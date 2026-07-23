MÄRKTE EUROPA/Erholungstag nach Abverkauf - SAP überrascht positiv

24.07.26 13:35 Uhr

DOW JONES--Nach dem deutlichen Rücksetzer am Vortag zeigen sich die europäischen Aktienmärkte zum Wochenausklang mit einer leichten Erholung. Der DAX legt um 0,7 Prozent auf 24.935 Punkte zu und profitiert von dem Plus von 5,4 Prozent in der SAP-Aktie nach Zahlen. Der Euro-Stoxx-50 handelt 0,6 Prozent höher bei 6.248 Punkten. Hier legt der Sektor der Technologie-Werte um 0,7 Prozent zu. Nach dem zwischenzeitlichen Sprung über die Marke von 100 Dollar kommt der Ölpreis wieder etwas zurück - Brent verliert knapp 3 Prozent auf 97,80 Dollar.

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Die Ölpreise zeigen sich zwar mit Abgaben, was aber wohl nur auf eine technische Korrektur zurückzuführen ist. Die Abgaben dürften durch wachsende Sorgen vor Lieferunterbrechungen im Nahen Osten begrenzt bleiben. US-Präsident Donald Trump erklärte zudem, die USA würden den Iran für künftige Angriffe der Houthi-Milizen verantwortlich machen, nachdem die Gruppe zwei saudi-arabische Tanker im Roten Meer beschossen hatte.

EU-Einkaufsmanagerindex steigt überraschend auf 5-Monats-Hoch

Trotz der erneuten Eskalation des Iran-Kriegs zeigten die Einkaufsmanager im Juli eine Erholung der wirtschaftlichen Aktivität in der Eurozone. Laut Erstschätzung stieg der zusammengesetzte Einkaufsmanagerindex wieder deutlich über die Expansionsschwelle von 50 Punkten. Mit 51,9 Zählern erreichte er ein Fünf-Monats-Hoch. Da sich die Lage im Nahen Osten jedoch weiter verschlechtert und die Energiepreise wieder auf den höchsten Stand seit April gestiegen sind, bezweifeln die Berenberg-Volkswirte, dass die Stimmung und die wirtschaftliche Dynamik für den Rest des dritten Quartals so stark bleiben werden. Dennoch deute die Erholung der Umfragewerte im Juli darauf hin, dass die Wirtschaft der Eurozone - sobald der Höhepunkt des Iran-Konflikts überwunden ist - sehr rasch zu einem spürbaren Wachstum zurückkehren könne.

SAP wächst in der Cloud

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Daneben liefert die Berichtssaison weiter Impulse. SAP hat solide Ergebnisse für das zweite Quartal 2026 vorgelegt, die dazu beitragen dürften, einige der KI-bezogenen Sorgen zu zerstreuen, heißt es von Metzler. Das Wachstum beim Current Cloud Backlog (CCB) habe sich entgegen den Befürchtungen einer weiteren Verlangsamung wieder beschleunigt, angetrieben durch die zugrunde liegende Geschäftsdynamik. Das operative Ergebnis habe dagegen 5 Prozent unter dem Konsens gelegen, wobei sich das Wachstum stark verlangsamt habe.

Volkswagen kassiert Umsatz- und Absatzziel

Die VW-Aktie notiert 0,3 Prozent im Minus. Von einem soliden zweiten Quartal spricht JP Morgan. Die Konzernmarge von 4,2 Prozent habe jedoch unter der Erwartung von 4,7 Prozent gelegen. Auch das Betriebsergebnis sei mit 3,5 Milliarden Euro unter dem vom Unternehmen ermittelten Konsens von 3,8 Milliarden Euro ausgefallen. Zudem hat der Konzern nach einem schwierigem zweiten Quartal den Umsatzausblick für das Gesamtjahr gesenkt, die Margenprognose aber bestätigt. Zusätzlich hat VW auch die Absatzprognose für 2026 reduziert.

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Adidas erholen sich ebenfalls vom frühen Schwächeanfall und notieren noch 1,9 Prozent im Minus, hier belastet der Ausblick eines US-Peers.

Am Mittag kam die Munich Re (-0,2%) überraschend mit Zahlen. Der Rückversicherer hat im zweiten Quartal von einer geringen Großschadensbelastung im Schaden-Unfall-Geschäft und einem guten Kapitalanlageergebnis profitiert. Der Konzern steigerte seinen Nettogewinn unerwartet und sieht sich weiterhin auf gutem Weg für sein Gewinnziel im Gesamtjahr.

Atoss Software (+6,6%) hat im zweiten Quartal die zweistelligen Wachstumsraten bei Umsatz und Gewinnen fortgesetzt, die Marge verbessert und sieht sich auf Kurs für die Ziele im Gesamtjahr. Auch für 2027 bekräftigte der Workforce-Spezialist die Umsatzerwartung und will die Marge weiter verbessern.

Das Fintech Wise Group hat keine Banklizenz in den USA erhalten. Die dortigen Regulierungsbehörden wiesen den Antrag auf eine nationale Treuhandbanklizenz mit der Begründung zurück, das Unternehmen weise Mängel im Programm zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung auf. Die in London gelistete Aktie von Wise fiel zwischenzeitlich um bis zu 11 Prozent, gegen Mittag liegt sie noch 7,6 Prozent im Minus.

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INDEX zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 6.247,75 +0,6 37,58 6.210,17 7,9

Stoxx-50 5.396,52 +0,4 19,19 5.377,33 9,7

DAX 24.935,42 +0,7 172,30 24.763,12 1,8

MDAX 31.883,53 +0,7 209,81 27.039,42 4,1

TecDAX 3.729,79 +0,8 28,34 3.091,28 3,0

SDAX 18.188,43 +0,5 89,81 13.062,07 5,9

FTSE 10.647,06 +0,1 7,89 10.639,17 7,2

CAC 8.322,45 +0,3 23,36 8.299,09 2,1

SMI 14.255,99 +0,3 41,04 14.214,95 7,4

ATX 6.483,73 +0,4 24,52 6.459,21 21,7

DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Do, 17:20

EUR/USD 1,1384 +0,1 0,0008 1,1376 1,1371

EUR/JPY 186,45 +0,0 0,0600 186,39 186,3500

EUR/CHF 0,9297 +0,1 0,0006 0,9291 0,9289

EUR/GBP 0,8541 -0,0 -0,0002 0,8543 0,8540

USD/JPY 163,77 -0,1 -0,0800 163,85 163,8600

GBP/USD 1,3322 +0,1 0,0009 1,3313 1,3311

USD/CNY 6,7719 +0,0 0,0018 6,7701 6,7701

USD/CNH 6,7731 -0,1 -0,0045 6,7776 6,7758

AUS/USD 0,6989 +0,3 0,0022 0,6967 0,6973

Bitcoin/USD 65.009,83 -0,2 -100,54 65.110,37 64.821,09

ROHÖL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 89,79 -2,6 -2,40 92,19

Brent/ICE 97,8 -2,9 -2,89 100,69

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 4.060,82 +0,3 13,67 4.047,15

Silber 58,39 +1,2 0,72 57,68

Platin 1.603,41 +0,2 3,16 1.600,25

(Angaben ohne Gewähr)

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Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/thl/ros

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July 24, 2026 07:36 ET (11:36 GMT)