalten. Damit besteht für K+S nun Planungssicherheit, was eine Erhöhung der Jahresprognose zur Folge hat.

LEG Immobilien notieren trotz eines angehobenen Ausblicks 1,7 Prozent leichter. LEG teilte außerdem mit, von Adler Group rund 15.400 Wohnungen zu kaufen. Für die hochverschuldete Adler Group bedeuten diese Transaktionen Liquidität, worauf der am Vortag noch sehr schwache Kurs um 33 Prozent nach oben schießt.

Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 4.143,99 +2,0% 80,93 +16,7%

Stoxx-50 3.636,67 +1,2% 43,25 +17,0%

DAX 15.377,13 +1,8% 277,00 +12,1%

MDAX 34.246,89 +1,1% 356,14 +11,2%

TecDAX 3.854,24 +0,4% 15,69 +20,0%

SDAX 16.503,65 +1,7% 275,78 +11,8%

FTSE 7.126,87 +1,0% 67,42 +9,3%

CAC 6.830,68 +1,6% 109,52 +23,0%

Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD

Dt. Zehnjahresrendite -0,34 +0,02 +0,24

US-Zehnjahresrendite 1,48 +0,03 +0,56

DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:17 Uhr Di, 17:32 % YTD

EUR/USD 1,1352 +0,1% 1,1329 1,1270 -7,1%

EUR/JPY 128,13 -0,2% 128,56 127,84 +1,6%

EUR/CHF 1,0414 -0,0% 1,0423 1,0398 -3,7%

EUR/GBP 0,8507 -0,2% 0,8505 0,8519 -4,8%

USD/JPY 112,85 -0,3% 113,48 113,44 +9,3%

GBP/USD 1,3343 +0,3% 1,3321 1,3230 -2,4%

USD/CNH (Offshore) 6,3678 +0,0% 6,3677 6,3786 -2,1%

Bitcoin

BTC/USD 57.380,01 -1,3% 57.380,01 57.468,76 +97,5%

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 68,00 66,18 +2,8% 1,82 +43,2%

Brent/ICE 70,99 69,23 +2,5% 1,76 +39,1%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.789,23 1.774,57 +0,8% +14,66 -5,7%

Silber (Spot) 22,71 22,90 -0,8% -0,19 -14,0%

Platin (Spot) 949,00 941,20 +0,8% +7,80 -11,3%

Kupfer-Future 4,29 4,28 +0,2% +0,01 +21,6%

