MÄRKTE EUROPA/Erholungstag - Sartorius haussieren nach Zahlen

(Wiederholung)

DOW JONES--Nach dem Rücksetzer am Vortag geht es an den europäischen Aktienmärkten am Dienstag wieder nach oben. Die Nachricht über den Start der chinesischen Deepseek-App hatte zum Start in die Woche die Kurse vieler Technologie-Aktien auf Talfahrt geschickt - der Abverkauf sich aber mehrheitlich auf diesen Sektor begrenzt. Am Dienstag steht die Berichtssaison in Deutschland verstärkt im Fokus, hier machen Quartalszahlen von SAP, Siemens Energy sowie Sartorius Hoffnung.

Wer­bung Wer­bung

Dazu richtet sich der Blick nun wieder mehr auf die bevorstehenden Sitzungen der Notenbanken Fed und EZB in dieser Woche. Während die US-Notenbank die Leitzinsen bestätigen dürfte, wird bei der Europäischen Zentralbank mit einer erneuten Senkung der Leitzinsen gerechnet. Der DAX legt am Nachmittag um 0,5 Prozent auf 21.399 Punkte zu, der Euro-Stoxx-50 gewinnt 0,3 Prozent auf 5.202 Zähler. Bremsend wirken weiterhin die Technologiewerte, deren Branchenindex leicht im Minus notiert, während die Nasdaq kaum verändert in den Handel gestartet ist.

Sartorius und Siemens Energy deutlich besser als erwartet

Die vorläufigen Erstquartalszahlen von Siemens Energy (+6,7%) sind über den Erwartungen ausgefallen. Morgan Stanley spricht von positiven Geschäftszahlen. Diese zeugten von starken operativen Trends. Die Analysten bekräftigen ihre Kaufempfehlung aber auch deshalb, weil sie annehmen, dass sich dem Geschäft mit Gasturbinen über die USA hinaus Chancen böten.

Wer­bung Wer­bung

Einen Kurssprung von fast 13 Prozent weisen Sartorius auf. Nach den vorläufigen Viertquartalszahlen stellen die Metzler-Analysten fest, dass das Unternehmen eine Periode schrumpfenden Wachstums mit Margenverschlechterung hinter sich lasse. Die auffälligste Kernkennziffer sei das Book-to-Bill-Verhältnis von 1,16 im Berichtsquartal, also das Verhältnis von Neuaufträgen zu Umsatz. Entsprechend springen auch Sartorius Stedim in Paris um 10,2 Prozent an. Die Hoffnung auf eine steigende Nachfrage bei sich gleichzeitig leerenden Lagern schiebt auch die Merck-Aktie um 4,5 Prozent an.

Positiv werden auch die Quartalszahlen von SAP (-1,4%) von Analysten aufgenommen, bei der Kursfindung wirkt sich übergeordnet noch die Schwäche der Technologiebranche in Europa aus. SAP hat nach Ansicht der DZ Bank erneut geliefert und dabei durch ein starkes viertes Quartal in der Summe die Markterwartungen übertroffen. Der wichtige Cloud-Umsatz legte im vierten Quartal um 27 Prozent auf 4,7 Milliarden Euro zu und lag leicht über den Schätzungen. Die neu ausgegebene Jahresprognose für 2025 bewegt sich ebenfalls über den Erwartungen.

Wer­bung Wer­bung

Die Aktie von BMW notiert nach dem Pre-Close-Call der Münchener 1,2 Prozent tiefer. Der Vorabrundruf hat nach Ausage eines Marktteilnehmers wenig Überraschendes geliefert. Bei Wacker Chemie (+3,3%) überrascht das EBITDA positiv. Das vorläufige Betriebsergebnis ist laut Warburg über dem Konsens und der Warburg-Schätzung ausgefallen und am oberen Ende der vom Unternehmen für 2024 angegebenen Spanne. Die Entwicklung innerhalb der Segmente folge den von den Analysten schon erwarteten Trends.

Unter den Nebenwerten hat Eckert & Ziegler (+1,7%) hingegen gute Geschäftszahlen vorgelegt. Umsatz und Gewinn lagen leicht über Erwartung. SFC Energy gewinnen 4,4 Prozent. Das Unternehmen hat einen Folgeauftrag in Höhe von 19,2 Millionen Euro erhalten im Bereich Clean Power Management. Nach Einschätzung von Warburg unterstreicht die Nachricht die Bedeutung der Sparte, die laut den Analysten nicht ganz 30 Prozent zu den Konzernerlösen beisteuert.

===

Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 5.201,76 +0,3% 13,31 +6,3%

Stoxx-50 4.539,79 +0,3% 12,23 +5,4%

DAX 21.398,86 +0,5% 116,68 +7,5%

MDAX 26.278,39 +0,7% 174,29 +2,7%

TecDAX 3.667,22 +1,0% 36,32 +7,3%

SDAX 14.380,48 +0,8% 112,56 +4,9%

FTSE 8.555,85 +0,6% 52,14 +4,7%

CAC 7.920,88 +0,2% 14,30 +7,3%

Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD

Dt. Zehnjahresrendite 2,55 +0,02 +0,19

US-Zehnjahresrendite 4,55 +0,02 -0,02

DEVISEN zuletzt +/- % Di, 7:40 Uhr Mo, 17:22 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0432 -0,5% 1,0440 1,0504 +0,7%

EUR/JPY 161,93 -0,1% 162,55 162,04 -0,6%

EUR/CHF 0,9436 -0,3% 0,9448 0,9455 +0,6%

EUR/GBP 0,8392 -0,1% 0,8390 0,8419 +1,4%

USD/JPY 155,23 +0,4% 155,69 154,29 -1,3%

GBP/USD 1,2431 -0,5% 1,2444 1,2476 -0,7%

USD/CNH (Offshore) 7,2727 +0,3% 7,2788 7,2460 -0,9%

Bitcoin

BTC/USD 102.767,15 +1,1% 102.746,65 100.934,35 +8,6%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 73,47 73,17 +0,4% +0,30 +3,1%

Brent/ICE 77,31 77,08 +0,3% +0,23 +3,3%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 48,195 47,93 +0,6% +0,27 -5,1%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.753,76 2.744,06 +0,4% +9,70 +4,9%

Silber (Spot) 30,13 30,20 -0,2% -0,07 +4,4%

Platin (Spot) 939,15 950,25 -1,2% -11,10 +3,5%

Kupfer-Future 4,24 4,21 +0,8% +0,03 +5,8%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

===

Kontakt zum Auto: maerkte.de@dowjones.com

DJG/thl/flf

(END) Dow Jones Newswires

January 28, 2025 10:38 ET (15:38 GMT)