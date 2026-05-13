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MÄRKTE EUROPA/Ermutigende Signale aus Peking geben Börsen Auftrieb

14.05.26 18:09 Uhr
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DOW JONES--Die europäischen Aktienmärkte haben am Donnerstag ihren Anstieg fortgesetzt. Während in Deutschland und an den meisten anderen Börsen gehandelt wurde, blieben in Dänemark, Finnland, Norwegen, Schweden und der Schweiz die Börsen wegen des Christi-Himmelfahrt-Feiertags allerdings geschlossen.

Der DAX legte bei vergleichsweise dünnen Umsätzen 1,3 Prozent auf 24.456 Punkte zu, der Euro-Stoxx-50 schloss ebenfalls 1,3 Prozent höher. Diverse Aktien wurden am Berichtstag ex Dividende gehandelt, unter anderem Aixtron, BMW, Deutsche Börse, Deutz, Freenet, Heidelberg Materials und in London BP, GSK und HSBC.

Technologiewerte gehörten wieder einmal zu den Tagesfavoriten, der Subindex stieg um 2,4 Prozent. Klar im Fokus der Börsianer stand das Treffen der Präsidenten der USA und Chinas in Peking. Der Markt setzte auf verbesserte Wirtschaftsbeziehungen und eine Ausweitung des Handels zwischen den beiden Supermächten. Vom chinesischen Außenministerium hieß es in einer ersten Stellungnahme, die USA und China hätten sich darauf geeinigt, eine "konstruktive, strategische Stabilität" zu etablieren.

Eine weitere Frage ist, ob US-Präsident Donald Trump bei seinem Pendant Xi Jinping Unterstützung findet mit Blick auf die gesperrte Straße von Hormus. Die USA haben laut Außenminister Marco Rubio argumentiert, dass es in Chinas bestem Interesse sei, bei der Wiedereröffnung der Straße von Hormus zu helfen. China hat unterdessen seinerseits signalisiert, dass die Taiwan-Frage das wichtigste Thema sei.

Die Preise für Brent kamen im Tagesverlauf zurück, gegen Ende des europäischen Handels notierte das Fass 0,8 Prozent tiefer bei 104,83 Dollar. Wie das Weiße Haus mitteilt, haben sich die Staats- und Regierungschefs darauf geeinigt, dass die Straße von Hormus offen bleiben müsse und dass Xi sich gegen die Militarisierung der Meerenge oder die Erhebung einer Maut für deren Nutzung ausgesprochen habe.

Am europäischen Anleihemarkt ging es mit den Renditen nach dem leichten Anstieg am Vortag nach unten. Die Strategen der Commerzbank wiesen darauf hin, dass der US-Senat am späten Mittwoch Kevin Warsh als neuen Vorsitzenden der US-Notenbank bestätigt hat. Er trete sein Amt unter politischem Druck an, die Kreditkosten zu senken. Warsh war von Präsident Trump nominiert worden, der immer wieder niedrigere Zinsen von der Notenbank fordert. Der Euro kam etwas zurück und kostete rund 1,1680 Dollar.

Im Technologiesegment gewannen STMicro, Infineon, Aixtron oder BE Semiconductor bis zu 7,2 Prozent.

Stark unter Druck stand in London die Burberry-Aktie. Sie verlor 6,8 Prozent, trotz besser als erwartet ausgefallener Quartalszahlen. Der Luxuswarenhersteller warnte aber auch, dass der Krieg eine Bedrohung für die erwartete Erholung darstelle. Sowohl Touristen aus dem Nahen Osten als auch aus Asien seien zurückhaltender beim Reisen geworden.

Telefonica verteuerten sich in Madrid um 5,8 Prozent. Das Unternehmen ist auf Kurs seine Erwartungen für das Gesamtjahr zu erfüllen. Umsatz und operatives Ergebnis übertrafen jeweils die Erwartungen knapp. Den Ausblick hat der spanische Telekommunikationskonzern bestätigt.

Im DAX legten Siemens um 2,6 Prozent zu. Der Industriekonzern verstärkt sein Bahntechnologieportfolio durch die Übernahme mehrerer Kerngeschäfte der italienischen Bahntechnikfirma Mermec. Siemens erhofft sich Synergieeffekte. Rückenwind kam aber vor allem von höheren Kurszielen nach den zuletzt vorgelegten Quartalszahlen inklusive eines Aktienrückkaufprogramms.

Die Entscheidung der Allianz (+2,2%), den Großteil der Erlöse aus dem Verkauf ihres Bajaj-Joint-Ventures in Künstliche Intelligenz (KI) zu reinvestieren, werde zu höheren Umsätzen führen, erwarten die Analysten von Berenberg. Über eine Milliarde Euro sei zwar ein hoher Betrag für eine Investition in die Technologie, doch spiegele dies die Tatsache wider, dass die Allianz KI-Anbieter nach ihrer Widerstandsfähigkeit und nicht nach den anfänglichen Kosten auswähle.

Im MDAX schlossen CTS Eventim 3,8 Prozent höher. Gute Geschäftszahlen des US-Wettbewerbers StubHub lockten auch hier Käufer an.

Nach der gestrigen Schwäche in der Aktie schossen SMA Solar 15,9 Prozent auf 64,70 Euro nach oben. Jefferies bestätigte hier die Kaufempfehlung und schraubte das Kursziel auf 71 Euro nach oben. Das Bestellmomentum habe sich verbessert, wobei der Auftragsbestand eine schrittweise Erholung der Gewinn- und Verlustrechnung stütze, hieß es im Kern.

===

Index Schluss Entwicklung in % Seit Jahresbeginn (%)

Euro-Stoxx-50 5.935 1,3 1,20

Stoxx-50 5.126 0,9 3,34

Stoxx-600 616 0,8 3,25

DAX 24.456 1,3 -1,44

FTSE-100 London 10.325 0,5 3,97

CAC-40 Paris 8.008 0,9 -1,74

AEX Amsterdam 1.010 1,1 6,18

ATHEX-20 Athen 5.750 1,5 7,45

BEL-20 Brüssel 5.509 0,4 8,47

BUX Budapest 131.071 1,0 18,05

OMXH-25 Helsinki 6.231 1,0 9,25

OMXC-20 Kopenhagen 1.538 0,4 -4,33

PSI 20 Lissabon 9.072 0,6 9,79

IBEX-35 Madrid 17.655 0,9 2,01

FTSE-MIB Mailand 49.481 1,2 10,09

OBX Oslo 1.930 0,1 20,65

PX Prag 2.495 0,8 -7,12

OMXS-30 Stockholm 3.047 0,1 5,68

WIG-20 Warschau 133.834 1,1 12,91

ATX Wien 5.887 0,6 10,52

SMI Zürich 13.120 0,7 -1,12

DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Di, 17:05

EUR/USD 1,1676 -0,3 -0,0034 1,1710 1,1733

EUR/JPY 184,62 -0,2 -0,3000 184,92 184,9500

EUR/CHF 0,9142 -0,2 -0,0015 0,9157 0,9168

EUR/GBP 0,8665 +0,1 0,0007 0,8658 0,8676

USD/JPY 158,11 +0,2 0,2600 157,85 157,6200

GBP/USD 1,3472 -0,4 -0,0050 1,3522 1,3520

USD/CNY 6,7851 -0,1 -0,0057 6,7908 6,7920

USD/CNH 6,7858 0,0 0,0000 6,7858 6,7946

AUS/USD 0,7222 -0,5 -0,0036 0,7258 0,7227

Bitcoin/USD 81.389,40 +2,2 1.721,20 79.668,20 80.451,74

ROHOEL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 100,71 -0,3 -0,31 101,02

Brent/ICE 104,83 -0,8 -0,80 105,63

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 4.675,57 -0,3 -11,87 4.687,44

Silber 84,63 -3,8 -3,35 87,98

Platin 2.064,45 -3,4 -72,95 2.137,40

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/thl/cln

(END) Dow Jones Newswires

May 14, 2026 12:09 ET (16:09 GMT)

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