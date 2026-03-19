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MÄRKTE EUROPA/Erholungstag zum Wochenstart - Inflation zieht an

30.03.26 18:14 Uhr
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Aktien
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DOW JONES--Nach dem Abverkauf am Freitag haben die europäischen Aktienmärkte zum Wochenauftakt eine Gegenbewegung verzeichnet. Der DAX legte um 1,2 Prozent auf 22.563 Punkte zu, für den Euro-Stoxx-50 ging es um 0,7 Prozent auf 5.542 Punkte nach oben. Etwas stützend wirkten leicht nachgebende Renditen an den Anleihemärkten, was als Entspannungssignal gewertet werden kann. Am Devisenmarkt sank der Euro auf rund 1,1450 Dollar. Der Goldpreis zog um 1,2 Prozent auf 4.544 Dollar die Feinunze an.

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Anleger reagieren weiterhin extrem nervös auf die Aussagen von US-Präsidenten Donald Trump, der sich einmal mehr zuversichtlich über eine Verhandlungslösung mit dem Iran zeigte. Ein Barrel der Rohöl-Sorte Brent notiert gegen Ende des europäisch dominierten Handels kaum verändert bei etwa 112 Dollar, nachdem es sich im Tagesverlauf dem Höchststand seit Ausbruch des Iran-Kriegs bei etwa 120 Dollar genähert hatte. Die Ölpreise sähen sich nun mit einem längerfristig höheren Ausgangsniveau konfrontiert, schrieben die Strategen der Societe Generale. Der sich zuspitzende Konflikt im Nahen Osten nehme jede realistische Chance auf eine kurzfristige Deeskalation. Die Strategen verschieben ihren angenommenen Zeitplan für die Wiedereröffnung der Straße von Hormus von März auf "deutlich in den April hinein". Sie erwarten, dass der Preis für Brent-Rohöl im April im Durchschnitt bei rund 125 US-Dollar pro Barrel liegen werde, mit glaubwürdigen Bewegungen in Richtung 150 US-Dollar, angesichts wachsender Infrastrukturrisiken und zunehmender Raffinerie-Stilllegungen.

Die Inflation ist zurück

Die deutsche Inflationsrate ist im März von 1,9 auf 2,7 Prozent deutlich gestiegen. In einzelnen Bundesländern hatte sich das schon angedeutet - so verteuerten sich in NRW Kraftstoffe um mehr als 20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat. Der seit mehr als vier Wochen dauernde Iran-Krieg hat die Öl- und Gaspreise in die Höhe getrieben. Solange ein Ende der Kampfhandlungen nicht absehbar ist, erwartet Christoph Swonke, Konjunkturanalyst der DZ Bank, weiter kräftig steigende Energiepreise. Bei einer längerfristigen Krisendauer seien zudem Preissteigerungen bei Transportdienstleistungen und Nahrungsmitteln zu erwarten.

Trotz besser als erwartet ausgefallener Zahlen für das abgelaufene Jahr brachen Suss Microtec um 6,3 Prozent ein. Es belastete der Ausblick auf das laufende Jahr. Für 2026 prognostiziere Suss eine EBIT-Marge von 8 bis 10 Prozent, diese liege wie erwartet deutlich unter der Konsenserwartung von über 11 Prozent. Die Analysten von MWB hatten mit 9,8 Prozent gerechnet. Es werde angenommen, dass die Prognose nach dem letztjährigen Ergebnisrückgang eine gewisse Vorsicht beinhalte.

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Norsk Hydro (+9,5%) ist gut positioniert, um von den erhöhten Aluminiumpreisen zu profitieren, schreibt RBC-Analystin Marina Calero. Da der Konflikt im Nahen Osten keine Anzeichen einer Deeskalation zeige, stiegen die Lieferrisiken. Auf die Region entfielen 9 Prozent der weltweiten Produktion, und eine Schließung der Straße von Hormus mache es schwierig, wenn nicht gar unmöglich, die Produktion zu exportieren und Rohstoffe zu importieren.

Der dänische Offshore-Windparkkonzern Orsted wird von einer Abkehr von fossilen Brennstoffen in Europa und einem nachlassenden regulatorischen Druck in den USA profitieren, wie die Analysten der Bank of America schreiben. Der Krieg im Nahen Osten werde den Anstoß für die Unabhängigkeit von fossilen Brennstoffen auch in Europa geben, wobei die Offshore-Windkraft ein wichtiger potenzieller Nutznießer sei. Das Risiko politischer Maßnahmen gegen die US-Aktivitäten von Orsted habe sich deutlich verringert. Die Orsted-Aktie stieg um 7 Prozent, während der breiter gefasste europäische Versorgersektor um 2,7 Prozent zulegte.

Die Aktie von Sanofi schloss knapp behauptet, nachdem der französische Pharmakonzern einen zweiten Fall eines Kaposi-Sarkoms - einer Art von Hautkrebs - in einer Spätphasenstudie für das experimentelle Ekzem-Medikament Amlitelimab gemeldet hat. "Ein Kaposi-Sarkom tritt auch bei anderen Immunmodulatoren auf, aber unserer Ansicht nach können zusätzliche Risikofaktoren ungünstig sein, wenn es andere Behandlungsoptionen gibt, die diese Risiken nicht aufweisen", so die Analysten der UBS.

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Index Schluss Entwicklung in % Seit Jahresbeginn (%)

Euro-Stoxx-50 5.542 0,65 -4,93

Stoxx-50 4.849 0,85 -2,24

Stoxx-600 581 0,94 -2,85

DAX 22.563 1,18 -8,94

FTSE-100 London 9.967 1,61 0,36

CAC-40 Paris 7.702 0,92 -5,49

AEX Amsterdam 960 0,44 0,94

ATHEX-20 Athen 5.128 -0,92 -4,17

BEL-20 Brüssel 4.985 0,90 -1,84

BUX Budapest 121.718 -0,78 9,62

OMXH-25 Helsinki 5.764 1,08 1,05

OMXC-20 Kopenhagen 1.356 1,59 -15,65

PSI 20 Lissabon 8.882 2,11 7,48

IBEX-35 Madrid 16.803 0,99 -2,92

FTSE-MIB Mailand 43.379 1,02 -3,48

OBX Oslo 1.940 3,10 21,44

PX Prag 2.483 -0,49 -7,56

OMXS-30 Stockholm 2.864 0,92 -0,66

WIG-20 Warschau 120.246 0,43 2,12

ATX Wien 5.271 0,44 -1,04

SMI Zürich 12.570 0,78 -5,26

DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Fr, 18:46

EUR/USD 1,1450 -0,5 -0,0058 1,1508 1,1508

EUR/JPY 182,6 -1,0 -1,8100 184,41 184,5600

EUR/CHF 0,9161 -0,4 -0,0033 0,9194 0,9180

EUR/GBP 0,8681 +0,0 0,0003 0,8678 0,8676

USD/JPY 159,46 -0,5 -0,8500 160,31 160,3500

GBP/USD 1,3186 -0,5 -0,0070 1,3256 1,3261

USD/CNY 6,9119 0,0 0,0003 6,9116 6,9116

USD/CNH 6,9177 -0,0 -0,0005 6,9182 6,9204

AUS/USD 0,6853 -0,3 -0,0017 0,687 0,6866

Bitcoin/USD 67.417,54 +1,3 855,58 66.561,96 65.635,62

ROHOEL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 103,38 +3,8 3,74 99,64

Brent/ICE 111,8 -0,7 -0,77 112,57

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 4.544,22 +1,2 51,74 4.492,48

Silber 70,81 +1,8 1,22 69,59

Platin 1.902,03 +2,1 39,14 1.862,89

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/thl/cln

(END) Dow Jones Newswires

March 30, 2026 12:15 ET (16:15 GMT)

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DatumRatingAnalyst
11:11SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) BuyUBS AG
09:51SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) BuyJefferies & Company Inc.
09:46SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) BuyWarburg Research
24.03.2026SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) BuyWarburg Research
02.02.2026SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) BuyWarburg Research
DatumRatingAnalyst
11:11SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) BuyUBS AG
09:51SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) BuyJefferies & Company Inc.
09:46SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) BuyWarburg Research
24.03.2026SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) BuyWarburg Research
02.02.2026SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) BuyWarburg Research
DatumRatingAnalyst
30.10.2025SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) HoldDeutsche Bank AG
28.10.2025SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) HoldDeutsche Bank AG
28.10.2025SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) NeutralUBS AG
27.10.2025SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) HoldJefferies & Company Inc.
13.10.2025SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
28.10.2025SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) VerkaufenDZ BANK
08.05.2025SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) SellUBS AG
21.01.2025SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) SellUBS AG
17.01.2025SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) SellUBS AG
07.01.2025SÜSS MicroTec SE SellUBS AG

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