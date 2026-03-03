DAX24.188 +1,7%Est505.878 +1,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,2900 +3,6%Nas22.517 -1,0%Bitcoin61.373 +4,3%Euro1,1644 +0,3%Öl81,17 -1,0%Gold5.186 +1,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
freenet A0Z2ZZ AIXTRON A0WMPJ E.ON ENAG99 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Heidelberg Materials 604700 Tesla A1CX3T Vonovia A1ML7J BioNTech (ADRs) A2PSR2 NEL ASA A0B733 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 RWE 703712 Airbus 938914 Rolls-Royce A1H81L TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Micron Technology 869020
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach Kursrutsch: DAX auf Erholungskurs -- 24.000er-Marke zurückerobert -- adidas plant Milliardenrückkäufe -- Bayer mit Milliardenverlust -- Bitcoin, Gasaktien, Continental, CrowdStrike im Fokus
Top News
Ausblick: DHL Group gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt Ausblick: DHL Group gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Hohe Energiepreise: Das sollte beim Anbieterwechsel von Strom und Gas beachtet werden Hohe Energiepreise: Das sollte beim Anbieterwechsel von Strom und Gas beachtet werden
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

MÄRKTE EUROPA/Erster Erholungsansatz nach Kriegsausbruch in Nahost - Adidas schwach

04.03.26 13:53 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
adidas
137,70 EUR -11,50 EUR -7,71%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
ASMI
729,20 EUR -9,00 EUR -1,22%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
ASML NV
1.205,80 EUR 32,80 EUR 2,80%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Bayer
37,35 EUR -0,50 EUR -1,31%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Continental AG
67,70 EUR 0,24 EUR 0,36%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Givaudan AG
2.951,00 CHF -10,00 CHF -0,34%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Infineon AG
43,69 EUR 1,48 EUR 3,49%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
48,22 EUR -10,78 EUR -18,27%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Sixt SE St.
65,70 EUR 4,65 EUR 7,62%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Symrise AG
73,40 EUR -0,08 EUR -0,11%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
TRATON
32,66 EUR -1,30 EUR -3,83%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

DOW JONES--An den europäischen Aktienmärkten kommt es am Mittwoch zu einem ersten Erholungsansatz, nachdem die Kurse an den Vortagen sehr stark Druck geraten waren nach dem Kriegsausbruch in Nahost. Marktteilnehmer sprechen zunächst aber nur von einer technisch bedingten Erholung. Der Nahostkonflikt ist weiterhin das alles bestimmende Thema, er sorgt für Inflationsbefürchtungen als Folge höherer Energiepreise.

Wer­bung

Der DAX legt um 1,2 Prozent auf 24.0740 Punkte zu, für den Euro-Stoxx-50 geht es um 1,3 Prozent nach oben. Mit Blick auf die Branchen legen Technologiewerte deutlich zu, auch unterstützt von einem gut ankommenden Ausblick von ASM International. Aber auch Finanzwerte zeigen eine starke Erholung während Aktien aus dem Energiesektor nachgeben, weil der Anstieg der Energiepreise zunächst ausgelaufen ist. Der europäische Gaspreis kommt um fast 9 Prozent zurück.

Beim Öl tut sich aktuell wenig, die Sorte Brent geht kaum verändert mit rund 82,50 Dollar um, nachdem sie am Vortag im Hoch fast 85 Dollar kostete, verglichen mit Ständen knapp über 70 Dollar vor dem Kriegsausbruch. Etwas Entspannung macht sich auch am Devisenmarkt bemerkbar. Der Dollar kommt nach seinem kräftigen Anstieg aufgrund seines Rufs als sicherer Hafen etwas zurück, der Euro kostet 1,1650 Dollar.

Adidas enttäuscht mit Ausblick

Die Adidas-Aktie verliert gegen den festen Markt rund 7 Prozent. Der Ausblick auf 2026 enttäusche, heißt es in einer Analyse von RBC. Die Prognose für das operative Ergebnis dürfte eine Senkung der Konsensschätzung um 15 Prozent zur Folge haben. Die Analysten stellen sogar in den Raum, dass das Unternehmen das ausgegebene Margenziel für das laufende Jahr verfehlen könnte. Gut kommt bei Analysten dagegen an, dass der Vertrag mit CEO Björn Gulden bis zum 31. Dezember 2030 verlängert wird.

Wer­bung

Bayer habe im vierten Quartal besser als erwartet abgeschnitten, doch der Ausblick für 2026 deute wegen der Wechselkurse auf eine Senkung der Konsensschätzungen hin, so die Analysten von JP Morgan. Der Quartalsumsatz des Agrar- und Pharmakonzerns habe die Konsensschätzungen um 1 Prozent übertroffen. Die Aktie verliert 2,8 Prozent.

Wenig tut sich bei der Continental-Aktie, die um 0,8 Prozent zulegt. Der Reifenhersteller hatte die wichtigsten Finanzkennziffern für das vierte Quartal 2025 bereits veröffentlicht. Der nun im Fokus stehende Ausblick enttäuscht laut den Analysten von Bernstein bei Umsatz und Gewinnmarge.

Symrise ist im abgelaufenen Geschäftsjahr auf bereinigter Basis profitabel gewachsen. Mit einem organischen Umsatzplus von 2,8 Prozent blieb der Duftstoff- und Aromenhersteller zwar deutlich unter dem Vorjahreswert von 8,7 Prozent, übertraf aber die Markterwartungen. Laut der Citigroup rechnet das Management mit einem niedrigen einstelligen Rückgang des organischen Wachstums, während der Markt mit einem Anstieg um zwei Prozent kalkulierte. Symrise geben um 3,2 Prozent nach. In Zürich gibt er Kurs des Wettbewerbers Givaudan um 0,8 Prozent nach.

Wer­bung

Traton hat eine eher vorsichtige Prognose abgegeben und rechnet nach der schlechteren Entwicklung im vergangenen Jahr auch angesichts des unsicheren Umfelds 2026 mit keiner Trendwende. Der Kurs des Nutzfahrzeugherstellers verliert 0,7 Prozent.

Redcare Pharmacy brechen nach einem enttäuschenden Ausblick um 18 Prozent ein. Die Analysten von Metzler glauben nicht, dass das schwächere Ergebnis bei nicht-verschreibungspflichtigen Präparaten durch Marktanteilsverluste erklärt werden könne. Vielmehr habe das Wachstum des gesamten Online-Marktes nachgelassen

Während die 2025er-Geschäftszahlen von Sixt mehr oder weniger in Rahmen der Erwartungen ausgefallen sind, hebt ein Marktteilnehmer den Ausblick auf 2026 positiv hervor. Die Aktie des Autovermieters legt um über 6 Prozent zu.

ASM International hat im Schlussquartal 2025 einen über den Erwartungen liegenden Nettogewinn erzielt. Gestützt wurde das Ergebnis durch eine stärkere Nachfrage und eine Erholung der Aufträge von chinesischen Kunden. Der niederländische Anbieter von Halbleiterwerkzeugen übertraf mit einem Nettogewinn von 226 Millionen die Analystenprognose von 141 Millionen deutlich. Die Aktie zieht um 6,5 Prozent an. Im Sog gewinnen ASML 3,5, STMicro 2,0 und Infineon 4,1 Prozent.

INDEX zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 5.845,98 +1,3 74,25 5.771,73 16,8

Stoxx-50 5.094,77 +1,2 58,18 5.036,59 11,9

DAX 24.074,38 +1,2 283,73 23.790,65 19,9

MDAX 30.252,86 +1,5 451,84 27.039,42 15,3

TecDAX 3.692,29 +2,1 74,98 3.091,28 4,8

SDAX 17.400,70 +1,8 306,61 13.062,07 22,4

CAC 8.160,73 +0,7 56,89 8.103,84 10,0

SMI 13.564,93 +1,2 160,00 13.404,93 11,4

ATX 5.481,71 +0,9 47,90 5.433,81 38,3

DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Di, 17:25 Uhr

EUR/USD 1,1633 +0,2 0,0020 1,1613 1,1593

EUR/JPY 182,87 -0,1 -0,2400 183,11 182,9200

EUR/CHF 0,9077 NULL 0,0000 0,9077 0,9072

EUR/GBP 0,8702 +0,1 0,0011 0,8691 0,8704

USD/JPY 157,19 -0,3 -0,5200 157,71 157,7700

GBP/USD 1,3366 +0,1 0,0012 1,3354 1,3315

USD/CNY 6,8969 -0,0 -0,0027 6,8996 6,8996

USD/CNH 6,8996 -0,2 -0,0167 6,9163 6,9232

AUS/USD 0,7044 +0,2 0,0011 0,7033 0,7018

Bitcoin/USD 70.654,08 +3,8 2.604,72 68.049,36 68.941,37

ROHOEL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 74,53 -0,0 -0,03 74,56

Brent/ICE 82 +0,7 0,60 81,40

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 5.181,05 +1,9 94,58 5.086,47

Silber 86,02 +4,9 3,98 82,04

Platin 2.158,70 +3,7 76,10 2.082,60

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/thl/gos

(END) Dow Jones Newswires

March 04, 2026 07:53 ET (12:53 GMT)

Ausgewählte Hebelprodukte auf adidas

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf adidas

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu adidas

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu adidas

DatumRatingAnalyst
10:51adidas BuyDeutsche Bank AG
10:41adidas BuyJefferies & Company Inc.
10:16adidas Sector PerformRBC Capital Markets
10:11adidas NeutralGoldman Sachs Group Inc.
09.02.2026adidas Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
10:51adidas BuyDeutsche Bank AG
10:41adidas BuyJefferies & Company Inc.
30.01.2026adidas KaufenDZ BANK
30.01.2026adidas BuyWarburg Research
30.01.2026adidas BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
10:16adidas Sector PerformRBC Capital Markets
10:11adidas NeutralGoldman Sachs Group Inc.
09.02.2026adidas Equal WeightBarclays Capital
30.01.2026adidas Equal WeightBarclays Capital
30.01.2026adidas NeutralGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
22.11.2024adidas SellHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
16.10.2024adidas ReduceBaader Bank
31.07.2024adidas ReduceBaader Bank
17.07.2024adidas ReduceBaader Bank
17.07.2024adidas SellHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für adidas nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen